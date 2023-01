Salma Hayek, a 56 anni è ancora la “chica muy caliente” di Hollywood

Fonte: Getty Images Salma Hayek alla premiere di "Magic Mike's Last Dance"

Salma Hayek, a 56 anni compiuti, si conferma la chica muy caliente di Hollywood, come era stata battezzata ai tempi dei suoi primi film, in particolare dopo la sensuale danza col serpente di Dal tramonto all’alba del 1996 che molti ricorderanno.

Salma si è presentata alla premiere mondiale di Magic Mike’s Last Dance, l’ultimo film che la vede protagonista insieme a Channing Tatum, con un vestito a rete arricchito da originali applique floreali e intimo nero a vista. Rubando l’attenzione generale e calamitando i flash dei fotografi.

Fonte: Getty Images

L’attrice ha cavalcato il trend imperante di questi tempi che vuole le trasparenze al primo posto (si pensi ai recenti outfit di Rita Ora e non solo), dimostrando che anche “over anta”, e con un fisico decisamente latino, si può fare un figurone.

Fonte: Getty Images

E così, dopo aver sfoggiato un look super elegante, raffinato e apprezzati ai Golden Globes, firmato Gucci, si è divertita a stupire con un look più audace e sexy: vedere per credere.