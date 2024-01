La Principessa Charlotte potrebbe essere l'unica a poter salvare una Monarchia sempre più in declino in cui Kate Middleton è protagonista

È attenta, precisa e capace di mettere in riga persino in fratello maggiore George. Lei è la Principessa Charlotte, grande orgoglio di mamma Kate Middleton, e unica speranza concreta per il futuro della Monarchia. È infatti su di lei che si starebbe puntando per salvare il Regno da un inesorabile declino, oggi inserito in uno scenario sempre più anacronistico con figure smaltate che da tempo non rappresentano più il Popolo, se non con un valore prettamente simbolico. Così, in un gruppo di uomini decisamente privi di ogni slancio, si fa strada la giovanissima figlia dei Principi di Galles, educata per essere molto di più di una futura Regina.

Perché Kate Middleton punta tutto su Charlotte

La Principessa Charlotte sta crescendo ed è perfettamente conscia del suo ruolo. È sicura di sé e ha una grande personalità, proprio come la sua bisnonna, la Regina Elisabetta. Fin da piccola, ha dimostrato di conoscere bene le regole e di bilanciare lo squilibrio generato da i suoi fratelli. Da un lato il Principe George – serissimo e impettito – dall’altro il giovane Louis, esuberante, simpatico e totalmente incurante dei criteri richiesti per il rango al quale appartiene.

Al centro di questi due caratteri così diversi si stabilisce la Principessina, che è li mette in riga entrambi senza che Kate Middleton debba fare alcuno sforzo. “Charlotte conosce le regole. Lei è quella nel mezzo. Sa come tenere tutti in buona posizione. Ci sono momenti in cui ho osservato George e lui ha guardato sua sorella, e probabilmente è stato irritato con lei per un momento e poi grato che lei sia lì per ricordargli le cose che conosce anche lui”, afferma l’esperta genitoriale Jo Frost.

“Penso davvero che ciò che stiamo vedendo sia consapevolezza. Il Principe George e la Principessa Charlotte vengono informati, certamente George, il nostro futuro Re”. Louis è ancora troppo giovane per essere coinvolto negli affari della Famiglia Reale e si gode la sua libertà, prendendosi la scena e attirando gran parte dell’attenzione su di sé. Per l’Incoronazione di Re Carlo è stato comunque perfetto e guidato proprio dalla sua sorella maggiore, che gli ha tenuto la mano e gli è stata a fianco durante la cerimonia celebrata presso l’Abbazia di Westminster.

L’educazioni dei Principi per evitare gli errori del passato

Di certo, Kate Middleton e il Principe William stanno lavorando moltissimo sull’educazione dei loro tre figli, anche per evitare gli errori del passato. Il maggiore, George, è il futuro erede al Trono ma Charlotte non dovrà sentirsi una riserva. Questo invece è quanto è accaduto a William e Harry, divisi per sempre dalle incomprensioni interne alla Famiglia Reale e che non sono mai riusciti a sanare.

L’esperta parla di genitorialità responsabile e che si applica a tutti i livelli. I Principi del Galles hanno infatti sempre anteposto i bambini a qualsiasi impegno Reale: “È riconoscibile per qualsiasi famiglia. Ad esempio, se c’è un matrimonio o un battesimo in arrivo, sappiamo che sarebbe buona educazione ed etichetta stare in silenzio mentre il coro canta e si svolge la funzione. Questa, per me, è semplicemente una genitorialità responsabile, e con loro la percepiamo”.