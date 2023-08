William Re, cosa accadrà a Kate Middleton e ai suoi figli

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

La monarchia inglese è cambiata dopo la morte della Regina Elisabetta e l’ascesa al trono di Re Carlo. E altre trasformazioni avverranno in futuro quando il Principe William diventerà Re e, di conseguenza, Kate Middleton sarà Regina. I piccoli George, Charlotte e Louis – i tre figli della coppia – potrebbero avere alcuni titoli reali molto speciali.

Il futuro del Principe George quando William sarà Re

George, che è nato nel 2013, è attualmente secondo nella linea di successione al trono dietro il padre William. Molto probabilmente il bambino riceverà il titolo di Duca quando si sposerà, anche se non è ancora chiaro quale ducato otterrà. La defunta Regina Elisabetta ha conferito i titoli di Duca ai suoi nipoti, il Principe William e il Principe Harry, quando sono convolati a nozze: il primo è diventato il Duca di Cambridge (rendendo di conseguenza Kate la Duchessa di Cambridge), mentre il secondo ha ottenuto il titolo di Duca del Sussex (e Meghan Markle Duchessa di Sussex). È probabile che Re Carlo continuerà la tradizione.

Quando il Principe William diventerà monarca alla morte di re Carlo, il Principe George sarà il nuovo erede al trono e i ducati di Cornovaglia e Rothesay, attualmente detenuti dal padre, andranno automaticamente al principe George. Tuttavia, il titolo di Duca di Cambridge tornerà alla corona e sarà disponibile per qualcun altro. Allo stesso modo George diventerà il Principe di Galles anche se va precisato che il titolo tradizionale per l’erede al trono non è automatico: deve essere conferito dal Re in persona. Come fatto da Carlo, che ha nominato ufficialmente William e Kate Middleton Principe e Principessa del Galles all’indomani della sua incoronazione.

Il futuro della Principessa Charlotte quando William sarà Re

La Principessa Charlotte, che oggi ha otto anni, potrebbe un giorno diventare la Principessa Reale, titolo attualmente detenuto dalla sorella di Re Carlo, la Principessa Anna. Il titolo di Princess Royal è tradizionalmente conferito alla figlia maggiore del monarca. Ma non è una certezza: non viene ereditato ma deve essere assegnato. La principessa Anna ha ricevuto il titolo da sua madre, la Regina Elisabetta, nel 1987, quando aveva 36 anni.

Solo una donna vivente può essere chiamata Princess Royal, motivo per cui Elizabeth non ha mai detenuto il titolo: sua zia, la Principessa Mary, lo ha posseduto fino alla sua morte nel 1965. Dal momento che Re Carlo non ha figlie, la prossima potenziale Principessa Reale è la nipote Charlotte. Sebbene il titolo di Princess Royal sia esclusivo – nella storia della corona inglese ci sono state solo sette donne con questo titolo – ha uno status inferiore rispetto a quello di un ducato reale.

Non è escluso quindi che Charlotte riceva un titolo nobiliare quando si sposerà, diventando di fatto una Duchessa. Alla fine sarà solo ed esclusivamente William a prendere tale decisione in merito. Tra l’altro la figlia di Kate e William non sarebbe la prima con questo nome a detenere questo titolo: Charlotte, Principessa Reale, era la figlia del re Giorgio III che usò questo titolo dal 1789 al 1828.

Il futuro del Principe Louis quando William diventerà Re

Il Principe Louis, 5 anni, un giorno potrebbe ricevere un titolo che attualmente appartiene a un altro membro della famiglia reale. Il Principe Andrea è ora il Duca di York, il titolo tradizionale per il secondo figlio maggiore del monarca. Louis potrebbe essere il prossimo Duca di York, ma non può detenere il titolo contemporaneamente al suo prozio. Il Principe Harry, secondogenito di Carlo e Lady Diana, non ha ottenuto questo titolo proprio perché suo zio è ancora in vita.

Da segnalare, in più, che George, Charlotte e Louis sono nati con i titoli di Sua Altezza Reale e li manterranno per tutta la vita. Solo George, quando diventerà Re, potrà scambiare il titolo di Sua Altezza Reale con quello di Sua Maestà. I tre eredi di William e Kate hanno subito un cambio di titolo quando è morta la Regina Elisabetta. Prima erano i Principi di Cambridge, ora quelli del Galles. In una versione informale del “cognome”, invece, i bambini sono ora conosciuti dai loro amici e insegnanti come George Wales, Charlotte Wales e Louis Wales (piuttosto che Cambridge, che usavano fino ad un anno fa).