Fonte: Getty Images Kate Middleton al Trooping the Colour: abito bianco e scura in volto

L’apparizione pubblica di Kate Middleton al Trooping the Colour ha attirato molta attenzione, soprattutto per la sua notevole perdita di peso. La principessa del Galles, che ha recentemente condiviso la sua battaglia contro il cancro, è apparsa elegante e composta durante la celebrazione del compleanno ufficiale di Re Carlo. Tuttavia, molti non hanno potuto fare a meno di notare quanto fosse “davvero molto magra“.

Kate Middleton al Trooping the Colour: “Molto magra”

Il Trooping the Colour è una delle cerimonie più attese e spettacolari dell’anno per la famiglia reale britannica, e quest’anno non ha fatto eccezione. Kate Middleton, nonostante le sue recenti difficoltà di salute, ha partecipato all’evento, mostrando una grazia e una forza straordinarie. La principessa, che ha annunciato alcuni mesi fa di essere malata di cancro, ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale dall’annuncio, scendendo dalla carrozza con un sorriso, anche se visibilmente più magra.

Kate Middleton, 42 anni, ha indossato un abito bianco a maniche lunghe di Jenny Packham, già visto in un precedente evento legato all’incoronazione di Re Carlo III. L’abito, caratterizzato da dettagli neri e un fiocco oversize sulla giacca, è stato abbinato a un cappello bianco di Philip Treacy, orecchini di perle e una spilla del Reggimento delle Guardie Irlandesi. Nonostante il suo look impeccabile, molti hanno notato la sua figura esile, segno delle sfide che sta affrontando con il suo trattamento per il cancro.

Durante la parata, Kate è stata vista accanto al marito, il Principe William, e ai loro tre figli: il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. La famiglia reale ha osservato con attenzione il passaggio degli aerei della Royal Air Force dal balcone di Buckingham Palace, un momento di grande emozione e unità.

Re Carlo e Kate Middleton: legame di forza e speranza

Re Carlo, anch’egli in cura per il cancro, ha mostrato un gesto di affetto e sostegno verso Kate durante l’evento. La loro presenza insieme sul balcone ha sottolineato il legame di solidarietà e forza tra i due, entrambi impegnati nella loro battaglia personale contro la malattia. “Sto facendo buoni progressi, ma come chiunque attraversi la chemioterapia sa, ci sono giorni buoni e giorni cattivi,” ha dichiarato Kate Middleton in un comunicato rilasciato prima dell’evento.

Il supporto della famiglia reale e del pubblico è stato fondamentale per Kate Middleton in questo periodo difficile. La principessa ha condiviso il suo desiderio di partecipare a più impegni pubblici durante l’estate, sebbene consapevole di non essere ancora completamente guarita. “Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l’incertezza,” ha aggiunto.

Molti commenti sui social media hanno sottolineato l’importanza di una buona alimentazione per chi sta affrontando il cancro. Un utente ha scritto: “È così bello vederla. È sempre stata troppo magra, ma secondo me è davvero molto magra. Come persona che ha avuto un cancro e un intervento chirurgico, so quanto sia importante mangiare proteine per il recupero.” Questo sottolinea quanto sia cruciale il supporto nutrizionale per aiutare il corpo a recuperare durante e dopo i trattamenti oncologici.