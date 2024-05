Fonte: iStock Festa della mamma, le 10 canzoni più belle per lei

Con l’arrivo della festa della mamma, che quest’anno cade domenica 12 maggio, siamo sempre più portati a dimostrarle tutto l’affetto possibile e a pensare al rapporto che ci lega. Tra regali e giornate passate insieme, perché non ringraziarla dedicandole anche una bella canzone che le ricordi quanto è speciale? Ecco le dieci canzoni perfette da dedicare alla propria mamma.

Festa della mamma, 10 canzoni perfette da dedicarle

Dalle canzoni più tenere a quelle più scatenate e divertenti, ecco la nostra lista delle dieci canzoni che secondo noi possono davvero rendere la festa della mamma una giornata speciale da passare insieme a una delle persone più importanti della tua vita.

“Viva la mamma”, Edoardo Bennato

Impossibile non iniziare la lista con l’intramontabile canzone di Edoardo Bennato. Uscito nel 1989, Viva la mamma è un brano che conosciamo tutti e che con la sua musicalità frizzante ci ricorda sempre l’affetto per le nostre mamme. Il pezzo è dedicato proprio alle madri, quelle di una volta, del dopoguerra, che riescono a sorridere anche durante un periodo difficile.

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Così elegantemente anni cinquanta

“PadreMadre”, Cesare Cremonini

Questa intensissima canzone di Cesare Cremonini, scritta quando aveva circa 20 anni, è una dedica perfetta non solo alle mamme ma, più in generale, ai propri genitori. Un brano commovente, che con le sue parole si srotola in una dedica gentile a coloro che ci hanno fatto crescere in un momento in cui, nonostante l’amore che proviamo per loro, è forse il momento di provare a prendere decisioni da soli.

Madre, tra i gioielli

Sono ancora il più prezioso tra i diamanti?

Ma non mi ascolti, non mi senti

Mentre parto sulla nave dei potenti

“Superwoman”, Alicia Keys

La canzone di Alicia Keys, scritta in un periodo molto particolare della sua vita è un inno alla forza delle donne e delle mamme. Una canzone che sottolinea la resilienza e la determinazione di chi lotta anche quando è in difficolta.

Per tutte le madri che lottano

per i giorni migliori che dovranno arrivare

e tutte le mie donne, tutte le mie donne

che sono qui sedute a cercare di

tornare a casa prima del sole

“Turn To You”, Justin Bieber

Turn To You è una canzone dolcissima che Justin Bieber ha scritto e dedicato a sua mamma. Una sorta di lettera di ringraziamento per tutte quelle volte che, negli anni, sua madre ha dovuto far fronte a mille difficoltà per regalare ai suoi figli una vita dignitosa.

Hai accettato due lavori

Per mantenere un tetto sopra le nostre teste

Hai scelto una vita per me

No, non ci hai mai rinunciato

Ti ammiro per la tua forza

Che hai installato in me

Eri così giovane

Avevi proprio la mia età quando mi hai avuto, mamma

“Mother Love”, Queen

Nel 1995, 4 anni dopo la morte di Freddie Mercury, esce Mother Love, un capolavoro notissimo ancora oggi e l’ultimo brano del mitico frontman dei Queen. In questa canzone, il cantante, preso dalla malattia e su tutti i tabloid per via della sua fama, ragiona su ciò che è veramente importante e decide di scrivere un testo da dedicare alla madre, l’unica persona di cui sente davvero il bisogno.

Sono un uomo di mondo e dicono che sono forte

Ma il mio cuore è pesante, e la mia speranza è andata

Fuori dalla città, nel freddo mondo esterno

Non voglio pietà, solo un posto sicuro dove nascondermi

Mamma per favore, fammi ritornare dentro.

“The Best Day”, Taylor Swift

Anche Taylor Swift ha voluto fare un elogio alla sua mamma con The Best Day, canzone contenuta nell’album Fearless in cui la cantante ripercorre i suoi ricordi di bambina menzionando alcuni episodi in cui la madre è stata fondamentale. Un modo di immortalare, come in una fotografia, tutti quei momenti in cui la cantante si sente di dire grazie.

Non so perché tutti gli alberi cambino d’autunno

Ma so che tu non hai paura di niente

Non so se la casa di Biancaneve è vicina o lontana

Ma so che ho passato il migliore giorno con te oggi

“Mama”, Spice Girls

Il brano delle Spice Girls pubblicato nel 1997 all’interno dell’album Spice è letteralmente la colonna sonora della festa della mamma in Inghilterra. Una canzone in pieno stile anni ’90 che urla al mondo in modo molto dolce quanto amore si può provare per una madre.

Tutto quello che hai fatto è stato amore

Mamma ti amo, mamma ci tengo

Mamma ti amo, mamma amica mia

“Ciao Mamma”, Jovanotti

Sempre sulla scia degli anni ’90 impossibile non nominare Ciao Mamma di Jovanotti, una canzone allegra e divertente che ripercorre tutta la libertà e la voglia di vivere dei giovani, sempre sotto l’occhio premuroso delle mamme. Un brano che porta allegria in una giornata bellissima da passare insieme.

È una libidine

È una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma, guarda come mi diverto

“Madre”, Gianluca Grignani

Anche Gianluca Grignani dedica un bellissimo testo a sua mamma in un brano intitolato proprio Madre: una ballata rock in cui l’artista, come se si stesse impegnando in una preghiera, si rivolge a lei portandole i dubbi e le paure più recondite della sua vita, facendo vedere tutte le sue fragilità.

Madre, ti ricordi da bambino

quando con la mano inseguivo piano

la bianca scia di un aeroplano

tra i palazzi nel cielo di Milano

oh madre dimmi cosa mi è successo

che da un momento all’altro mi son trovato perso

“E yo mamma”, Coez

Con un tono molto meno cupo si arriva alla canzone di Coez, che dedica alla sua mamma un brano in cui le racconta quanto sia importante la presenza costante nella sa vita. E yo mamma è un messaggio di amore e di ringraziamento sull’influenza positiva che le madri hanno sui figli.

Questa va per te che hai lottato per me

C’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma

Tu m’hai dato un’arma, e yo mamma

E yo ma’