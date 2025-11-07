Kate Middleton salta la cerimonia della Remembrance Sunday: la verità dietro l’assenza

Kate Middleton e William saranno assenti alla cerimonia di commemorazione al Cenotafio il 9 novembre. Era da anni che non capitava

Kate Middleton non sarà presente alla tradizionale cerimonia di commemorazione della Domenica della Memoria. Forse è la prima volta dopo molti anni che sarà assente. Ma non è l’unica. Infatti, anche suo marito William non ci sarà. Il motivo è molto banale: è tutta una questione di agende.

Kate Middleton, perché è assente alla cerimonia di commemorazione al Cenotafio

Non vedremo dunque Kate Middleton con uno dei suoi cappotti neri in stile militare, adornato dalla spilla a forma di papaveri rossi, affacciarsi sul balcone del cenotafio accanto alla Regina Camilla domenica 9 novembre.

Pensare che nel 2024, mentre si stava curando dal cancro, aveva partecipato alla funzione. Ma quest’anno il Palazzo ha deciso diversamente. Infatti, come annunciato da Kensington Palace la Principessa del Galles sarà impegnata il prossimo 11 novembre, Giorno della Memoria, in una serie di eventi commemorativi al National Memorial Arboretum nello Staffordshire.

Kate prenderà parte alla cerimonia presso l’Armed Forces Memorial e deporrà una corona di fiori prima di unirsi ai due minuti di silenzio nazionale alle 11:00. In seguito, assisterà alla lettura di una poesia a diverse rappresentazioni per poi incontrare i veterani presenti.

La Principessa sarà sola in questa giornata. Quindi per permetterle di prepararsi e soprattutto di dare la giusta importanza alla cerimonia che andrà a presiedere, è stata dispensata dal partecipare alla commemorazione al Cenotafio di domenica prossima.

Dispensa che è stata concessa anche a suo marito William, sebbene sia l’erede al trono. E in questo momento, più che in altri, sarebbe bene che si presentasse al fianco di suo padre Carlo, dopo lo scandalo di cui l’ex Principe Andrea si è reso protagonista.

Malgrado le difficoltà che sta vivendo la Monarchia, il Principe del Galles non sarà al Cenotafio perché è di ritorno da un lungo viaggio in Brasile dove, tra le varie cose, ha partecipato al gala degli Earthshot Prize Awards, premi che lui stesso ha istituito.

Kate Middleton abbandona Re Carlo e la Regina Camilla

L’assenza di William e Kate non passerà certo inosservata. Anche perché la cerimonia di commemorazione apparirà sguarnita di teste coronate. Inoltre, dal 2022, ossia dalla morte della Regina Elisabetta, la Principessa è stata un sostegno fondamentale per Camilla.

Infatti, è un punto di riferimento imprescindibile per l’attuale Sovrana, perché Kate conosce perfettamente il cerimoniale e sa come bisogna comportarsi in ogni momento della funzione. Inoltre, è sempre bene avere qualcuno di fidato accanto per evitare di essere traditi dall’emozione.

La Domenica della Memoria, il prossimo 9 novembre, ci sarà la tradizionale parata di 10mila veterani che sfileranno davanti lungo Whitehall, passando davanti al Cenotafio, dove saranno presenti Carlo e Camilla, che presiederanno alla funzione religiosa. Con loro dovrebbero esserci il Duca e la Duchessa di Edimburgo, la Principessa Anna e probabilmente sua figlia Zara Tindall col marito.

