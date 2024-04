Kate Middleton, ultime notizie. “Non è William il suo vero sostegno contro il cancro”

Più di William, c’è un’altra persona su cui Kate Middleton può contare veramente mentre si sta curando contro il cancro. Si tratta di Sophie di Edimburgo, nota anche come Sophie del Wessex, la zia di suo marito, una persona di cui non può fare a meno e che le sta accanto ma con il dovuto distacco, senza troppo coinvolgimento di sentimenti ed emozioni.

Kate Middleton, la persona fondamentale durante la cura contro il cancro

Kate Middleton ha annunciato a fine marzo di avere un tumore con un video toccante. Ha aspettato più di due mesi dall’intervento chirurgico all’addome per mostrarsi in pubblico, anche se solo dietro una telecamere, rivelando la sua grave malattia dopo una serie di insinuazioni e teorie complottiste, alcune delle quali agghiaccianti.

Poi di nuovo si è chiusa nel silenzio di casa sua, l’Adelaide Cottage, che vorrebbe allargare per avere un maggiore confort e spazio mentre si sottopone alle terapie antitumorali. Ma per il momento resta un progetto non ancora confermato.

Sappiamo che William le è stato costantemente accanto e per settimane si è congedato dagli impegni pubblici per aiutarla nella gestione dei figli, George, Charlotte e Louis, durante le cure. E poi c’è sua madre Carole Middleton che, nonostante il tracollo finanziario, ha sempre trovato tempo per la figlia e i nipotini. Anzi anche per William, visto che sono stati sorpresi insieme al pub.

Ma accanto a tutta questa rete di affetti, c’è un’altra persona che è sempre disponibile per Kate e che è stata definita “la colonna portante” della Principessa del Galles, soprattutto adesso che sta male. Si tratta di Sophie di Edimburgo, la moglie del Principe Edoardo, fratello minore di Carlo.

Sophie è da sempre uno dei membri della Famiglia Reale più discreti e nel contempo solidi. Una donna che non ha mai dato problemi, non ha mai fatto parlare di sé, nel senso che le malelingue non hanno mai trovato materiale su cui spettegolare. Conduce la sua vita nel rispetto del protocollo, senza mai commettere errori. Molto rispettosa del suo ruolo a Corte e una forte lavoratrice che non si è mai sottratta ai suoi doveri.

Fonte: Getty Images

Per tutti questi motivi era la nuora preferita di Elisabetta II e in effetti dei matrimoni dei suoi quattro figli, l’unico ad essere duratura e a non dare problemi è stato proprio quello di Edoardo e Sophie. La Regina la indicava come mentore alle donne che entravano a Corte. Ha fatto così sia per Kate che per Meghan Markle. Ma mentre quest’ultima si è rifiutata di farsi guidare dalla Duchessa di Edimburgo, Lady Middleton ha accettato i suoi consigli e li ha seguiti in modo impeccabile.

Così, nel corso degli anni il legame tra Sophie e Kate è diventato sempre più forte e la Principessa del Galles ha trovato un rifugio nella zia acquisita. Adesso che sta male, la Duchessa di Edimburgo la sta sostenendo e aiutando costantemente. Tra l’altro le due donne abitano a poca distanza e questo facilita nel rapporto di sostegno. In più, Kate e Sophie, che hanno 17 anni di differenza, hanno molte cose in comune e spesso in pubblico si sono mostrate spiriti affini.