Kate Middleton, ultime notizie: “Sono scossi e devastati”

Da diverse settimane lo stato di salute di Kate Middleton preoccupa i suoi sudditi e quanti la stimano in tutto il mondo. La Principessa del Galles, infatti, non appare in pubblico dal periodo natalizio e la casa reale inglese ha svelato che la moglie di William d’Inghilterra avrebbe subito un intervento addominale che richiede un lungo periodo di ripresa. Secondo quanto comunicato dai Windsor, infatti, Kate Middleton eviterà ogni apparizione pubblica almeno fino a Pasqua, momento in cui la Principessa dovrebbe riprendere i suoi impegni reali.

Le spiegazioni date dalla casa reale inglese sulle condizioni di salute di Kate Middleton, però, non hanno del tutto convinto il popolo e gli esperti internazionali e i dubbi intorno all'esponente della casa reale inglese si sono acuiti di recente, quando Kensington Palace ha pubblicato una foto della Principessa con i suoi tre figli in occasione della Festa della mamma. La foto, infatti, è risultata manomessa e tutti si chiedono perché è stato rilasciato proprio uno scatto non del tutto veritiero di Kate Middleton dopo mesi di silenzio.

Le ipotesi su quanto stia accadendo davvero alla Principessa, hanno coinvolto anche il matrimonio con William d'Inghilterra e le indiscrezioni su tradimenti e sulle presunte crisi si sono ricorse. Adesso, però, la coppia reale sarebbe devastata dalla tempesta di rumors e potrebbero rilasciare, a breve, una nuova foto di Kate Middleton.

Principi del Galles, la coppia reale colpita dalle indiscrezioni Kate Middleton sta vivendo un periodo difficile di cui poco ancora è noto. La casa reale inglese ha svelato, infatti, che la Principessa ha bisogno di recupero dopo aver subito un intervento all'addome lo scorso gennaio. In molti, però, hanno ipotizzato che ci possa essere qualcosa di più riguardo la sparizione di Kate Middleton, che non viene reso noto ai sudditi e alla stampa. La foto della Principessa e dei suoi tre figli, pubblicata il giorno della Festa della mamma, ha fatto nascere anche dei dubbi su una possibile crisi matrimoniale tra i Principi di Galles, visto che Kate Middleton non indossava nello scatto la fede matrimoniale. Dopo tutte le illazioni che sono state pubblicate sul loro conto, i Principi del Galles sarebbero: "Scossi e devastati dalle speculazioni sul loro matrimonio", come riportato dal Sunday Times e dal Daily Mail. La coppia reale avrebbe scelto anche quando condividere una nuova foto di Kate Middleton per placare un po' le polemiche: "Intendono pubblicare una nuova foto per celebrare il compleanno del principe Louis il mese prossimo". Fonti vicine alla coppia avrebbero svelato che i Principi potrebbero usare quest'occasione per dare ulteriori dettagli sullo stato di salute di Kate Middleton. Kate Middleton, le motivazioni dietro la pubblicazione della foto Secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton e William d'Inghilterra starebbero subendo lo stress dovuto alle indiscrezioni e alle speculazioni sullo stato di salute della Principessa e sul loro matrimonio.

La coppia reale potrebbe, quindi, scegliere presto di sciogliere i dubbi che gravitano intorno alla loro famiglia: "Vorranno essere chiari e più aperti, ma lo faranno quando si sentiranno pronti. Mi aspetterei che questo fosse il suo istinto e sarà la sua chiamata. Non avranno fretta." Alcuni amici dei Principi del Galles avrebbero affermato che Kate Middleton avrebbe postato la foto modificata in occasione della Festa della mamma solo per ringraziare tutti per il grande supporto ricevuto.

Le ultime indiscrezioni, inoltre, svelano che la Principessa del Galles non tornerà in pubblico prima del 17 aprile, quando i tre principi torneranno alla Lambrook School, dopo le vacanze di Pasqua.