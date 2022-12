Come fare le bombe da bagno: i tre ingredienti essenziali

Fonte: iStock Come fare le bombe da bagno

Fare un buon bagno caldo è un’esperienza super piacevole – soprattutto in inverno, quando le temperature sono rigide e dopo una lunga giornata di lavoro non vogliamo far altro che concederci un’ora di puro relax. E se la nostra vasca si trasforma in un trionfo di schiuma profumata, la sensazione è davvero magica. Le bombe da bagno servono proprio a questo: in pochi istanti si sciolgono nell’acqua e rilasciano un aroma delizioso, oltre ad un’avvolgente spuma che ci coccola e idrata a fondo la pelle. Scopriamo come si usano le bombe da bagno e quali sono gli ingredienti essenziali per farli a casa.

Cosa sono le bombe da bagno

Le bombe da bagno, in inglese chiamate bath bombs, sono delle palline effervescenti di mille colori, che si sciolgono in acqua provocando una reazione “frizzante”, formando schiuma profumata che in pochissimo tempo riempie tutta la vasca. Sebbene sia più facile trovarle sotto forma di palline, in commercio ne esistono di tantissimi tipi, perfetti per ogni occasione: dalle formine natalizie a quelle più romantiche per un bagno di coppia a San Valentino, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Divenute particolarmente famose sul finire degli anni ’80, le bombe da bagno sono ormai un rituale piacevole e antistress entrato in tutte le nostre case.

Bombe da bagno, come si usano

La particolarità delle bombe da bagno è la loro effervescenza: a contatto con l’acqua provocano infatti una reazione che dà luogo a produzione di anidride carbonica, la responsabile delle bollicine che tanto ci piacciono quando siamo immerse nella nostra vasca. È facile dunque capire come si usano. Basta riempire la vasca di acqua calda e, una volta pronta, tuffarvi una bomba da bagno. In pochi istanti ha inizio la reazione che rilascia nell’acqua non solo una schiuma vellutata, ma anche tutti i benefici degli oli essenziali e dei burri con cui la bomba è stata preparata.

Bombe da bagno fai da te: gli ingredienti essenziali

Per scatenare la reazione che tutti noi conosciamo come effervescenza è necessario che due sostanze chimicamente opposte (un acido e una base) si incontrino in acqua. Questi due ingredienti, assieme ad un agente legante, sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare una bomba da bagno. L’acido citrico, che si trova in vendita nelle farmacie e online, si presenta sotto forma di granuli o in polvere ed è il primo ingrediente che dobbiamo procurarci. Si utilizza in numerose occasioni: come ammorbidente o anticalcare, ma anche come additivo nelle bevande gassate o conservante per marmellate e confetture. Non è ovviamente pericoloso se viene a contatto con la pelle: anzi, possiede un’interessante efficacia nel levigare e ridurre le rughe.

Per la base, si sceglie comunemente il bicarbonato di sodio. Anch’esso ampiamente utilizzato a livello domestico in moltissimi ambiti, incluse le pulizie, è presente praticamente in ogni casa. Il terzo ingrediente, infine, è l’amido di mais (chiamato anche maizena): è una farina di colore bianco e ha un enorme potere lenitivo ed emolliente per la pelle. Opzionalmente, possiamo aggiungere pochi altri ingredienti per rendere le nostre bombe da bagno ancora più ricche di benefici.

Un cucchiaio di olio extravergine d’oliva può essere utile per amalgamare meglio gli ingredienti secchi. In alternativa possiamo usare l’olio di jojoba, l’olio di mandorle o quello di cocco e sfruttare le loro interessanti proprietà per la pelle. Mentre dei sali da bagno sono perfetti per regalarci anche uno scrub super efficace. Con un po’ di fantasia possiamo poi personalizzare le nostre bombe da bagno aggiungendo ingredienti come piccoli fiori essiccati di lavanda o chicchi di caffè: sono anche un’ottima idea per fare un regalo simpatico e molto utile.

Gli oli essenziali per le bombe da bagno

Quello che proprio non possiamo dimenticare per avere delle bombe da bagno profumatissime è qualche goccia di olio essenziale. Ne bastano davvero pochissime per far sì che l’acqua sprigioni un aroma invitante. Ma quale olio essenziale scegliere? Ce ne sono tanti, ciascuno perfetto per ogni esigenza: se vogliamo un effetto rilassante, possiamo optare per gli oli essenziali di camomilla, melissa, verbena o lavanda. Al contrario, gli oli essenziali di eucalipto, menta piperita, basilico o limone sono super energizzanti, oltre ad avere un aroma buonissimo (e in alcuni casi persino balsamico).

Come fare le bombe da bagno in casa

Ora che abbiamo visto quali sono gli ingredienti principali, scopriamo come si prepara una bomba da bagno in casa, così da poterci godere momenti di relax totale senza spendere troppo – o anche per confezionare dei regali fai-da-te originali e sicuramente molto apprezzati. Prendiamo una ciotola abbastanza capiente e mescoliamo insieme 100 grammi di acido citrico, 200 grammi di bicarbonato di sodio e 100 grammi di amido di mais. Prepariamo quindi un cucchiaio di olio d’oliva (o di una delle altre alternative che abbiamo visto sopra) e aggiungiamovi 20-30 gocce del nostro olio essenziale preferito. È in questo momento che possiamo unire alcune gocce di colorante alimentare, se vogliamo ottenere delle bombe da bagno colorate.

Aggiungiamo l’olio arricchito delle essenze agli ingredienti secchi, quindi mescoliamo bene e spruzziamo il tutto con un po’ d’acqua. Per farlo, ci occorre uno spruzzino ben pulito e pieno di acqua tiepida. Ora prendiamo un cucchiaio di legno e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Dovremo ottenere un composto ancora farinoso, ma compatto abbastanza da non sgretolarsi se lo appallottoliamo con le mani. Se dovesse essere necessario, possiamo aggiungere ancora un po’ d’acqua. Non ci resta che preparare degli stampini: vanno bene quelli per il ghiaccio, quelli usati per fare il sapone o in generale delle semplici formine in silicone o in plastica non rigida.

Versiamo parte del composto all’interno del nostro stampino, pressando con un cucchiaino perché diventi ben compatto. Lasciamo quindi a riposo per almeno una o due ore, fino a quando cioè non sarà possibile estrarre le bombe da bagno dagli stampini senza che queste si sgretolino. Posizioniamole quindi su un piatto e lasciamole asciugare completamente, meglio se per una notte intera. Avremo così delle bombe da bagno perfette, pronte da essere utilizzare per un momento rilassante. Meglio non far passare troppe settimane dalla realizzazione al loro uso: il rischio è che perdano la loro effervescenza e che gli oli essenziali diminuiscano di efficacia.