Il 14 giugno 2025 ha avuto luogo il Trooping the Colour. Durante la parata Kate Middleton ha lanciato uno sguardo d'ammirazione al marito che non è passato inosservato

Il 14 giugno 2025 la Monarchia Inglese si è mostrata ai sudditi in tutto il suo splendore grazie a un evento che, ogni anno, coinvolge un vasto pubblico. Si tratta del Trooping the Colour, parata militare che ha luogo ogni anno per celebrare il compleanno del sovrano. Anche se il vero protagonista dell’evento è il Re, anche quest’anno i Galles, sono riusciti a rubargli la scena, grazie ai loro commentatissimi look e all’armonia che sembra esserci tra di loro, soprattutto tra i due Principini che sono apparsi più in sintonia che mai.

Ma, tra tutti, la più osservata è stata Kate Middleton, non solo per il suo look ma anche per uno sguardo impertinente lanciato al marito William d’Inghilterra.

Kate Middleton affascinata da William d’Inghilterra

Anche l’edizione 2025 del Trooping the Colour è stato un successo in termini di partecipazione dei sudditi e di precisione della macchina organizzativa. Ma anche la Famiglia Reale Inglese ha dato bella mostra di sé, grazie alla presenza di tutti i membri senior dell’istituzione. Tra di loro ha aperto il corteo ovviamente Re Carlo III in carrozza insieme alla Regina Camilla, seguiti da un altro mezzo trainato da cavalli, in cui si trovava Kate Middleton, insieme ai figli Charlotte, George e Louis.

Hanno sfilato a cavallo, invece, William del Galles, Edoardo d’Edimburgo e la Principessa Anna. In quest’occasione il futuro Re d’Inghilterra ha indossato l’uniforme ufficiale delle Guardie del Galles, di cui è colonnello, di colore rosso e con il tipico cappello nero a cilindro. La figura del figlio del sovrano in divisa era veramente attraente, tanto che la moglie Kate Middleton gli ha lanciato uno sguardo d’ammirazione che non è passato inosservato.

Quando si trovava in carrozza con i tre figli, infatti, la Principessa del Galles è stata immortalata mentre osservava con attenzione il marito che le sfilava accanto a cavallo, lanciandogli un’occhiata che è stata letta da molti sudditi come quello di una moglie innamorata che trova il suo consorte seducente. Malgrado i lunghi anni di matrimonio, quindi, il magico feeling tra i futuri sovrani d’Inghilterra non si sarebbe spento.

Kate Middleton, la passione per le divise

Kate Middleton ha sorpreso tutti al Trooping the Colour 2025 con un look turchese che ricordava moltissimo le scelte stiliste della compianta Regina Elisabetta, che adorava i colori pastello in sfumature accese. La Principessa del Galles si starebbe preparando quindi a diventare Regina, dopo il problema di salute che l’ha colpita lo scorso anno e le tante indiscrezioni che la volevano in crisi con il marito.

Kate Middleton e William di Galles, invece, hanno dimostrato nell’ultimo anno di essere più uniti che mai e lo sguardo lanciato di recente dalla Principessa al marito non fa che sottolineare ulteriormente il loro feeling. Secondo quanto riportato da Hello, la futura Regina aveva già dichiarato in passato la sua passione per le divise e il fatto che trovi il marito molto seducente in uniforme.

Durante il Trooping the Colour del 2016, infatti, Kate Middleton avrebbe detto a William d’Inghilterra: “Amo l’uniforme, è molto molto sexy”, secondo gli esperti di lettura labiale.