IPA Kate Middleton e William d'Inghilterra

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono, a tutti gli effetti, il volto giovane della monarchia inglese e, spesso, vengono scelti per rappresentarla al posto del sovrano in diversi eventi pubblici. Così sarà a breve anche per la visita di stato del Presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte, che verranno accolti proprio dai Principi del Galles con una passeggiata in carrozza.

Ma nel corso dell’estate 2025 i futuri sovrani troveranno tempo anche per godersi un periodo di vacanza e di relax, insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Anche se la coppia reale, non ha svelato nel dettaglio come passerà i mesi estivi, le ultime indiscrezioni svelano che potrebbero trascorrere molto tempo a contatto con la natura.

Kate Middleton e William d’Inghilterra, l’estate 2025

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono apparsi più affiatati che mai nelle loro ultime apparizioni pubbliche, mostrandosi vicini e innamorati come non mai. Il Principe del Galles ha dato certamente il suo massimo sostegno alla moglie nell’anno più difficile della sua vita e, spesso, i due partecipano in coppia agli eventi pubblici della Corona inglese. Così sarà anche per la prossima visita di stato del Presidente francese a Londra, a cui entrambi prenderanno parte.

In seguito, però, i futuri sovrani si godranno un periodo di vacanza insieme ai figli, in pausa estiva dalle lezioni della Lambrook School, che riprenderanno solo a settembre. Secondo l’esperta della famiglia reale Jennie Bond, la villeggiatura dei Principini sarà molto diversa, in ogni caso, da quella che affrontava William d’Inghilterra da piccolo: “La verità è che le vacanze scolastiche sono riservate come tempo privato per il Principe, la Principessa del Galles e la loro giovane famiglia. E, al giorno d’oggi, questo significa che i loro piani rimangono riservati e sono praticamente lasciati in pace”.

Non è dato, quindi, sapere come affronteranno i loro giorni di relax Kate Middleton e William d’Inghilterra. Di sicuro, i due non informeranno la stampa sui loro spostamenti: “È un enorme cambiamento rispetto ai tempi in cui William era un ragazzo. All’epoca, i paparazzi consideravano Diana, William e Harry proprietà pubblica, ovunque si trovassero. Per fortuna, dopo la morte della Principessa, le cose sono cambiate. E questo dev’essere un enorme sollievo per i Gallesi”.

Secondo l’esperta, William d’Inghilterra si dovrà occupare di altri impegni pubblici, mentre Kate Middleton dovrebbe passare il suo tempo con i piccoli di casa, fin quando l’intera famiglia non deciderà di lasciare l’Adelaide Cottage per trasferirsi nel Norfolk, come riportato dal Daily Mirror: “Probabilmente la famiglia trascorrerà la maggior parte delle lunghe vacanze estive nella loro casa nel Norfolk, Anmer Hall. Amano gli ampi spazi aperti, la libertà di esplorare la tenuta di Sandringham e di giocare, senza alcun impedimento, sulle spiagge”.

Principi del Galles, le vacanze all’insegna della natura

Sembra che Kate Middleton e William d’Inghilterra abbiano deciso, come ogni anno, di passare la loro estate a stretto contatto con la natura. I Principi del Galles, infatti, dovrebbero presto recarsi nel Norfolk, ma ci potrebbe essere spazio anche per un’altra meta: “La fattoria di Sandringham offre ai bambini ogni tipo di divertimento: trattori da guardare, animali da nutrire e frutta da raccogliere. La famiglia è anche molto affezionata alle Isole Scilly e non mi sorprenderei se trascorressero lì una o due settimane”.

Sicuramente la coppia reale visiterà anche Balmoral, come da tradizione: “Quasi certamente si dirigeranno a nord per una settimana ad agosto, quando il Re e la Regina risiederanno a Balmoral. È una tradizione di lunga data che la famiglia si riunisca in Scozia per riprendere fiato, godersi la pace della campagna e semplicemente divertirsi stando insieme”.