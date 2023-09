Il Principe William e Kate Middleton hanno infranto un’importante tradizione reale

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Principe William e Kate Middleton hanno infranto una importante tradizione reale che riguarda l’educazione dei loro figli. Ecco che, come la maggior parte dei bambini in questo periodo, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis stanno tornando a scuola. L’estate è giunta al termine e anche per i piccoli reali c’è il “back to school”, si ma quale scuola? Sicuramente non quella che la tradizione della corona e la defunta Regina Elisabetta II avrebbero voluto.

William e Kate infrangono la tradizione

Secondo quanto riportato da Entertainment Tonight, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis hanno iniziato il nuovo anno scolastico mercoledì 6 settembre scorso presso la Lambrook School nelle campagne del Berkshire. I piccoli principi, entrando in quella scuola, hanno infranto la tradizione reale alla quale loro padre era legato.

Quando era bambino, l’erede al trono, il Principe William, ha frequentato la Mrs. Mynors Nursery School insieme a suo fratello minore, il Principe Harry. In seguito entrambi hanno frequentato istituzioni riservate ai ragazzi come la Wetherby School e la Ludgrove School. Tuttavia, William e Kate Middleton hanno scelto di mandare i loro tre figli in una scuola mista, in cui possono studiare insieme e non essere separati in base al genere.

“La Principessa e il Principe del Galles vogliono una un’infanzia normale”

Una fonte vicino alla famiglia racconta a Entertainment Tonight che, la Lambrook School, ha garantito la privacy del Principe e della Principessa del Galles per tutto il periodo in cui i loro figli reali saranno iscritti all’istituto.

“La Principessa e il Principe del Galles hanno fatto tutto il possibile per proteggere i loro figli dalle pressioni del loro futuro in modo che possano godersi un’infanzia normale”, ha affermato la fonte, aggiungendo che George, Charlotte e Louis stanno anche “iniziando lentamente a partecipare agli impegni reali e potrebbero fare il loro primo tour reale come famiglia di cinque persone l’anno prossimo”.

Questa scelta dimostra una svolta importante rispetto alle scelte passate della famiglia reale. Inoltre rappresenta, un’altra volta, quanto la Principessa e il Principe del Galles, alias Kate Middleton e suo marito, il Principe William, siano “più moderni” rispetto al passato.

The Lambrook School: la nuova scuola dei piccoli reali

I tre fratelli reali hanno varcato la soglia della Lambrook School per la prima volta nel settembre 2022, dopo che la famiglia Cambridge si è trasferita da Kensington Palace nel centro di Londra a Windsor. Prima del grande “passaggio”, il Principe George e la Principessa Charlotte frequentavano la Thomas’s Battersea a Londra, mentre Louis frequentava ancora la scuola materna.

La Lambrook è una prestigiosa scuola che ospita più di 600 ragazzi e ragazze dai 3 ai 13 anni. L’istituto educa principalmente bambini provenienti da famiglie abbienti, che provengono da non troppo lontano. Ecco che, con la sua superficie di 21 ettari, la scuola si trova nella campagna del Berkshire e dispone di strutture come un frutteto privato e un campo da golf a nove buche all’interno del suo campus.

Sono presenti anche altre strutture come una piscina lunga 25 metri, un campo da cricket, campi sportivi, studi per le arti performative e la danza, oltre a una palestra per lo sport. Grazie anche al suo focus sostenibilità, in questo scuola i piccoli reali potranno trovare una fattoria con maiali, polli, conigli, api e agnelli. I bambini seguono lezioni di apicoltura, coltivano frutta e verdura e costruiscono e installano casette per gli uccelli.

Quanto costa la scuola dei reali?

Le tariffe scolastiche annuali per i bambini dell’età del Principe George sono di circa 21.000 sterline all’anno, mentre per il gruppo di età della Principessa Charlotte sono di 20.000 sterline. Principe Louis invece, mamma e papà sborseranno quasi 13.000 sterline. Nel complesso, William e Kate spenderanno oltre 53.000 sterline all’anno per l’istruzione privata dei loro figli.