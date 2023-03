Valentina Paloma Pinault, chi è la figlia di Salma Hayek

Fonte: Getty Images Valentina Paloma Pinault e mamma Salma Hayek agli Oscar 2023

Giovanissima, con un occhio attento alla moda e un legame speciale con mamma Salma Hayek, stiamo parlando di Valentina Paloma Pinault, di lei in questi giorni si parla tantissimo perché sullo champagne carpet degli Oscar 2023 si è presentata con un abito davvero speciale. Vintage, rosso fuoco e che 26 anni fa è stato visto indosso alla mamma.

Valentina Paloma Pinault, cosa sappiamo della figlia di Salma Hayek

Nata nel 2007, Valentina Paloma Pinault è la figlia della celebre (e bellissima) attrice messicana Salma Hayek e del marito François-Henri Pinault, imprenditore multimilionario. L’abbiamo vista in più di un’occasione sfilare accanto alla mamma nei red carpet più importanti e sono state avvistate anche alla settimana della moda di Milano per Gucci.

Ma basta fare un passo indietro di circa un anno per ricordarla anche sulla sua prima cover. Con chi? Ovviamente sempre insieme a mamma Salma. Le due, infatti, avevano posato per la copertina di Vogue Messico. E a guardarle emerge subito che condividono la stessa incredibile bellezza, a partire da quello sguardo capace di catturare l’attenzione.

Ora il colore di capelli è cambiato, infatti Valentina ha li ha schiariti in un biondo color miele, ma questo non toglie che mamma e figlia si somiglino tantissimo.

Pur essendo di frequente sotto il flash dei fotografi la figlia di Salma Hayek e di François-Henri Pinault si tiene lontana dai social: non ha infatti un profilo Instagram. Però, come riporta People, nell’intervista rilasciata a Vogue Messico aveva spiegato che le interessa il mondo della recitazione e anche quello della regia. Inoltre, a quanto pare, è appassionata di fotografia, di borse vintage, di trucchi e profumi. Mamma nata in Messico e papà in Francia, hanno fatto che sì che Valentina Paloma Pinault parli tre lingue: francese, spagnolo e inglese.

E tra dichiarazioni, scatti sui red carpet o eventi mondani, una cosa emerge più delle altre: il bellissimo legame tra mamma e figlia. Un legame che Valentina ha dimostrato anche con una speciale scelta di moda.

Valentina Paloma Pinault, l’outfit agli Oscar 2023

Un vero e proprio omaggio a mamma Salma Hayek al fianco della quale ha sfilato sul tappeto (quest’anno coloro champagne) degli Oscar 2023. Valentina Paloma Pinault si è presentata, all’evento più importante del cinema mondiale, con un outfit che non è sfuggito ai più attenti osservatori di moda. Infatti la figlia dell’attrice, nata nel 2007, ha indossato un vestito che 26 anni fa è stato visto indossato sulla mamma, la celebre e tanto amata attrice messicana.

Fonte: Getty Images

L’abito in questione è rosso fuoco ed elegantissimo: un bustino fasciante, che poi si apre in una vaporosa gonna lunga fino ai piedi. Firmato Isaac Mizrahi. L’attrice lo aveva indossato nel 1997. Nei rispettivi look cambiano i dettagli e gli accessori. Infatti, se mamma Salma aveva optato per un trucco importante e un collier luminoso, Valentina ha sfoggiato un trucco al naturale (perfetto per i suoi 15 anni) e un girocollo sottile.

Le due sono apparse bellissime e perfette in un look matchy – matcy. Anche Salma Hayek ha sfoggiato un abito rosso, molto luminoso, firmato Gucci.