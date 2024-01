Fonte: IPA Kate Middleton

Con l’ascesa al trono di Re Carlo III, Kate Middleton e William sono diventati i nuovi Principi del Galles, ricoprendo, così, un ruolo sempre più importante all’interno della monarchia inglese. La moglie dell’erede al trono ha dimostrato, fin da subito, d’essere altamente all’altezza del suo ruolo istituzionale, ma la Principessa è anche una perfetta mamma, sempre attenta, malgrado i numerosi impegni di stato, a essere presente nelle ricorrenze organizzate dalla scuola dei suoi tre figli.

Ultimamente, infatti, Kate Middleton e il Principe William non si sarebbero fatti scappare nemmeno la classica tombolata, organizzata dall’istituto scolastico in occasione delle festività natalizie.

Principi del Galles, in fila alla tombolata scolastica come gli altri genitori

Le qualità da regina e lo charme di Kate Middleton sono ormai note a tutti. La Principessa, infatti, è sempre impeccabile in qualsiasi occasione e, anche durante le ultime feste natalizie, la consorte del Principe William ha saputo affascinare tutti con le sue scelte di stile e la perfetta organizzazione del suo concerto natalizio, nell’Abbazia di Westminster. Per l’occasione Kate Middleton ha indossato un tailleur bianco, mentre per la tradizionale messa di Natale a Sandringham, la Principessa ha optato per il blu.

Durante le feste natalizie, però, la consorte del Principe William non ha presenziato soltanto a impegni ufficiali della corte inglese. Kate Middleton, infatti, ha preso parte anche a un evento non ufficiale ma molto importante per i suoi tre figli: i Principini George e Louis e la Principessa Charlotte. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha preso parte alla tombolata, organizzata dalla scuola che frequentano i suoi tre bambini, la Lambrook School nel Berkshire.

Secondo quanto riportato dal The Sun e dal magazine Hello, infatti, non solo la Principessa, ma anche il Principe William hanno preso parte alla festa natalizia della scuola, comportandosi come tutti gli altri genitori. La coppia reale avrebbe fatto anche la fila per ricevere i loro biglietti della tombolata, che sostenevano un’iniziativa di solidarietà. Secondo i beninformati non sarebbe la prima occasione scolastica che ha visto i Principi come protagonisti, anzi i due sarebbero molto presenti nelle occasioni d’incontro, create dall’istituto scolastico frequentato dai figli. La coppia reale si sarebbe intrattenuta nella scuola anche per assistere al coro natalizio.

Kate Middleton, mamma amorevole

Kate Middleton, malgrado i suoi numerosi impegni reali, fa di tutto per essere anche una mamma presente per i suoi tre figli. La Principessa, infatti, secondo alcune testimonianze, accompagna personalmente, quando le è concesso, i bambini a scuola. Inoltre, la futura Regina sceglie con loro anche tutto il materiale che dovranno portare con sé negli zaini.

Solitamente la Principessa del Galles conduce i tre figli in un grande magazzino per selezionare tutti gli accessori di cancelleria che gli servono. Matite, penne, quaderni, la piccola Charlotte sceglierebbe, in quest’occasione, anche gli accessori che vorrà portare nei capelli.

I Principini seguono delle regole e una routine quotidiana piuttosto rigida. George, Charlotte e Louis, infatti, devono aiutare nella preparazione della loro cartella scolastica e della loro uniforme. Inoltre i tre piccoli Principi vanno a letto presto la sera, per arrivare con la giusta carica agli impegni scolastici mattutini.