Kate Middleton al Trooping the Colour 2025, look matchy-matchy con Charlotte e il significato nascosto dei gioielli

Al Trooping the Colour 2025 la Principessa del Galles è apparsa raggiante insieme a William e ai tre figli: il significato dietro il look e gli accessori

Era uno degli eventi più attesi dell’anno e finalmente è arrivato: come da tradizione, il secondo sabato del mese di giugno si festeggia il Trooping The Colour, la sfilata in onore di Re Carlo III. È da sempre una delle manifestazioni più importanti per la Famiglia Reale, e come di consueto gli occhi sono tutti puntati su Kate Middleton. Se lo scorso anno la sua presenza all’evento non era affatto certa – in quel periodo su stava sottoponendo alle cure contro il cancro – quest’anno non c’erano dubbi: la Principessa del Galles è apparsa raggiante al fianco di William e dei tre figli George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton e la Principessa Charlotte, il look coordinato

Look in coordinato per Kate Middleton e la Principessa Charlotte in occasione del Trooping The Colour 2025. Mamma e figlia hanno scelto di indossare entrambe due abiti dello stesso colore durante la processione in carrozza. La Principessa del Galles ha optato per un vestito in turchese a maniche lunghe con bavero, polsini e colletto bianchi della stilista Catherine Walker, abbinati a un cappello dello stesso tono a tesa larga e decorato con nastri ton sur ton firmato Juliette Botterill.

Per la piccola Charlotte invece un abito celeste a manica corta con una fascia bianca in vita, per un look matchy matchy con mamma Kate. Le due hanno sorriso con complicità durante tutta la processione fino a Buckingham Palace, mentre salutavano i sudditi accorsi per l’evento.

Come al solito, il colore scelto per questa apparizione pubblica non è affatto casuale. Mentre lo scorso anno Kate era apparsa scura in viso dopo la diagnosi di cancro, quest’anno è innegabile che l’immagine della futura Regina sia totalmente diversa. Sorridente e raggiante – e con uno sguardo magnetico messo in risalto da uno smoky eyes deciso – la Principessa del Galles ha scelto il colore della serenità per eccellenza, il celeste nella sua sfumatura più carica, il turchese.

Una tonalità scelta per comunicare l’armonia ritrovata dopo un anno difficile, e la fedeltà alla Corona, a differenza di Harry e Meghan, grandi esclusi di questa edizione del Trooping the Colour.

L’omaggio alla Regina Elisabetta

La Principessa del Galles ha voluto rendere omaggio alla Regina Elisabetta con uno degli accessori a cui la Sovrana era più affezionata: gli orecchini Bahrain Pearl con perle a goccia e brillanti.

Fonte: IPA

In quanto Colonnello delle Guardie Irlandesi, Kate ha abbinato al suo abito la spilla del reggimento. Impossibile poi non notare la scelta del colore vivace in pubblico, che la Principessa non è mai stata solita indossare: in molti hanno visto in questo gesto un ulteriore omaggio a Sua Maestà, che amava i toni pastello e i colori accesi.

Secondo il biografo della Regina, Robert Hardman, la Regina Elisabetta diceva: “Non posso mai vestirmi di beige perché nessuno saprebbe chi sono”. Indossando colori vivaci poteva distinguersi tra la folla in modo che i sudditi avrebbero sempre detto: “Ho visto la Regina”.