Pratiche da montare, adatte a tutte le tasche e a ogni stile di arredamento: per cambiare aspetto di una stanza a volte basta davvero poco, come una tenda per la doccia

Dare nuovo carattere a un ambiente spendendo poco? Non è un’impresa impossibile, in bagno – ad esempio – basta cambiare la tenda per la doccia e l’aspetto della stanza cambia con pochissimi tocchi. Basta stili noiosi, tristi, o che non riflettono il nostro carattere, ci sono tantissime fantasie di cui innamorarsi e che, in pochi istanti, sono in grado di cambiare completamente la personalità di una camera.

Per rinnovare il bagno bastano poche semplici mosse ed è sbagliato pensare che siano necessarie grosse somme di denaro: una nuova tenda per doccia, ad esempio, può costare davvero pochi euro e cambiare completamente carattere all’ambiente: una soluzione economica, accessibile a tutte le tasche e funzionale.

Capita di voler modificare l’aspetto di un ambiente domestico, ma di non voler incorrere in spese troppo esose: i complementi d’arredo sono il modo migliore e più pratico per dare spazio alla propria creatività e regalare una ventata di novità alla propria casa.

Da quelle minimal e moderne a quelle più colorate, senza dimenticare la tende da doccia più economiche o adatte ai bagni per i bambini, tutte le opzioni più interessanti e funzionali per cambiare con un semplice tocco il proprio bagno e renderlo una stanza dei sogni.

Tende da doccia minimal

Una soluzione di gusto, adatta a chi ama gli ambienti eleganti e senza troppi fronzoli: sono le tende da doccia minimal, che possono in pochi istanti cambiare aspetto alla stanza da bagno.

Essenziali, ma di classe, si distinguono per i colori neutri e per le fantasie lineari, sono la scelta più adatta per tutti coloro che prediligono un arredamento rigoroso, sobrio, ma pratico e che si distingue. Le tende da doccia minimal stanno bene con ogni tipologia di stile e sono la soluzione ideale per chi ama gli spazi semplici e chic.

Tende da doccia moderne

Per gli ambienti al passo con i tempi, per tutti coloro che seguono i trend in fatto di arredamenti e apprezzano gli stili che riflettono i dettami della moda, le tende da doccia moderne sono la scelta ideale. Grazie ai costi ridotti e alla facilità di montaggio si tratta di complementi di arredo facilmente intercambiabili, che si possono modificare anche in base alle stagioni.

Inoltre, gli ultimi modelli vengono sempre più incontro alle esigenze dei consumatori: tra le caratteristiche che li distinguono vi sono il fatto che sono facili da pulire, la manutenzione è ridotta al minimo e basta davvero poco per far tornare le tende da doccia perfette, proprio come al momento dell’acquisto.

Le opzioni moderne più interessanti per cambiare in modo semplice, veloce ed economico l’aspetto del proprio bagno.

Tende da doccia colorate

Se la parola d’ordine è sfumature, allora l’opzione migliore per il proprio bagno è una tenda da doccia colorata. In questo caso è d’obbligo far spaziare la fantasia perché le opzioni sono davvero tante e tutto dipende da quanta vivacità si desidera dare alla stanza.

Tra l’altro le tende da doccia sono utilissime anche in altri ambienti della casa: possono essere utilizzate, ad esempio, come comodi divisori per una dispensa, oppure per chiudere uno spazio del terrazzo. Ottime anche nella camera dei bambini per dividere la zona studio da quella notte, o per celare lo spazio giochi.

Le tende possono essere multicolori, sfumate, con motivi geometrici o astratte: la cosa importante è che riescano a rispecchiare la propria fantasia e il proprio modo di essere. E sono un tocco veloce per regalare tutto un altro aspetto alla stanza, con praticità e spendendo pochi euro.

Tende da doccia economiche

Per coloro che non vogliono spendere troppo, ma desiderano comunque scegliere un prodotto che sia esteticamente bello, di facile installazione e pratico da lavare, le tende da doccia economiche sono l’opzione perfetta.

Si trovano in diverse fogge, con le fantasie più disparate, perché è bene ricordarsi che il costo più accessibile non deve per forza fare rima con noioso o con prodotti di bassa qualità.

Anche in questo caso non devono per forza essere installate in bagno, ma possono essere utilizzate con creatività anche in altri ambienti della casa per creare nicchie e angoli nascosti, oppure per tenere in ordine gli spazi esterni delimitando le diverse aree – ad esempio – di un terrazzo.

Le tende da doccia economiche di cui non potete proprio fare a meno.

Tende da doccia per bambini: simpatiche e divertenti

Colorate, simpatiche, divertenti: se nella casa c’è un bagno dedicato ai bambini, ma non solo perché sono adatte anche per quello utilizzato da tutta la famiglia, le tende da doccia per i più piccoli sono la scelta giusta. Possono essere poste anche nella cameretta, magari per suddividere gli spazi, oppure possono essere alleate perfette in bagno, per evitare gli schizzi sul pavimento quando i bambini fanno il bagnetto o la doccia.

Si trovano con le fantasie più bizzarre: quelle che portano a viaggiare in un mondo fantastico, oppure dedicate agli animali, o ancora che proiettano subito in una favola e rendono il bagno una terra fatta di magia e mistero.

Le tende per la doccia possono adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente domestico e a tutti i gusti ed esigenze, sono il complemento d’arredo perfetto per cambiare aspetto a una stanza spendendo poco e con un semplice tocco.

