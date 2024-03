Dopo quell’unica immagine rubata che la ritraeva in automobile insieme alla madre Carole, Kate Middleton ha sorpreso sudditi e curiosi di tutto il mondo condividendo su Instagram la prima foto ufficiale post intervento.

La Principessa del Galles appare sorridente e serena, al fianco ci sono i tre figli – George, Charlotte e Louis – e no, la scelta non è stata casuale: il 10 marzo nel Regno Unito si celebra la festa della mamma ed è stato un modo per Kate per far sentire la sua presenza in un giorno per lei importante. La maternità ha avuto sempre un ruolo centrale nella sua vita e lo ha voluto ribadire nel momento più difficile, alle prese con un problema di salute che l’ha costretta ad abbandonare (temporaneamente) tutti i suoi impegni.

Kate rassicura i sudditi col ritratto di famiglia

Nessuno aveva pensato a una mossa social del genere ma, considerata la giornata particolare, la sorpresa non è più così eclatante. Kate Middleton ha scelto di ricomparire in questa domenica 10 marzo perché nel Regno Unito si celebra per tradizione la festa della mamma ed è un evento a cui la Principessa del Galles è particolarmente legata.

“Grazie per gli auguri ricevuti e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma” ha scritto a corredo di questa prima foto ufficiale (scattata dal marito William, come lei stessa ha tenuto a precisare), che la ritrae al fianco dei figli George, Charlotte e Louis in un momento puramente informale. Nessun orpello, soltanto una mamma che sorride felice e serena al fianco dei bambini che ha messo al mondo con il verde giardino di casa sullo sfondo.

Celebrazioni a parte, senza dubbio questo è stato un modo per rassicurare i sudditi. Kate Middleton non compare in pubblico per un evento ufficiale dallo scorso Natale, quando è stata fotografata insieme alla famiglia durante una passeggiata. Sembra trascorsa un’infinità di tempo da allora: poche settimane dopo la Principessa è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale – sul quale la Royal Family non ha mai fornito troppi dettagli -, facendo ritorno a casa dopo 13 giorni.

Come sta davvero la Principessa del Galles

Guardando questo scatto è inevitabile pensare a quello “rubato” dai fotografi nei pressi del Castello di Windsor qualche giorno fa. Quello nel quale Kate Middleton era in automobile dal lato del passeggero mentre la madre Carole guidava, per intenderci. Cappotto scuro, occhiali da sole a specchio e la chiara espressione di chi in quel momento avrebbe preferito trovarsi altrove, non certamente tartassata dagli obiettivi delle macchine fotografiche.

Molti hanno posto l’attenzione sul suo volto, visibilmente provato e gonfio – probabilmente per via delle medicine – ma non sono mancati i “complottisti” dell’ultima ora che hanno persino fantasticato sul fatto che nell’abitacolo non vi fosse la vera Principessa del Galles, bensì una sosia. Complotti assurdi a parte, non è da escludere che quest’ultima (nonché prima foto ufficiale) della Middleton sia stata scattata prima del decorso post-operatorio, come ha ipotizzato qualche utente social ma, d’altra parte, in tanti sperano che si tratti di un’immagine recente, testimonianza delle migliorate condizioni di salute della Principessa.

La futura Regina “spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangono private”, recitava la dichiarazione ufficiale rilasciata da Kensington Palace al momento dell’intervento, ribadendo che eventuali aggiornamenti sarebbero stati resi noti solo nel caso di “informazioni significative da condividere”. Kate, William e la sua famiglia – alle prese anche con i problemi di salute di Re Carlo – hanno mantenuto fede a questa linea, seppur con qualche difficoltà.