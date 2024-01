Con l’arredamento giusto la tua casa conquista più spazio

Vuoi aggiungere un carattere unico alla tua casa? Ottimizzare gli spazi in modo da creare ambienti più ariosi e stare al passo con le tendenze? Gli ultimi trend dell’interior design mostrano come il mobilio e i complementi d’arredo possano essere “open space” mantenendo al contempo un aspetto pulito e ordinato. Caratteristiche che, soprattutto nelle case del centro città, con metrature ridotte, sono difficili da ottenere ma, grazie a IKIVENTI, la soluzione perfetta c’è!

IKIVENTI è l’azienda di design che ha fatto sua la filosofia del “Less is more” ovvero, ha plasmato il concetto del miglioramento della vita procedendo per sottrazione, proponendo soluzioni di arredo innovative, semplici e funzionali progettate per adattarsi alle esigenze di chi cerca unicità e praticità.

L’azienda nasce dall’idea di un team di progettisti con l’obiettivo di integrare stili di vita in oggetti di design essenziali, mettendo il cliente e la sua casa al centro di tutto. I mobili di IKIVENTI sono infatti multifunzionali, contraddistinti da un carattere artigianale e dallo stile industriale. Tutti elementi che, associati all’idea di “open space”, trasformano questi mobili nel mezzo per raccontare chi siamo e come amiamo vivere, mostrando subito la nostra personalità in modo del tutto originale.

Per organizzare gli ambienti e rendere la tua casa più vivibile, IKIVENTI propone una serie di librerie componibili che sono delle vere e proprie pareti attrezzate. Si tratta di pezzi d’arredo progettati per adattarsi armoniosamente a qualsiasi contesto domestico, offrendo la possibilità di personalizzarli in composizioni infinite e secondo le proprie necessità. Composizioni che si possono utilizzare per esempio come armadi per camere, stazioni play per le camere di bambini e bambine e poiché la gestione degli spazi è spesso una sfida, oltre alle librerie componibili che consentono di sfruttare ogni centimetro, potendo anche arredare una nicchia, IKIVENTI va oltre, e propone pareti divisorie realizzate con librerie componibili. Questa soluzione innovativa permette di separare gli ambienti senza rinunciare alla luce e allo spazio, aggiungendo un tocco di versatilità e praticità all’organizzazione degli spazi domestici.

