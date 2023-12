Kate Middleton, perché Charlotte è più ricca dei suoi fratelli

Fonte: Getty Images Kate Middleton e la Principessa Charlotte

Grazie allo stile e al buon gusto di Kate Middleton, la Principessa Charlotte è la bambina più ricca al mondo. Più ricca persino dei fratelli George e Louis. A farlo sapere è uno studio condotto da Electric Ride on Cars: la nipotina di Re Carlo ha un patrimonio netto di 3.5 miliardi di sterline e gran parte del merito va alla madre, la Principessa del Galles. La piccola, nata nel 2015, ha accumulato già una sostanziosa fortuna che è destinata ad aumentare esponenzialmente nei prossimi anni.

Principessa Charlotte, la bambina più ricca al mondo: il patrimonio

Electric Ride on Cars, azienda che produce automobili giocattolo elettriche, ha condotto un’indagine sui bambini più ricchi del mondo: al primo posto della classifica si è piazzata la Principessa Charlotte, seguita dal fratello maggiore George al secondo e al terzo da Valentina Paloma Pinault, la figlia di Salma Hayek e del marito François-Henri Pinault. C’è anche il cugino Archie: ma il figlio di Harry e Meghan si è classificato solo al diciassettesimo posto, ben lontano dalle posizioni che contano.

Al quarto posto Jacques di Monaco, l’erede di Alberto e Charlene. A seguire nella top ten si trovano: Suri Cruise (la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes), Stormi Webster (la primogenita di Kylie Jenner), Blue Ivy Carter (la bambina di Beyoncé e Jay-Z), North West (la figlia di Kim Kardashian e Kanye West), le star di Youtube Vlad e Niki. A chiudere la classifica Max ed Emme, i gemelli che Jennifer Lopez ha avuto quindici anni fa dall’ex marito Marc Anthony.

Il patrimonio della Principessa Charlotte è di ben 3.5 miliardi di sterline (circa 4 miliardi di euro) mentre il fratello George, erede al trono, è fermo a 3.4 miliardi. La fortuna di Charlotte non è determinata da titoli o dal prestigio della royal family bensì da quello che è stato definito nel Regno Unito “effetto Kate Middleton”, che non c’entra nulla con il sangue blu ma a che fare con la moda.

Charlotte, icona di stile grazie a mamma Kate

La Principessa Charlotte è praticamente un’influencer da quando è nata. Quando Kate Middleton l’ha mostrata al mondo avvolta in una coperta bianca fatta a mano – una creazione di Gh Hurt & Son – in pochi minuti sul sito dell’azienda c’erano 100.000 utenti collegati. Nel corso del tempo i suoi look hanno fatto tendenza e influenzato tantissimi genitori in tutto il mondo che si ispirano allo stile di Charlotte. A otto anni la Principessa è già un’icona fashion: una bambina molto elegante è sicura di sé in grado di mandare sold out qualunque cosa indossi.

Ad esempio gli occhiali da sole rotondi color salmone Leosun che ha sfoggiato la scorsa estate al torneo di Wimbledon sono diventati un trend assoluto. Mentre l’abitino azzurro a fiori, del marchio spagnolo Friki (uno dei preferiti della madre) è andato esaurito nell’arco di poche ore e adesso è disponibile solo su pre-ordinazione. Charlotte ha inoltre fatto impennare le quotazioni anche di un altro abito, quello rosso con paillettes indossato per il grande party al Palazzo in occasione del Giubileo di Platino.