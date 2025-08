Kate Middleton, i timori (condivisi da William) sul trasloco con i figli

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e il Principe William potrebbero trasferirsi? Il dubbio riguarda Adelaide Cottage, con la possibilità di valutare una casa più grande, ma ci sono parecchi timori. Perché il cottage è accogliente, rilassante, dall’atmosfera familiare: proprio ciò che sognano Kate e William per i propri figli, un ambiente dove potersi definire a “casa”, senza fronzoli. Il trasloco dunque potrebbe essere stato rimandato a data da destinarsi.

Kate Middleton e il Principe William, i timori sul trasloco

Le voci sul presunto trasloco di Kate Middleton e del Principe William sono state “raffreddate”, almeno per il momento. Avrebbero persino preso in considerazione una delle residenze preferite da Edoardo VIII, ma ci sarebbero troppi timori. A chiarire la posizione dei Principi del Galles è stata Jennie Bond al Mirror: “La prima cosa da dire è che si tratta solo di una voce. William e Catherine sono stati così decisi a dare ai loro figli un’educazione più ‘normale’ rispetto a quella dei giovani Reali prima di loro che è difficile immaginare che vogliano trasferirsi in quello che è, di fatto, un castello, anche se relativamente piccolo”.

Tutto dipende, alla fine, da cosa è meglio proprio per George, Charlotte e Louis. C’è tuttavia un aspetto che potrebbe spingere Kate e William al trasferimento in futuro: l’Adelaide Cottage è idilliaco, una residenza familiare, il teatro di tanti ricordi felici. Ma è anche “piccolo” se comparato ad altre proprietà. Dispone infatti di 4 camere da letto, quindi le visite di parenti e amici non sono preventivate. “Qualunque cosa decidano, William e Catherine avranno a cuore la felicità dei loro figli. Per loro, preservare una vita familiare rilassata e accogliente, il più possibile vicina a una sorta di normalità, dato il loro status, è una priorità assoluta”.

L’interesse per Fort Belvedere

In effetti, cresce l’interesse di Kate e William per Fort Belvedere: si trova nel verde del Windsor Great Park, e la possibile futura dimora dei Principi del Galles è tra le più belle (e romantiche). In stile neogotico, il castello è stato costruito nel XVIII secolo ed è stata la residenza più amata di Edoardo VIII. Ristrutturata proprio da quest’ultimo, vi ha fatto aggiungere una piscina, scuderie e campo da tennis (che è una delle passioni di Kate, oltre a essere patrona di Wimbledon).

Sotto un certo punto di vista, la residenza ha il suo fascino, anche perché è più grande dell’amato Adelaide Cottage: Fort Belvedere, che è stata teatro dell’abdicazione di Edoardo VIII, presenta ben otto camere da letto, un lago, una piscina, campo da polo e da tennis. “Charlotte e Catherine adorano giocare a tennis e tutta la famiglia apprezzerebbe la piscina all’aperto”, ha fatto sapere Jennie Bond. Inoltre dispone di ben tre cottage nella proprietà, da destinare al personale e agli addetti alla sicurezza. Il trasloco, è bene sottolinearlo, non è affatto imminente, ma di certo potrebbe avvenire in futuro, soprattutto quando i piccoli Galles inizieranno a invitare gli amici in casa. Tra l’altro, Fort Belvedere non è stata l’unica residenza ipotizzata per il trasloco: si è parlato anche della Royal Lodge.