Chi è Valentina Bivona, che interpreta Marta ne I Cesaroni

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Valentina Bivona è Marta ne "I Cesaroni"

Tra i ritorni tv più attesi e chiacchierati del 2026 c’è senza dubbio la nuova stagione de I Cesaroni. La famiglia più allargata, rumorosa e autentica della tv italiana è tornata a occupare la prima serata di Canale 5 con volti storici, dinamiche aggiornate e nuovi ingressi pronti a lasciare il segno.

Tra questi, uno dei personaggi che sta facendo più parlare è Marta, la figlia adolescente di Marco ed Eva. A interpretarla è Valentina Bivona, giovane attrice che porta in scena un’adolescenza complessa fatta di distanze, identità in costruzione e un carattere tutt’altro che accomodante.

Chi è Valentina Bivona

Valentina Bivona è un’attrice marchigiana. Classe 2006, originaria di Jesi, è appassionata di danza, equitazione e judo. Fin da giovane, però, Valentina intraprende un percorso che le apre le porte della recitazione. Frequenta numerosi master e prende parte a una serie di spot pubblicitari.

Il debutto in tv risale al 2015 con Non è stato mio figlio, a cui seguono altre esperienze come Rumors nel 2022. Parallelamente, tra il 2016 e il 2019, si affaccia anche al cinema con titoli come Naufraghi per caso, Ti proteggerò, Herbert West Reanimator, Rosso Istria e Come niente. Un percorso graduale, fatto di tappe diverse, che oggi trova una sua maturità proprio nel ruolo di Marta.

Valentina Bivona è Marta ne “I Cesaroni 7”

La vera svolta arriva nel 2026, quando Valentina entra nel cast de I Cesaroni 7 interpretando il ruolo di Marta, la figlia di Marco ed Eva.

Non è più la bambina intravista nelle stagioni precedenti, dove compariva pochissimo, praticamente neonata, quindi difficile da incasellare davvero nella narrazione.

In questa nuova avventura la ritroviamo come un’adolescente che vive in America con la madre e che torna a Roma per un periodo, ritrovandosi immersa nella quotidianità, a tratti ingestibile, della famiglia Cesaroni. Il suo ritorno, in qualche modo, riaccende anche la presenza di Eva, pur restando fuori scena.

Se Marco, Walter, Mimmo e Rudy sono cresciuti insieme al pubblico, Marta rappresenta uno sguardo nuovo, quasi “estraneo”. Porta con sé un vissuto diverso, una certa indipendenza e una distanza emotiva che mette alla prova soprattutto il rapporto con il padre.

Marco, interpretato da Matteo Branciamore, si trova davanti a una figlia che conosce poco, già autonoma e meno bisognosa di quanto immaginasse. Il loro rapporto diventa uno dei nodi più interessanti della stagione proprio perché pieno di tentativi, incomprensioni e piccoli riavvicinamenti.

A rendere tutto ancora più autentico è il legame personale di Valentina con la serie. Poco prima della messa in onda, l’attrice ha condiviso sui social un pensiero che racchiude perfettamente il senso di questo passaggio: “Ero minuscola quando vidi i Cesaroni per la prima volta, ed erano così veri e imperfetti che ai miei occhi non c’era niente di più reale e bello. Oggi ho avuto l’onore di sedermi a tavola con loro, con la stessa emozione di quella bambina e la gratitudine di chi sa di aver ricevuto un grande dono. Sono stata avvolta da un affetto vero, familiare, caldo, che io non so se riuscirò ma a ringraziare a dovere”.