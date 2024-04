Milano Design Week 2024, le più belle installazioni del Fuorisalone all’Università Statale

Dal 15 al 21 aprile una delle settimane più dense di eventi e occasioni culturali. Si tratta della Milano Design Week, durante la quale si tiene, ogni anno, la manifestazione del Fuorisalone. Per il 2024, il tema scelto è Materia Natura, per un'edizione all'insegna della sostenibilità. Da La bocca è mobile a Re/Creation sono tante le installazioni curiose, divertenti, uniche e assolutamente da non perdere che animeranno il cuore della città.