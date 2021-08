Katie Holmes, la figlia Suri Cruise è cresciuta ed è tutta sua madre

editato in: da

Suri è cresciuta e somiglia sempre di più a sua madre Katie Holmes. La figlia di Tom Cruise si è mostrata in giro per le vie di New York in un momento di relax con le amiche, strappo alla regola che spesso si concede da quando ha lasciato la California per raggiungere la Grande Mela.

Gli occhi sono quelli del papà, stretti e allungati, ma la figura è quella di mamma Katie. La coda bassa e la figura slanciata ci ricordano Joey Potter di Dawson’s Creek, la serie cult anni ’90 che ha consacrato sua madre al successo, riportandoci indietro nel tempo con un piacevole salto nel passato.

Secondo fonti anonime, il rapporto tra madre e figlia sarebbe stupendo, soprattutto dopo che la Holmes ha deciso di trasferire la famiglia in quel di New York a seguito della separazione dal marito Tom Cruise. La vita di Suri è quella di un’adolescente normale, condizione per la quale sua madre ha lottato tenendola anche lontana dai social, ma suo padre sembra essere escluso da questa nuova esistenza senza che se ne conoscano i motivi.

Katie Holmes ha cambiato le abitudini di Suri per scelta, condizione che sua figlia ha accolto con entusiasmo. Il trasferimento a New York è stato una ventata d’aria fresca, come si evince dalle tante immagini della giovane per le vie della città, insieme alle amiche.

A differenza di sua madre, è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo e della recitazione. Se Katie ha conosciuto la notorietà con Dawson’s Creek a soli 20 anni, Suri è più interessata a condurre una vita normale, come merita una ragazzina della sua età.

Non pervenuta, invece, la presenza di Tom Cruise. Di lui si parla sempre molto poco e il suo nome è slegato da quello della figlia da tanto tempo. Anche su questo punto, la Holmes ha voluto tenere il più stretto riserbo per il bene di Suri e per farla crescere in un ambiente sereno. L’unica “uscita” pubblica è programmata annualmente sul profilo di Katie per il compleanno della figlia, in occasione del quale condivide dediche e tenere foto insieme a lei.