Kate Middleton, Charlotte compie 8 anni e il suo abito va a ruba

Fonte: Getty Images Charlotte

Charlotte compie 8 anni, è nata infatti il 2 maggio 2015. Kate Middleton ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto della figlia da lei realizzata. La bimba è identica a papà William ma come la mamma è già diventata una trend setter e il suo abito a fiori di Trotters sta andando a ruba.

Charlotte, la foto di mamma Kate Middleton

Ormai è tradizione che ad ogni evento di famiglia importante, come compleanni o primi giorni di scuola, Kate Middleton pubblichi una foto del festeggiato o festeggiata scattata da lei stessa. Il compleanno della figlia Charlotte non è stato un’eccezione. Così dopo il compleanno del piccolo Louis, nato il 23 aprile 2018, adesso tocca alla Principessina.

Il ritratto che Kate ha fatto di sua figlia, la mostra in primo piano. Charlotte guarda l’obiettivo divertita e sfoggia un sorriso “sdentato”, come capita spesso ai bambini della sua età. La Principessina sembra sdraiata su un’amaca e indossa un abito estivo, sbracciato, bianco con dei piccoli fiorellini azzurri. Il vestito è del brand inglese Trotters e costa 70 sterline, circa 80 euro. Il sito del marchio lo descrive come “ideale per il clima più mite”.

Charlotte compie 8 anni ed è una trend setter

Pare che il vestitino di Charlotte sia già andato a ruba. Esattamente come sua madre Kate che ogni volta che indossa qualche capo, poi si esaurisce rapidamente. Il cosiddetto effetto Kate che a volte vale anche per look decisamente costosi ed esclusivi.

Comunque il brand Trotters pare sia uno dei preferiti di Lady Middleton con cui vestire i propri figli. Ad esempio il cappotto bordeaux che Charlotte ha indossato lo scorso Natale portava la sua firma. Ma anche George e Louis hanno indossato i suoi capi, per esempio nella cartolina di Natale.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, Trotters pare sia al vertice nel settore dei capi di abbigliamento per l’infanzia. Ha aperto il suo primo negozio in King’s Road a Chelsea nel 1990, e da allora ne ha aperti altri sei, vincendo innumerevoli premi e vantando una clientela prestigiosa, tra cui sicuramente Kate Middleton.

Charlotte è identica a papà William

Intanto la piccola Charlotte sta ricevendo migliaia di auguri su Instagram. Tutti sono convinti che sia la fotocopia di suo padre William. “Sembra il mini-me di William”, scrive qualcuno, altri sottolineano la rassomiglianza impressionante. “Quella è la figlia del principe William 😍”. Ma qualche complimento va anche a mamma Kate, soprattutto nel suo ruolo di fotografa ufficiale: “Mamma fotografa semplicemente perfetta!!!” e ancora: “Wow, un’altra bellissima foto scattata dalla nostra Principessa alla sua bellissima figlia!”. Altri vedono in lei la Regina Elisabetta: “Assomiglia proprio a sua nonna, la regina Elisabetta… è così carina”.

Fonte: Getty Images

I Principi del Galles hanno commentato la sua foto con un paio di emoticon a forma di torta di compleanno e di palloncino rosso. Sicuramente Lady Middleton avrà organizzato una super festa per la sua bimba, malgrado i giorni impegnativi, manca davvero poco all’incoronazione.