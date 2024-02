Fonte: Ansa Channing Tatum, l’attore di Step Up e Magic Mike: biografia e vita privata

Channing Tatum è un attore americano con una lunga carriera cinematografica già ben consolidata. Noto principalmente per i ruoli del ballerino Tyler Gage della serie di film “Step Up” e per quello dello spogliarellista Mike di “Magic Mike”, ja recitato in numerose pellicole sia di commedia che drammatiche. Vincitore di vari riconoscimenti, anche se ancora non ha conquistato i più importanti come l’Oscar o il Golden Globe, merita di essere menzionata la vittoria come miglior performance comica per “22 Jump Street”, film nel quale è affiancato dall’incredibile Jonah Hill. Ex modello, Tatum vanta anche un’interessante vita privata fatta di relazioni con colleghe e personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli esordi di Channing Tatum

Channing Matthew Tatum è nato a Cullman, in Alabama, il 26 aprile del 1980 da Kay e Glenn Tatum. Ha una sorella più grande, Paige, e le origini della famiglia sono un misto di sangue nativo, francese, inglese, tedesco e irlandese. Per imporgli disciplina, a nove anni i genitori lo iscrivono all’accademia militare. Dopo aver lasciato gli studi, si cimenta con i lavori più vari tra cui dog sitter, muratore e commesso in un negozio. Nel 2000 prende parte al videoclip di Ricky Martin “She Bangs” e viene notato da un’agenzia di moda di Miami che lo fa comparire sulla copertina di Vogue. Inoltre partecipa alle campagne pubblicitarie di marchi noti come Emporio Armani, Dolce&Gabbane e Abercrombie&Fitch che lo portano a girare il mondo. Nel 2004 partecipa a un episodio di “CSI: Miami” e decide di provare la carriera di attore.

I primi ruoli e il successo

Assieme a Samuel L. Jackson prende parte a Coach Carter e appare in Supercross. Il successo arriva con il ruolo del ballerino ribelle hip hop Tyler Gage del film “Step Up”. Recita anche nei videoclip legato alla colonna sonora della pellicola, ovvero “Give It Up to Me” e Get Up”. Nel 2006 è anche in “Guida per riconoscere i tuoi santi” che viene presentato al Sundance Fil Festival. Per il ruolo di Antonio riceve una nomination agli Independent Spirit Awards come miglior attore non protagonista. Nel 2008 è il soldato Steve in ritorno dall’Iraq in “Stop-Loss” di Kimberly Price e l’anno successivo ottiene il ruolo di protagonista in “Fighting”. Poi diventa un gangster i “Public Enemier” e torna a essere un soldato nel film “G.I. Joe – La nascita del Cobra” e nella pellicola “Dear John” in cui recita con Amanda Seyfried. Seguono varie altre interpretazioni tra cui in “La memoria del cuore” con Rachel McAdams, in “Effetti collaterali” di Steven Soderbergh e “Sotto assedio – White House”.

“Magic Mike” e “22 Jump Street”

Nel 2012 interpreta uno dei personaggi per i quali è più noto: lo spogliarellista Mike del dilm “Magic Mike” di Steven Soderbergh. Nella pellicola recita con Matthew McConaughey, Joe Manganiello e Matt Bomer. La produzione si è dimostrata un successo al botteghino nell’America del Nord, campione di incassi con 113.665.031 dollari incassati e oltre 41.000.000 di dollari all’estero, con un totale di 154.665.031 dollari in tutto il mondo. Già protagonisti in “21 Jump Street”, nel 2014 Channing Tatum e Jonah Hill sono sul set del sequel “22 Jump Street” entrambe le pellicole sono apprezzatissime dal pubblico. Poi veste i panni del campione olimpico di lotta libera Mark Shultz in “Foxcatcher”, film che racconta dell’omicidio del fratello del lottatore per opera di John Du Pont e che ricevuto 5 nomination agli Oscar. Nel 2015 è sul set di “Jupiter – Il destino dell’universo” insieme a Mila Kunis e torna a essere Mike in “Magic Mike XXL”. Da citare sono anche i ruoli in “Ave, Cesare” dei fratelli Joel ed Ethan Coen, “La truffa dei Logan” dove torna a essere diretto da Soderbergh, “Kingsman – Il cerchio d’oro” di Matthew Vaughn. Nel 2021 è George Washington nel film d’animazione “America: il film” e nel 2022 affianca Daniel Redcliffe e Sandra Bullock in “The Lost City“. Ma il 2022 è un anno importante per Tatum perché l’attore esordisce dietro la macchina da presa dirigendo “Io e Lulù” film che narra la storia d’amicizia tra un ex soldato e una cagnolina.

La vita privata di Channing Tatum

Channing Tatum ha avuto varie relazioni più o meno note. Nel 2009 si è sposato con l’attrice Jenna Dewan, conosciuta sul set di “Step Up”. La coppia nel 2013 ha una bambina chiamata Everly Elizabeth Maiselle Tatum. Dopo nove anni di matrimonio, Channing e Jenna hanno comunicato con un annuncio sui social la notizia del divorzio. Tornato libero, l’attore frequenta la cantante Jesse J dal 2018 al 2020 e l’anno successivo ha un relazione con l’attrice Zoë Kravitz.

Curiosità su Channing Tatum

Channing Tatum soffre di disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Fino alla preadolescenza aveva un amico immaginario, “Boy”, un ragazzo simpatico, alto e slanciato al quale ha persino cucinato un piatto di pasta. L’attore è un fan dei Linkin Park e odia le bambole di porcellana: al “The Ellen DeGeneres Show” ha rivelato di non riuscire a stare in una stanza se sono presenti questo tipo di dolls. Riguardo al cibo preferito ama il sandwich al burro d’arachidi e la pizza alla diavola. Per apparire nel video “She Bangs” di Ricky Martin è stato pagato 400 dollari. All’epoca ventenne e ben lontano dall’essere tra gli attori più ricchi di Hollywood, ha considerato il compenso “stellare”. Nel novembre del 2012 la rivista “People” lo ha nominato al primo posto nella classifica degli uomini più sexy del mondo. Prima di girare Magic Mike e di diventare attore, Tatum ha lavorato davvero come spogliarellista. Il soggetto del film è stato ispirato infatti dalla reale esperienza di Channing, che all’età di 19 anni si spogliava in un locale di Tampa con lo pseudonimo di Chan Crawford. L’attore è alto 1,85 metri e vale 50 milioni. Possiede due case di produzione tramite le quali non realizza solo film ma anche vodka, nello specifico ha fondato la Born and Bred. Impegnato anche in cause umanitarie, ha aiutato a costruire una struttura medica in Ecuador e una in Perù. L’opera è parte della #PlantMed Campaign, guidata proprio dall’attore. Ultimo dettaglio decisamente intimo, l’attore ha rivelato di aver dato un nome al proprio pene, si chiama Gilbert e nel 2015, su un set, ha rischiato molto. Un componente della troupe ha rovesciato accidentalmente dell’acqua bollente che ha colpito il povero Gilbert, per fortuna è però guarito molto velocemente.