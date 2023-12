Bombe da doccia, a casa come in Spa (anche senza vasca)

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Le migliori bombe da doccia da provare

Chiunque ami concedersi, di tanto in tanto, un bagno rilassante non può che apprezzare le bombe da bagno: colorano l’acqua, la rendono profumatissima e offrono tantissimi benefici per la pelle. Ma come fare se non si ha la vasca da bagno in casa? Nessuna paura: ora esistono anche le bombe da doccia, perfette per sentirsi come alla Spa in qualsiasi momento della giornata. Scopriamo insieme come funzionano e quali provare assolutamente.

Bombe da doccia, cosa sono

Partiamo dall’inizio: che cosa sono le bombe da doccia? Per spiegarlo, non ci resta che prendere ad esempio le classiche – e ben più famose – bombe da bagno. Queste ultime sono palline coloratissime, generalmente realizzate con ingredienti 100% naturali, che vanno messe nella vasca piena di acqua calda: così facendo, cominceranno immediatamente a “frizzare” grazie alla loro reazione effervescente, rilasciando in acqua il loro colore e il loro profumo inebriante. Si formerà inoltre una schiuma morbidissima, in grado di idratare la pelle e lasciarla vellutata come seta. Ne esistono di tantissimi tipi, differenziandosi per forma, colore e profumo.

Bombe da doccia Relax a portata di doccia, per sentirsi come alla Spa anche in casa

E le bombe da doccia? Sono la stessa cosa, ma ovviamente non si usano nella vasca da bagno. Viene dunque a mancare l’elemento fondamentale, ovvero un contenitore pieno d’acqua. Nessun problema: questi dischetti vanno posizionati sul piatto della doccia, lontano dallo scarico e nei pressi del getto del soffione (meglio non metterli esattamente sotto, per evitare che si consumino troppo in fretta). L’acqua, scorrendo su di essi, le farà pian piano sciogliere emanando un odore meraviglioso, che aiuta a rilassarsi e a migliorare immediatamente l’umore. Insomma, è l’alleato perfetto per chi ama l’aromaterapia.

Certo, viene meno l’effetto benefico della schiuma sulla pelle, ma si può ovviare in un altro modo. Prima di posizionare la bomba da doccia a terra, si può semplicemente tenerla in mano un paio di minuti mentre si è sotto il getto dell’acqua calda. In questo modo si formerà un po’ di schiuma da massaggiare sul corpo, per sfruttare tutte le sue proprietà. Solo in un secondo momento si andrà a mettere la bomba sul piatto della doccia, per usarla nel modo consueto. Una soluzione tanto semplice quanto geniale! E ora vediamo alcune delle migliori bombe da doccia da provare, anche come idee regalo da fare alla tua migliore amica o alle persone a cui vuoi più bene.

Le bombe da doccia con oli essenziali

Se non le hai ancora provate, queste bombe da doccia con oli essenziali sono perfette per la tua “prima volta”, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo: potrai infatti averne ben 16, con tante profumazioni diverse. È anche un’ottima idea regalo per Natale, visto che le pastiglie arrivano in una deliziosa confezione elegante. Non dovrai far altro che aggiungere un fiocco, e il dono è pronto per finire sotto l’albero! Il set include 16 bombe da doccia arricchite con oli essenziali, in 8 diverse essenze: arancia, mango, rosa, lime menta, lavanda, rosmarino menta, bosco ed eucalipto. Lasciati coccolare dalle note aromatiche di queste fragranze, per una doccia super rilassante.

Bombe da doccia con oli essenziali Sfrutta i benefici dell'aromaterapia anche sotto la doccia

La confezione regalo di bombe da doccia

Grazie alla sua confezione bellissima, questo set di bombe da doccia è davvero l’ideale per fare un regalo alle tue amiche. Basta lasciar scorrere l’acqua calda sopra una delle pastiglie per sentire immediatamente l’inebriante profumo che impreziosisce il vapore, offrendoti una piacevole sensazione di relax. Usare la bomba da doccia aiuta ad allentare lo stress e le tensioni, a migliorare l’umore e ad allontanare i problemi quotidiani, lasciando un meraviglioso benessere che dura tutta la giornata. Il set include 6 bombe in diverse profumazioni: lavanda, gelsomino, arancia, menta, limone e rosa.

Bombe da doccia in confezione regalo Il pensierino perfetto per tutte le tue amiche

Le bombe da doccia alla lavanda

Se sai già che, in una confezione piena di bombe da doccia, andrai sempre a scegliere quella alla lavanda, ecco la soluzione giusta per te: questo set contiene 5 pastiglie in un’unica profumazione, la tua preferita! Sono realizzate artigianalmente in Italia con ingredienti 100% naturali da agricoltura biologica, e regalano un profondo benessere da assaporare in ogni momento della giornata, sotto il getto dell’acqua calda. Inspira a fondo e senti le tensioni che si sciolgono: è davvero piacevole. E se la lavanda rilassante non è il tuo aroma preferito, puoi scegliere le bombe all’eucalipto, con la loro attività balsamica, o quelle al limone, rinvigorenti ed energizzanti.

Bombe da doccia alla lavanda Scegli solo le bombe da doccia al tuo aroma preferito

Le bombe da doccia con fiori essiccati

Oltre ad essere coloratissime, queste bombe da doccia hanno un profumo extra: sono realizzate a mano con oli essenziali vegetali 100% naturali, prive di sostanze chimiche che possono irritare la pelle. Inoltre, vi vengono aggiunti piccoli pezzetti di fiori essiccati per potenziare il loro aroma. Sarà davvero come immergersi in un prato fiorito, o in un bosco rigoglioso. Il set comprende 8 bombe in diverse profumazioni: mango, rosa, abete rosso, brezza oceanica, latte, lavanda, gelsomino e menta. Ogni doccia si rivelerà una vera e propria Spa casalinga, in grado di rilassare in pochi minuti e di sciogliere via lo stress quotidiano. Una volta provate, anche tu non potrai più farne a meno!

Bombe da bagno con fiori essiccati Lasciati trasportare dal piacevole benessere delle bombe profumate

Le bombe da doccia 3 in 1

Per un’esperienza ancora più diversa dal solito, puoi provare le bombe da doccia 3 in 1: si usano in un altro modo, somigliando un po’ di più alle bombe da bagno. Infatti, dovrai prenderne una e tenerla in mano mentre sei sotto il getto dell’acqua calda, strofinandola su tutto il corpo fin quando non sarà completamente sciolta. A quel punto, avrai una morbida schiuma da massaggiare, beneficiando dell’aromaterapia e non solo. Queste bombe hanno infatti 3 funzioni: nel momento in cui le strofini sul corpo, hanno un’azione esfoliante che purifica la pelle in profondità, eliminando impurità e cellule morte.

Il massaggio con la schiuma, invece, ti aiuterà ad idratare la pelle a fondo, lasciandola morbida e setosa in pochi istanti. Non avrai neanche bisogno della crema corpo dopo la doccia! Infine, potrai inalare gli aromi emanati dalla bomba, lasciandoti travolgere dalla piacevole sensazione di relax. Insomma, la doccia diventa un vero e proprio rito di benessere. La confezione include tre bombe da doccia in diverse profumazioni: ebano nero, limone e cocco. Trova la tua preferita e rigenerati con l’aromaterapia, approfittando dell’occasione per esfoliare e idratare la pelle nello stesso istante.

Offerta Bombe da doccia 3 in 1 Esfoliare, idratare e profumare: tutto con un solo gesto