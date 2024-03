Kate Middleton interviene di persona: “La foto della Festa della mamma è ritoccata”

Kate Middleton parla per la prima volta da quando è stata ricoverata per scusarsi della "confusione" causata dalla sua foto e ammette il ritocco

Fonte: IPA Kate Middleton, la foto falsa per la Festa della mamma

Kate Middleton parla per la prima volta da quando è stata operata all’addome e lo fa per scusarsi, ammettendo che “il ritratto per la Festa della mamma è stato ritoccato“. La Principessa del Galles dunque interviene di persona con un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di X dopo l’imbarazzo causato dalla foto di famiglia pubblicata domenica 10 marzo, perché palesemente rimaneggiata.

Kate Middleton, il messaggio di scuse

La situazione è talmente compromessa che l’unica cosa che il Palazzo poteva fare per rimediare al clamoroso errore di comunicazione con quella foto della Principessa del Galles coi suoi figli che è palesemente un montaggio è stata quella di far parlare direttamente Kate Middleton.

Ovviamente la moglie di William lo fa con un messaggio via social che recita così: “Come molti fotografi amatoriali, anche io occasionalmente sperimento con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che l’hanno celebrato abbiano passato una felice Festa della mamma. C.”

Significativo anche il fatto che il messaggio sia stato firmato. Una C. che indica il nome di Catherine, ossia Kate Middleton. Raramente comunicazioni via X o Instagram riportano la firma, sebbene sia solo una sigla, del membro della Famiglia Reale coinvolto. Di solito sono messaggi più formali, dove a esporsi in prima persona è il Palazzo che rappresenta i Principi del Galles o la coppia reale. Nel caso di Kate è Kesington Palace. Ma in questo caso Lady Middleton è intervenuta direttamente.

Kate Middleton, il primo messaggio personale dopo l’intervento

Anche in questo caso si tratta di una strategia di comunicazione, speriamo meglio riuscita delle precedenti. Evidentemente la gaffe commessa dallo staff della Principessa del Galles con quella foto palesemente finta è talmente grande che si è dovuta scomodare direttamente Kate per tranquillizzare e mettere a tacere nuovi allarmismi.

Questo è il primo messaggio personale di Kate da quando è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio. Il lungo ricovero e la convalescenza di mesi senza foto o video hanno contribuito a creare un clima di ansia e quasi di isteria collettiva, per non dire di morbosità sulle condizioni di salute della Principessa del Galles. Nemmeno la foto paparazzata mentre è in auto con la madre ha tranquillizzato la gente, anzi si è subito pensato che fosse un fake, anche perché Kate è molto gonfia in viso.

Evidentemente Kensington Palace ha voluto cogliere l’occasione della Festa della mamma per cercare di arginare le teorie complottiste su Kate. Così ha pubblicato un nuovo ritratto della Principessa circondata dai figli, George, Charlotte e Louis, sorridenti e felici. L’immagine sarebbe stata scattata da William.

Kate Middleton, la foto per la Festa della mamma è ritoccata

Ma dopo aver fatto il giro del mondo, diverse agenzie, anche autorevoli, hanno iniziato a ritirare la foto, cancellandola dai loro archivi. Il motivo? L’immagine è stata manipolata. Reuters, Getty Images, AFP ed EPA e PA hanno deciso quindi di rimuoverla completamente per i dubbi che sollevava. In particolare, la Press Association, agenzia di stampa nazionale del Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo venuti a conoscenza delle preoccupazioni sull’immagine e ieri sera abbiamo pubblicato un rapporto al riguardo, spiegando che stavamo cercando chiarimenti urgenti sull’immagine di Kensington Palace. In assenza di tale chiarimento, cancelleremo l’immagine dal nostro servizio fotografico”.

Il chiarimento è arrivato direttamente da Kate che ha confessato di aver ritoccato la foto. Ma fin dalla sua pubblicazione sono sorti dubbi. Gli esperti hanno subito rilevato gli errori più comuni del foto ritocco: l’assenza dell’anello di fidanzamento della Principessa, la gonna sfocata di Charlotte, la manica parzialmente mancante, la cerniera non allineata di Kate. Insomma dei pasticci da principianti, giustificabili se commessi effettivamente da Lady Middleton.

Kate Middleton, il foto-confronto non regge

Ma possibile che nessuno del suo staff non se ne sia accordo? E che senso avrebbe avuto mettere una foto palesemente rimaneggiata? Sono domande che al momento non trovano alcuna plausibile spiegazione. Se non che il Palazzo ci abbia provato a ingannare, in buona fede si intende, i sudditi ma hanno fallito.

C’è un altro dettaglio che va sottolineato. Kate ha ammesso di aver ritoccato la foto, ma non ha negato che si tratti di un nuovo ritratto. Eppure se si confronta la Principessa nello scatto per la Festa della mamma con l’immagine paparazzata in auto la scorsa settimana, è palese il diverso aspetto di Lady Middleton.

Fonte: Ufficio Stampa Chi

Nel ritratto con la famiglia è la solita Kate che conosciamo da sempre, nell’immagine in macchina la Principessa ha il viso gonfio e stanco. Ed è impossibile che in pochi giorni sia tornato come sempre.