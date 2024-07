Kate Middleton, ultime notizie: sostituita sempre più da Sophie Rhys-Jones

Kate Middleton deve valutare attentamente le sue chance per apparire in pubblico. Le condizioni fisiche precarie richiedono ancora pazienza. Nel frattempo, però, si sta facendo largo Sophie Rhys-Jones

Fonte: IPA Trooping the Colour, i Reali sul balcone di Buckingham Palace

Quando rivedremo Kate Middleton? Ormai appare quasi scontato, al netto di una clamorosa sorpresa, che non avverrà a Wimbledon. Il celebre torneo è ampiamente iniziato e della moglie del principe William nessuna traccia. Al suo posto Sophie Rhys-Jones, la duchessa di Edimburgo che sta ottenendo sempre più spazio negli equilibri della famiglia Windsor.

Chi è Sophie Rhys-Jones

Meghan Markle è totalmente uscita di scena, volontariamente, e il suo sguardo è rivolto a Netflix, dove proporrà un programma di cucina. Kate Middleton è purtroppo ancora alle prese con un lento e doloroso recupero, a causa di un tumore non meglio specificato.

L’apparizione pubblica avvenuta di recente, in occasione dei Trooping the Colour 2024, aveva fatto ben sperare i suoi tantissimi estimatori. Nessuna seconda clamorosa apparizione all’orizzonte, però. Si era parlato a lungo della chance di vederla a Wimbledon, dove magari avrebbe potuto consegnare i premi al primo e secondo classificato. Al momento, però, di lei neanche l’ombra.

Tanto spazio invece per Sophie Rhys-Jones in questa fase. La moglie del principe Edoardo, duchessa di Edimburgo, sembra davvero impegnata in una sorta di scalata sociale.

Detta così, potrebbe sembrare una sorta di villain, ma semplicemente si è trovata al posto giusto al momento giusto.

Nel grande trambusto degli ultimi anni, che hanno visto avvicendarsi numerosi eventi spiacevoli a dir poco, la 59enne Sophie si è fatta strada. Oggi è un membro molto attivo della Famiglia Reale. Qualora servisse una conferma, la sua presenza al fianco della regina Camilla sul balcone di Buckingham Palace, nel corso dei Trooping the Colour, lo è stata eccome.

Cognata di re Carlo, è stata posta proprio al suo fianco durante il banchetto di stato organizzato per l’imperatore giapponese Naruhito e sua moglie. Il sovrano ha grande fiducia in lei, evidentemente.

Sophie Rhys-Jones al posto di Meghan Markle

Nessuno potrà mai sostituire Kate Middleton nel cuore dei sudditi e, in generale, degli ammiratori della Famiglia Reale britannica. Sophie Rhys-Jones non intende farlo e, guardando al prossimo futuro, il suo spazio potrebbe essere quello lasciato vuoto da Meghan Markle.

Ecco uno slot che di certo non verrà colmato dalla diretta interessata nel prossimo futuro, e potenzialmente mai più. Proprio come la moglie di Harry, anche la duchessa di Edimburgo condivide alcune battaglie social: stop alla violenza di genere, promozione dell’istruzione tra le donne.

In generale, si ha un’impressione di lei ben differente rispetto a Meghan Markle. Quest’ultima è sempre stata vista come una persona egocentrica. Sophie Rhys-Jones, invece, viene descritta come allegra, dedita e soprattutto con i piedi per terra.

Famiglia Middleton a Wimbledon

Il celebre torneo di Wimbledon avrà fine il 14 luglio. Fino ad allora, dunque, c’è speranza per i suoi ammiratori di vedere Kate Middleton fare la propria apparizione, magari proprio in finale. Nel frattempo sono stati avvistati nel royal box Carole e Michael Middleton, i suoi genitori.

La loro partecipazione non rappresenta un’assoluta novità, ma di certo quest’anno ha un impatto differente, tenendo conto della rumorosa assenza della celebre figlia.

Non è ancora dato sapere se ci sarà un nuovo colpo a sorpresa da parte di Kate, come per i Trooping the Colour (quella partecipazione non è stata svelata con largo anticipo), ma di certo la presenza di mamma e papà Middleton è un segnale rassicurante. I fan possono ancora sperare.