Festa della mamma: 10 idee regalo low cost

La festa della mamma si avvicina, cosa farle per regalo? Ecco alcune idee low cost da cui trarre ispirazione, per sorprenderla e dirle che le vuoi bene

Mancano ormai pochi giorni alla festa della mamma: hai già pensato al regalo? Se la risposta è no e non vuoi spendere molto (in fondo è il pensiero che conta!), ma allo stesso tempo desideri sorprenderla qualcosa di bello, ecco 10 idee low cost che la faranno sicuramente felice. Vediamole insieme.

La mamma è sempre la mamma

Che ami essere sempre elegante o che preferisca uno stile casual, ai tuoi occhi non può che essere sempre bellissima: d’altra parte si sa che la mamma è sempre la mamma. Puoi allora regalarle qualcosa che la faccia sentire ancora giovane e splendida, alla moda in ogni occasione. Dal make up alle creme, passando per i profumi e gli accessori beauty, le proposte sono infinite. Ecco alcune delle più interessanti, ad un prezzo strepitoso.

L’acqua profumata Velvet Petals di Victoria’s Secret è una fragranza floreale e dalle note sensuali che sembra avvolgere in una nuvola di romanticismo. L’ideale per chi vuole essere sempre al top in un solo istante: ne bastano poche gocce per sentire l’aroma tutto il giorno sulla pelle. Sono tantissime le clienti che lo hanno provato, rimanendone soddisfatte. Sorprendi tua mamma con un’idea regalo su misura per lei.

Per uno sguardo ammaliante, il kit Deborah Milano è tutto quello di cui c’è bisogno: la comoda pochette trapuntata, perfetta per avere sempre dietro il necessario per un make up impeccabile, contiene un mascara maxi volume per un effetto ciglia extra lunghe e un’eyeliner pen a lunghissima tenuta. La tua mamma non potrà mai più fare senza!

Le bombe da bagno sono ormai un must, per concedersi un’ora di piacevole relax e sfruttare i benefici dell’aromaterapia. Il kit di Lora Luxury ne contiene ben 12, disponibili in tante profumazioni diverse: limone, menta, citronella, lavanda, cocco e lime. Ogni bomba da bagno è arricchita con ingredienti naturali tra cui sale Epsom, burro di cacao e burro di karitè, per alleviare i disturbi causati dalla pelle secca e fornirle la giusta idratazione.

Idee regalo per una mamma tecnologica

Chi ha detto che la tecnologia è roba per giovanissimi? Anche le mamme possono essere molto smart, approfitta allora della festa in arrivo per farle un regalo utile ad affrontare con più facilità ogni impegno. Bastano pochi accessori per semplificarle la giornata e lasciarle finalmente più tempo libero, magari da trascorrere insieme. Ecco alcune idee regalo tech che faranno sentire tua mamma una vera regina.

Se la tua mamma è sempre impegnata in qualcosa, gradirà sicuramente il prezioso aiuto di Echo Pop: l’altoparlante intelligente collegato ad Alexa è molto più di un semplice modo per ascoltare la musica, perché è in grado di rispondere ad una serie infinita di comandi vocali, diventando un vero e proprio alleato in casa. È lo strumento ideale per trasformare la routine quotidiana in puro divertimento.

Lo smartwatch FMK è l’accessorio indispensabile per chi ama tenersi in forma: il display touch screen è dotato di molteplici funzioni, tra cui l’activity tracker (per tenere sotto controllo i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa), il monitoraggio del sonno, il cardiofrequenzimetro e il cronometro. Ha inoltre accesso ai principali servizi di uno smartphone, come le chiamate, gli SMS e le app social. Una mamma sprint avrà così tutto a portata di… polso!

Mamma in viaggio: le idee più belle

Dopo una vita tra lavoro e famiglia, la tua mamma vorrà godersi un po’ di tempo libero. E cosa c’è di meglio che non un bel viaggio? C’è chi ha sempre le valigie pronte per la prossima avventura e chi invece non ha mai avuto l’occasione di regalarsi una vera e propria vacanza, ma non è certo troppo tardi per iniziare ad andare alla scoperta del mondo. Vediamo alcune idee regalo low cost per chi vuole partire.

Se la tua mamma è sempre pronta per partire verso qualche meta esotica, allora puoi regalarle una comoda mascherina per dormire. Disponibile sia in versione nera che grigia, blocca la luce al 100% ed è super confortevole, per permettere un riposo più tranquillo. Ottima su aerei, treni, autobus… praticamente ovunque si possa approfittarne per ricaricare le pile. Dopo un bel sonnellino, avrà energia da vendere per godersi la vacanza.

Quando lo spazio è poco, avere tutto ben organizzato diventa fondamentale. Questo comodissimo set di contenitori da viaggio è l’ideale per una mamma che ama l’ordine: costituito da 7 pezzi, comprende tre organizer per vestiti di diverse dimensioni, tre buste con cerniera per riporre anche gli oggetti più piccoli e una borsa per le scarpe. Mai più caos in valigia, con questo simpaticissimo kit disponibile in diverse versioni.

Ci sono cose che non hanno prezzo: ricordi di viaggio, foto bellissime e piccoli pensieri che ci riportano con la mente ai momenti più emozionanti. Regala a tua mamma un diario di viaggio, per prendere nota delle piccole e grandi avventure vissute durante le vacanze. Un accessorio indispensabile per poter poi condividere insieme quelle emozioni. L’agenda, con uno stile elegante e vintage, sarà il regalo perfetto per farla sognare.

Regali low cost per la casa e la cucina

Può sembrare banale e un po’ inflazionato, ma un regalo per la casa fa sempre piacere. Soprattutto se la tua mamma adora trascorrere del tempo in cucina o se ha qualche hobby che la tiene impegnata tra le mura domestiche. Le idee sono tantissime, dalle classiche (ma intramontabili) cornici portafoto da personalizzare ad un set di calici da vino per godersi una serata in compagnia. Vediamone alcune più originali.

Il diffusore di aromi è non soltanto un profumatore per ambienti, ma anche un accessorio indispensabile per rendere più salubre l’aria che respiriamo. Inoltre sfrutta il potere dell’aromaterapia, spesso combinato con quello della cromoterapia grazie ai giochi di colori di cui è dotato. Il kit include ben 10 fragranze da provare subito: basta riempire il serbatoio d’acqua e versare al suo interno alcune gocce di olio essenziale, attivare l’apparecchio e assaporare il delicato profumo che emana.

In cucina, i coltelli non sono mai abbastanza: il kit di Amazon è un tripudio di colori, per rallegrare l’ambiente e rendere più piacevole mettersi ai fornelli. Include ben 12 pezzi, tutti super maneggevoli e leggerissimi, dal taglio ben affilato per trasformare ogni ricetta in un capolavoro di gusto e semplicità. È l’idea regalo perfetta per le mamme che amano avere sempre le mani in pasta.

