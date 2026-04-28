Festa della Mamma, 5 look matchy-matchy da star: da Kate e Charlotte a Ilary e Chanel

IPA Le mamme dei vip più amati: sempre insieme, sui red carpet o sul palco

La Festa della mamma ha sempre avuto un suo modo speciale di raccontarsi: attraverso gesti, sguardi e, sempre più spesso, attraverso lo stile. Perché oggi l’intesa tra mamma e figlia passa anche da lì, da un dettaglio condiviso, da una palette scelta insieme, da quel piccolo gioco di specchi che trasforma due guardaroba in una dichiarazione d’affetto. Le star lo sanno bene e, tra red carpet, momenti privati e uscite ufficiali, regalano spunti irresistibili di look matchy-matchy, mai banali.

Kate Middleton e Charlotte: eleganza coordinata, senza sforzo

Quando si parla di abbinamenti mamma-figlia, Kate Middleton e la principessa Charlotte restano un riferimento quasi inevitabile. Non tanto per rigidità stilistica, quanto per quella capacità molto britannica di rendere tutto perfettamente armonico senza mai sembrare costruito.

In una delle loro apparizioni più recenti, entrambe giocano su una palette delicatissima di beige e panna. Kate indossa un completo sartoriale impeccabile: blazer strutturato con cintura in vita, che disegna la silhouette con precisione, e gonna midi fluida che accompagna il movimento. Il tessuto è compatto, quasi cremoso, e riflette la luce con discrezione. A completare il look, décolleté nude e un cappello decorato tono su tono, che aggiunge un tocco couture senza appesantire.

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Charlotte, accanto a lei, sembra una versione in miniatura ma mai caricaturale. Cappottino color cammello con bottoni a contrasto, colletto scuro e una linea leggermente svasata che lascia intravedere un abito chiaro sotto. Le scarpe Mary Jane nere riportano tutto a una dimensione più infantile, mantenendo però una coerenza cromatica impeccabile.

Ilary Blasi e Chanel: rock, ma con leggerezza

Cambio totale di registro con Ilary Blasi e Chanel Totti, che reinterpretano il matchy-matchy in chiave più urbana, quasi ribelle. Qui non c’è traccia di formalità: è un gioco più istintivo, fatto di richiami sottili e di attitudine condivisa.

La palette vira sui toni scuri, con il nero come protagonista assoluto. Ilary sceglie un look essenziale ma deciso: abito aderente, taglio pulito, silhouette che segue il corpo senza rigidità. Il tessuto è opaco, quasi tecnico, e lascia spazio agli accessori: stivali alti, probabilmente in pelle, e una manicure rossa che rompe la monocromia con un dettaglio volutamente forte.

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Chanel si muove sulla stessa linea, ma con una sensibilità più giovane. Il suo outfit gioca con volumi e stratificazioni: top nero, salopette con una costruzione più contemporanea in pelle. Anche qui gli accessori fanno la differenza, con un’estetica che strizza l’occhio allo streetwear.

Giulia De Lellis e Priscilla: la montagna diventa fashion

Tra neve e cielo terso, Giulia De Lellis porta il matchy-matchy in un contesto completamente diverso, trasformando un momento quotidiano in una piccola scena da editorial.

Il look è costruito su una palette soft, tra bianco e rosa cipria, con texture fluffy che aggiungono profondità e calore. Giulia indossa un outfit che mescola funzionalità e glamour: pantaloni chiari, felpa oversize e una pelliccia importante.

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Il dettaglio più interessante è il baby carrier coordinato, con stampe delicate e tonalità perfettamente integrate nel resto dell’outfit. Priscilla diventa così parte integrante del look, non solo simbolicamente ma anche visivamente.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: sport chic in versione madre-figlia

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti giocano su un terreno più familiare, ma non per questo meno studiato. Il loro matchy-matchy si muove tra comfort e raffinatezza, con una palette calda che spazia dal beige al cammello.

Michelle indossa un look sport chic che sembra costruito per accompagnare la giornata senza mai perdere eleganza: giacca in suede color cuoio, linea asciutta, abbinata a una t-shirt bianca minimal e pantaloni beige dal taglio morbido. Le tasche, i dettagli funzionali e la scelta dei materiali rendono l’outfit estremamente contemporaneo.

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Aurora si inserisce in questo racconto con naturalezza. Il suo outfit riprende le stesse tonalità, ma con una costruzione più rilassata: salopette, layering leggero e accessori casual come il cappellino da baseball, che rompe la palette con un piccolo accento sporty.

Diletta Leotta e Aria: rosa acceso e complicità solare

Con Diletta Leotta e la piccola Aria il matchy-matchy si accende di luce piena e si fa immediatamente giocoso. La giornalista sportiva sceglie un costume intero dalla linea pulita, con spalline sottili e una vestibilità che segue il corpo senza rigidità. Il tessuto è compatto, leggermente lucido, e viene movimentato da piccoli dettagli luminosi – micro applicazioni brillanti – che riflettono la luce naturale e aggiungono un twist quasi glamour anche a un contesto rilassato. Il taglio alto slancia la figura, mentre la semplicità della costruzione lascia spazio al colore, vero protagonista del look.

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Aria, accanto a lei, sembra entrare nello stesso racconto con una spontaneità disarmante. Il suo costumino riprende esattamente la stessa tonalità, arricchito da piccoli punti luce che dialogano con quello della mamma. Le scarpette jelly tono su tono completano il delizioso insieme.

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