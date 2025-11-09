Kate Middleton, il look sobrio al Festival of Remembrance per il debutto di George

IPA Kate Middleton e George al Festival of Remembrance

Impegno ufficiale importante per il Principe George, che fa il suo debutto al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall al fianco di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Look sobrio per la Principessa, vista l’occasione importante: la famiglia si è trasferita al Forest Lodge e William si trovava in Brasile fino a poche ore fa.

Kate Middleton, il look sobrio al Festival of Remembrance: omaggia la Regina Elisabetta e Lady Diana

Per rendere onore alla tradizione annuale del Remembrance Day, Kate Middleton, nella serata dell’8 novembre, ha presenziato al Festival of Remembrance della Royal British Legion alla Royal Albert Hall di Londra. Con lei il figlio George, che ha fatto la sua prima apparizione, così come aveva partecipato al tè organizzato per i veterani e i membri della Seconda Guerra Mondiale con la mamma e il papà alla presenza di Re Carlo e della Regina Camilla. George inizia così a prendere sempre più parte agli impegni importanti, per non perdere mai di vista quale sarà il suo ruolo un giorno: il Re d’Inghilterra.

La Principessa ha scelto un look sobrio, in linea con l’occasione, appuntando un papavero all’abito, come prevede la tradizione. Il vestito è di Alessandra Rich, con il colltto bianco e la spilla HMS Glasgow. Non è mancato un omaggio alla Regina Elisabetta II, poiché ha indossato i suoi orecchini di perle e la collana con diamanti. Immancabile anche l’omaggio a Lady Diana: l’anno scorso ha indossato l’anello di fidanzamento con zaffiri, così come quest’anno.

Il papavero si ispira invece alla poesia di John McCrae del 1915 – In Flanders Fields – ed è l’omaggio che tradizionalmente si rende ai caduti in guerra. Quello che ha indossato Kate è stato realizzato a mano, con seta, vetro e materiali naturali. Proprio la sostenibilità è uno dei temi più importanti in cui credono William e Kate.

William torna a Londra

Secondo quanto riferito da People nelle scorse ore, il Principe William si è diretto a casa con un volo commerciale da Belém, e quindi torna in tempo per la Domenica della Memoria al Cenotafio. Infatti al posto suo è stato George a fare il suo debutto al Festival of Remembrance, a cui hanno preso parte anche Re Carlo e la Regina Camilla.

Per il Principino, questo è un momento importante: sta iniziando infatti a prendere sempre più parte agli impegni della Famiglia Reale. In realtà, però, ha avuto un’infanzia totalmente normale, e Kate e William l’hanno tenuto all’oscuro di alcuni aspetti inizialmente, proprio per fargli vivere degli anni più sereni.

Questo è stato un periodo molto complesso per il Principe e la Principessa del Galles, che si sono trasferiti al Forest Lodge. Pochi giorni fa Kate ha trascorso la prima notte da sola, e ha aiutato i figli a portare le loro cose. Al Festival of Remembrance la Famiglia Reale si è mostrata unita, nonostante le difficoltà attraversate nell’ultimo periodo. Il Re ha revocato i titoli del fratello, che oggi è conosciuto solo con il nome di Andrea Mountbatten-Windsor.