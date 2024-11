Kate Middleton, scalzata dalla Duchessa di Edimburgo è pronta a vendicarsi

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha perso il suo primato di reale più attivo (se si escludono il Re e la Principessa Anna), battuta da Sophie di Edimburgo, la sua confidente a Corte. Ma la Principessa del Galles sa come “vendicarsi” e riconquistare il posto che le spetta. Si sta infatti preparando per una grande sorpresa al concerto di Natale.

Kate Middleton perde il primato

Kate Middleton è tornata ai doveri pubblici da un paio di mesi, dopo uno stop forzato di quasi un anno a causa del cancro. La Principessa del Galles, dall’inizio di ottobre ad oggi, ha partecipato a qualche riunione di lavoro, l’ultima martedì 19 novembre al Castello di Windsor e soprattutto a presenziato agli eventi del Remembrance Day.

Costretta dalla malattia a ritirarsi dalla vita pubblica, Kate ha necessariamente perso il suo posto nella classifica di membro della Famiglia Reale più attivo. Il suo posto quest’anno è stato preso da Sophie, la Duchessa di Edimburgo, moglie del Principe Edoardo e zia di William. E, ironia della sorte, la confidente di Lady Middleton. Sophie era anche la nuora preferita della Regina Elisabetta, per la sua discrezione e il suo senso del dovere impeccabile.

La Duchessa di Edimburgo ha soffiato il posto a Kate, a riprova che è sempre disponibile a mettersi al servizio della Corona.

D’altro canto, c’era da aspettarsi che la classifica quest’anno avrebbe subito dei notevoli cambiamenti. Kate ha dovuto sospendere ogni impegno da fine dicembre 2023 a ottobre 2024, per 10 mesi l’abbiamo vista solo un paio di volte, al Trooping The Colour lo scorso giugno e alla finale di Wimbledon a luglio. La priorità per lei quest’anno è stata la salute, tutti i suoi sforzi erano concentrati per vincere la battaglia contro il cancro.

La classifica dei Reali più attivi

Tutti gli anni il podio spetta alla Principessa Anna e il 2024 non ha fatto eccezioni, secondo la classifica stilata dall’Express. La sorella di Carlo si è aggiudicata il primo posto, a seguire il Re, William e la Duchessa di Edimburgo che ha battuto Kate del 3%.

Kate Middleton, la sorpresa al concerto di Natale

Comunque, la Principessa del Galles ha in serbo una sorpresa per riprendersi il posto che le spetta. Come è noto, sta preparando il grande concerto di Natale che si tiene il 6 dicembre all’Abbazia di Westminster. Il primo anno che lo ha organizzato si è presentata in qualità di pianista, svelando al mondo le sue doti musicali.

Ebbene in questa edizione potrebbe ripetere la performance. Secondo l’esperta in questioni reali, Katie Nicholl, Kate potrebbe sorprenderci di nuovo. “Non sono sicura che sarà coinvolta nella performance. Penso che, se non altro, certamente, sia stata molto coinvolta dietro le quinte. Sta prendendo parte a delle riunioni e sarà coinvolta nell’intera struttura dell’evento. Ma la capacità di sorprendere non va mai sottovalutata”.