Fonte: Getty Images Kate Middleton, lupetto e gonna svasata: il look effetto snellente

La Principessina Charlotte è (a dir poco) amatissima: spesso composta, cerca sempre di mettere in riga il fratellino Louis, senza mai tradire la sua regalità naturale. La sua somiglianza con la compianta bisnonna Regina Elisabetta è piuttosto evidente. La figlia di Kate Middleton, ormai Principessa del Galles, probabilmente erediterà un titolo molto speciale: il suo futuro è decisamente brillante.

Principessa Charlotte, il titolo molto speciale che erediterà

Quando pensiamo al Duca di Edimburgo, ancora oggi il nostro pensiero va al Principe Filippo, scomparso nel 2021. Oggi, però, il titolo di Duca di Edimburgo è del Principe Edoardo, così come la moglie Sophie è la Duchessa di Edimburgo. Dopo l’Incoronazione di Re Carlo III, i termini della successione del titolo non sono ancora ben chiari, ma, in linea di massima, questo titolo tornerà alla Corona e probabilmente verrà assegnato alla Principessina Charlotte.

Che, in realtà, potrebbe ereditare un ulteriore titolo, ovvero quello di Principessa Reale, attualmente detenuto dalla Principessa Anna. Questo titolo, infatti, viene attribuito alla figlia maggiore del Monarca: Anna è l’unica figlia della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. Quando William diventerà Re, il titolo di Principe del Galles passerà a George, e Louis dovrebbe diventare il Duca di Cambridge o Duca di York. Ci sono, però, delle incognite da non sottovalutare, ovvero: l’idea di Re Carlo di snellire la Monarchia.

L’educazione della Principessa Charlotte: l’impegno di Kate e William

A questo punto, è importante notare che non può esserci più di una Principessa Reale: il titolo è stato detenuto, ad oggi, da sette membri della Famiglia Reale. Per esempio, la Principessa Anna lo ha ricevuto solamente nel 1987, all’età di 36 anni. Anche Charlotte potrebbe dunque attendere molto tempo prima di riceverlo. Nel frattempo, la piccola sta crescendo seguendo le regole di educazione di mamma Kate Middleton e papà William.

I piccoli Wales, in effetti, sono già coinvolti nella vita di Corte, così come in alcuni degli impegni pubblici dei genitori. Il nostro pensiero non può che andare alla Regina Elisabetta, che ha consacrato la sua vita alla Corona. Stando alle rivelazioni della Famiglia Reale, il Principino George ama il disegno: una passione ereditata dal nonno Carlo. Ma anche Charlotte e Louis adorano le attività all’aria aperta.

Stando a Jennie Bond , ex corrispondente Reale della BBC: “A loro piacciono le attività all’aria aperta, quindi un sacco di sport, divertimento, giochi in giardino e ciclismo. Hanno noleggiato biciclette e sono stati visti girare intorno alle Isole Scilly. Le loro vacanze sono piene di attività che vengono fatte negli scout: falò, barbecue, aiuto con i giardini e la fattoria di Sandringham”.

La grande passione della Principessa Charlotte, però, è la danza. In effetti, la Principessina ha iniziato a frequentare la scuola di danza vicino Kensington Palace dal 2018. Oltre a parlare la sua lingua madre, ovvero l’inglese, parla fluentemente lo spagnolo, imparato grazie a Maria Teresa Turrion, la sua bambinaia. E, a proposito di dolcezza, la piccola vanta diversi soprannomi piuttosto teneri: papà William la chiama mignonette (dolce, delicata), e mamma Kate si rivolge a lei come poppet, ovvero bambolina.