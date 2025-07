IPA Kate Middleton e William, la nuova tenuta

Kate Middleton e William d’Inghilterra stanno vivendo un periodo di pausa dagli impegni pubblici e, come anni anno, hanno deciso di trascorrere i loro mesi estivi a contatto con la natura. I Principi del Galles, infatti, sarebbero stati avvistati negli ultimi giorni in una famosa isola greca, dove avrebbero passato dei giorni indimenticabili a bordo di una nave da sogno.

Ma, secondo le indiscrezioni, i futuri sovrani d’Inghilterra avrebbero intenzione di recarsi, come da tradizione, per qualche settimana a Balmoral, insieme a Re Carlo III e alla Regina Camilla. Ma, anche quest’anno, i Principi del Galles sarebbero pronti a trasferirsi nella loro casa di campagna nel Norfolk, Anmer Hall. Oltre questo spostamento momentaneo, Kate Middleton e William d’Inghilterra sarebbero pronti a cambiare casa in maniera definitiva, prendendo come loro residenza ufficiale una dimora storica della Corona Britannica.

Kate Middleton e William d’Inghilterra, la nuova casa

Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno dovuto affrontare, negli ultimi tempi, un periodo molto complicato, vista la malattia della Principessa del Galles. Accanto ai futuri Sovrani anche la famiglia di lei, che non ha mai perso di vista il benessere della figlia e dei loro tre nipotini, George, Charlotte e Louis.

Nel periodo più complicato della sua vita, Kate si sarebbe rifugiata nella villa di famiglia, l’Adelaide Cottage, dove i Principi del Galles si sono trasferiti nel 202o. Gli eredi al trono britannico avrebbero scelto di lasciare Londra per la villa nel parco di Windsor per stare vicini alla scomparsa Regina Elisabetta, ma anche per garantire una vita il più possibile tranquilla e riservata ai loro tre figli.

Ma, adesso, sembra che Kate Middleton e William d’Inghilterra siano pronti a un nuovo cambiamento e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero deciso di trasferirsi nuovamente, lasciando l’Adelaide Cottage per andare a vivere a Fort Belvedere, una dimora molto differente da quella che occupano adesso, come riportato dal Daily Mail: “Una magnifica villa in stile neogotico immersa in un angolo nascosto del Windsor Great Park”.

Fort Belvedere, la dimora di lusso

Fort Belvedere potrebbe essere la futura residenza dei Principi del Galles e si tratta di una proprietà davvero prestigiosa, composta da una trentina di camere da letto e circondata da un parco di 25 ettari. Ma la splendida dimora avrebbe anche una piscina all’aperto e un campo da tennis: “Questa è la casa perfetta per loro. Ha una piscina e un campo da tennis, e Charlotte adora giocare a tennis”.

La dimora darebbe ai Principi del Galles la possibilità di usufruire di diverse comodità all’aria aperta: “Un roseto, un giardino recintato, un orto, una grande serra, scuderie, due laghi, recinti e tre cottage per il personale”. Kate Middleton e William d’Inghilterra avrebbero ormai deciso che l’Adelaide Cottage non è più adatto alle loro esigenze ma il cambio di casa non sarebbe del tutto imminente: “Pensano che Adelaide Cottage non sia più la loro soluzione ideale e hanno bisogno di un posto più spazioso”.