Kate Middleton cambia tutto (a sorpresa) al Remembrance Sunday, Camilla ne approfitta

IPA Camilla e Kate Middleton al Festival of Remembrance 2025

A sorpresa rispetto a quanto trapelato negli scorsi giorni dagli ambienti del Palazzo, Kate Middleton è stata presente al Remembrance Sunday, cerimonia importante e sentitissima, svoltasi domenica 9 novembre, presso il cenotafio nel centro di Londra. Una presenza, quella della Principessa, importante per l’evento. Negli scorsi anni Kate aveva vistosamente indossato tre papaveri come parte del suo abito per la cerimonia, in segno di rispetto per coloro che morirono durante la Prima Guerra Mondiale e altri conflitti. Ma questa volta la Principessa ha scelto di indossare un solo papavero, rompendo a suo modo con la tradizione. Un gesto che non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione su di lei e su Camilla… Ecco perché.

Kate rompe con la tradizione al Remembrance Sunday

Durante il Remembrance Sunday di domenica 9 novembre, la Principessa Kate Middleton ha scelto di rompere con la tradizione, indossando un solo papavero appuntato sul cappotto nero. Accanto a lei, invece, la Regina Camilla portava tre papaveri, un dettaglio che di solito contraddistingue lo stile di Kate. Ma qual è il significato di questa differenza?

Una delle teorie più diffuse è che i membri della famiglia reale indossino più papaveri per onorare i parenti che hanno combattuto e perso la vita in guerra. La bisnonna di Kate, ad esempio, aveva tre fratelli caduti durante la Prima Guerra Mondiale. La Principessa aveva già ricordato la loro perdita nel 2018, quando visitò l’Imperial War Museum e poté leggere alcune delle lettere scritte dai suoi antenati. Tuttavia, il motivo preciso per cui Kate preferisca indossare più papaveri non è mai stato confermato ufficialmente da Buckingham Palace.

Un’altra interpretazione, più semplice, è che un piccolo gruppo di papaveri risulti semplicemente più visibile di uno solo — il che potrebbe spiegare la scelta di Camilla quest’anno. In effetti, non sono solo Kate e la Regina a seguire questa usanza: anche la defunta Regina Elisabetta II era solita indossarne cinque durante la cerimonia del Remembrance Sunday. Sebbene il palazzo non abbia mai spiegato il significato di questa scelta, si ritiene che i cinque papaveri rappresentassero ciascuna delle forze militari coinvolte nei conflitti: Esercito, Marina, Aeronautica, Protezione Civile e Corpo Femminile.

Il passo indietro di Kate (Camilla ne approfitta)

La Regina Camilla e la Principessa Kate si sono ritrovate fianco a fianco durante l’emozionante cerimonia del Remembrance Suday, svoltasi domenica mattina a Londra. Quest’anno, tuttavia, i loro ruoli hanno subito un cambiamento significativo. Avvolta in un elegante cappotto nero e con un cappello coordinato, la Principessa del Galles ha assistito alla commemorazione dal balcone del Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo, con vista diretta sul Cenotafio. Kate è apparsa visibilmente commossa mentre migliaia di veterani si riunivano per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita nei conflitti.

Tradizionalmente, la Principessa indossa tre papaveri appuntati alla giacca, ma quest’anno ha scelto di portarne uno solo, di dimensioni più grandi. Camilla, invece, ne indossava tre. La Regina era stata costretta a rinunciare alla cerimonia dell’anno scorso a causa di un’infezione toracica, e in quell’occasione era stata Kate la reale di rango più alto presente sui balconi. Con il ritorno di Camilla, la Sovrana ha ripreso il suo ruolo consueto di guida dei membri della famiglia reale che assistono alla cerimonia dall’alto.

La Regina e la Principessa di Galles, entrambe vestite di nero, hanno intonato insieme l’inno nazionale dal balcone, unite in un momento di profonda emozione mentre l’intera folla al Cenotafio si univa a loro al termine della commemorazione.

