Kate Middleton, le spese per il trasloco lampo: il motivo toccante

IPA Kate Middleton

Il trasloco di Kate Middleton e del Principe William è stato definito “lampo”: sentono il desiderio profondo di lasciarsi alle spalle questi ultimi difficili anni. I piani del trasferimento procedono dunque in modo quasi “express”, con spese tuttavia contenute per diversi motivi. In effetti, il personale ha già trasferito i propri effetti personali dall’Adelaide Cottage al Forest Lodge.

Il trasloco lampo di Kate Middleton e del Principe William

Il trasloco sarebbe ormai imminente: sono queste le notizie che giungono da Londra: il motivo, anche abbastanza toccante, di questo trasloco lampo è che Kate Middleton e il Principe William non vedono l’ora di ricominciare da capo. Secondo l’Express, infatti, gli ultimi anni sono stati segnati da non poche difficoltà per i Galles, e vedono nel trasloco una “molla” importante. Quella per ricominciare, lasciandosi così alle spalle tanti ricordi.

“Non si tratta solo del cancro di Kate, la Regina è morta mentre vivevano ad Adelaide, e poi ci sono stati tutti gli attacchi dalla California. Entrambi vogliono un nuovo inizio, e trasferirsi a Forest Lodge offre loro proprio questo”. Il periodo è stato segnato dal trasferimento di Harry in America insieme alla moglie Meghan Markle: non sono mancati veri e propri attacchi nelle dichiarazioni pubbliche, tra il libro di Harry e le interviste. Ecco perché, alla fine, avrebbero scelto di accelerare i tempi per il trasloco, anche se nel loro futuro potrebbe esserci un viaggio all’estero nel 2026. I piani verranno svelati solo a tempo debito.

Le spese contenute

I Galles sono felicissimi per il trasloco in vista, ma anche i figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis, non vedono l’ora di trasferirsi nella loro “casa per sempre”, come viene raccontata dalle fonti vicini alla Famiglia Reale. Il trasloco sarà finito entro poche settimane, ma secondo Hello e l’esperto Dave Sayce, non spenderanno molto. In effetti, non dovranno occuparsi di vendite o di acquisti, poiché entrambe le case rientrano nel patrimonio della Corona.

C’è anche un altro aspetto, ovvero la vicinanza tra l’Adelaide Cottage e il Forest Lodge: anche in questo caso i Galles sono fortunati, visto che distano pochi km. “Questa differenza di chilometri percorsi verrà presa in considerazione nel costo del trasloco”. E anche se il trasloco è effettivamente un nuovo inizio per la coppia, la decisione è stata guidata anche da altri criteri, come il desiderio di avere più camere per gli ospiti. I Principini stanno crescendo e non vedono l’ora di iniziare a invitare i propri amici: Forest Lodge è più grande rispetto ad Adelaide Cottage e si adatta alle esigenze dei Galles.

Avranno maggiore spazio a loro disposizione e potranno creare nuovi ricordi felici, ma soprattutto daranno ai Principini la possibilità di crescere in una casa, e non solo tra le mura di un palazzo: secondo le indiscrezioni, William e Kate vorrebbero vivere qui anche in futuro, anziché trasferirsi a Buckingham Palace. Proprio per questo Forest Lodge viene definita la loro “casa per sempre”: è il momento di andare avanti e di creare nuovi momenti come famiglia, ancor prima che come Principi e Principesse.