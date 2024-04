Fonte: IPA Milano Design Week 2024, in anteprima le installazioni del FuoriSalone

Il Fuorisalone è uno degli eventi più attesi nel mondo del design, un’occasione unica per esplorare le ultime tendenze, le innovazioni e le creazioni più sorprendenti nel campo dell’arte e del design. Durante questa stimolante settimana, Milano si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, con le strade animate da installazioni artistiche, mostre, presentazioni e eventi che catturano l’attenzione di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Le installazioni del Fuorisalone non sono solo spazi espositivi, ma vere e proprie opere d’arte che trasformano gli ambienti urbani e invitano il pubblico a esplorare nuove prospettive, emozioni e idee.

House of Switzerland

Brand House of Switzerland Milano sarà parte integrante del Brera Design District 2024. In una mostra collettiva che unisce designer, studi, università, marchi e gallerie provenienti da tutta la Svizzera, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e Presenza Svizzera puntano i riflettori su un vasto gruppo di talenti legati al Paese e al mondo del design contemporaneo.

Le installazioni immersive invitano i visitatori a riflettere sull’appagamento trovato nella relazione con il design e il tema della gioia.

Si trova: Casa degli Artisti — Via Tommaso da Cazzaniga, angolo, Corso Garibaldi, 89/A, Milano

Giorni: 15-21 aprile 2024

Entrata: libera

Mooring by the Moon

Mooring by the Moon è un’installazione straordinaria creata da Michele De Lucchi e AMDL CIRCLE per Azimut Yachts, ispirata alla Serie Seadeck. L’obiettivo è quello di sorprendere con la meraviglia del mondo circostante.

Nel cuore della città, una barca è ormeggiata, illuminata da una grande luna che galleggia sull’acqua, offrendo un viaggio emozionale attraverso la bellezza e l’innovazione sostenibile. Ogni elemento della mostra, dalla poppa del Seadeck al cielo stellato che si riflette sull’acqua, è pensato per suscitare emozioni e risvegliare il desiderio di proteggere e preservare la natura.

La bellezza dell’installazione rallenta il tempo, offrendo una sensazione di pace e un invito a riflettere sulla relazione tra persone, ambiente e prodotto. All’interno della mostra, i visitatori troveranno una stazione tecnologica dedicata alla tutela del mare, sculture realizzate con materiali gentili del Seadeck, e installazioni artistiche e immersive che coinvolgeranno i sensi con suoni, colori e profumi.

Il culmine dell’esperienza sarà rappresentato dal Seadeck 6, il simbolo della nuova rotta tracciata da Azimut, una barca innovativa e sostenibile con esterni disegnati da Alberto Mancini e interni realizzati da Matteo Thun & Antonio Rodriguez.

Dove si trova: Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta 18 Milano

Ingresso: libero

Installazione Marella

Marella, il marchio contemporaneo di abbigliamento, presenta un’installazione straordinaria curata dall’artista siciliano Domenico Pellegrino. L’opera trasformerà le vetrine e l’interno del flagship store Marella di Corso Vittorio Emanuele, rivestendo anche la parte esterna antistante con un manto di verde. Ispirata al mito della nascita della Primavera come forza universale e rigenerativa, l’installazione è caratterizzata da elementi in legno e luminarie colorate con smalti acrilici, che rappresentano il tratto distintivo dell’artista.

Le parole “giuste”, selezionate dall’artista e integrate nell’opera – Forza, Armonia, Amore, Delicatezza, Calma, Leggerezza, Energia e Fiducia – mirano a veicolare i valori del brand e il punto di vista di Pellegrino sull’universo femminile. Questo messaggio poetico, multiculturale e incentrato sulle donne, è in linea con il concetto di women empowerment che il brand ha abbracciato nel 2022. All’interno dell’installazione, una frase nascosta e un’imponente parete fiorita incoraggeranno l’interazione e la generazione di contenuti generati dagli utenti, con l’obiettivo di diffondere viralmente l’iniziativa e i suoi messaggi.

Dove: Corso Vittorio Emanuele

Quando: 12-21 aprile

Collettivo di giovani interior designer dell’Idp di Verona

Designtrama è un’occasione straordinaria per scoprire il talento dei giovani interior designer dell’Istituto Design Palladio di Verona, che hanno affrontato la sfida di reinterpretare il ferro in chiave sperimentale per creare nuove librerie per il brand Giacopini.

L’esposizione, ospitata da Tessuti & Dintorni nel contesto del Brera Design District 2024, celebra la fusione tra la trama dei tessuti e quella dei libri, dando vita a meccaniche innovative e forme all’avanguardia. Dieci progetti unici esplorano l’estetica e la funzionalità delle librerie, abbracciando l’eredità del design italiano con attenzione ai dettagli e rispetto per la cura artigianale.

La mostra presenta cinque installazioni fisiche e cinque render digitali, ciascuno raccontando una propria visione della cultura di progetto e plasmando idee senza tempo. Teraplast, con il suo supporto, ha reso possibile l’allestimento di uno spazio che fonde creatività, talento e design in un’esperienza unica e coinvolgente.

Dove: Via Maroncelli 12

Quando: 16-21 aprile

Ingresso: libero

Lund University School of Industrial Design

Curating Parts, ospitata nel contesto del Brera Design District 2024 e promossa dalla Lund University School of Industrial Design, si propone di esplorare nuove prospettive nel design industriale attraverso l’utilizzo creativo di componenti di scarto e riciclo provenienti dalla produzione o riparazione di carrelli elevatori, in collaborazione con Toyota Material Handling.

La mostra presenta una varietà di oggetti, prodotti e installazioni che dimostrano il potenziale innovativo di materiali tradizionalmente considerati come rifiuti, offrendo spunti interessanti per la sostenibilità e la circolarità nel settore del design industriale.

Shapes of light

Shapes of Lights è un evento coinvolgente promosso da Masiero nel contesto del Brera Design District 2024. Presenta due installazioni temporanee presso due spazi distinti: Dimore in Via Statuto 16 e Atelier in Corso Garibaldi 73. Queste installazioni, ideate dallo studio Milo per il Fuorisalone 2024, incarnano le diverse anime del marchio Masiero, enfatizzando la capacità della marca di offrire una vasta gamma di soluzioni luminose sia standard che custom.

Il tema “The Light you are” unisce le due installazioni, evidenziando le diverse interpretazioni offerte dalle due collezioni. I due ambienti, pur distinti, condividono un’estetica elegante e contemporanea, caratterizzata da elementi geometrici e una palette di colori eterea e senza tempo.

In Via Statuto 16, uno spazio calmo e arioso accoglie una selezione di lampade della collezione Dimore, immerse in finiture eleganti e accenti morbidi. Qui, le lampade emergono come elementi primari, enfatizzati da una architettura luminosa e accogliente.

Dai toni tortora al rosa, ogni superficie è rivestita con cura, mentre gli elementi architettonici ad arco celano le ultime creazioni.

Le installazioni alla Statale

L’Università degli Studi di Milano, nota anche come la Statale, si conferma come una delle mete imprescindibili per gli appassionati di design. Le sue installazioni e mostre fanno parte dell’ambito di Interni Cross Action, la mostra evento che celebra i 70 anni della rivista Interni, sotto la direzione di Gilda Bojardi.

Questo evento offre ai visitatori un viaggio affascinante dall’industria all’artigianato e viceversa. Le installazioni, le mostre tematiche e le micro-architetture presenti vogliono mettere in evidenza il know-how, la ricerca e la sperimentazione del design italiano, confrontandosi in modo costruttivo con le culture di altri paesi, sempre nel rispetto dei principi universali di sostenibilità e tutela ambientale.

L’Università degli Studi di Milano, situata in Via Festa del Perdono 7, Milano, sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

– 15 aprile: dalle ore 14:30 alle 24:00, ultimo ingresso ore 23:30.

– Dal 16 al 21 aprile: dalle ore 10:00 alle 24:00, ultimo ingresso ore 23:30.

– Dal 22 al 27 aprile: dalle ore 10:00 alle 22:00.

– 28 aprile: dalle ore 10:00 alle 18:00.

Ecco ora alcune delle installazioni che sarà possibile ammirare all’Università degli Studi di Milano durante il Fuorisalone 2024:

SUB: Sustainable Underwater Balance

L’installazione SUB, ideata dall’architetto Piero Lissoni per Sanlorenzo, offre al pubblico l’opportunità di esplorare il mondo sottomarino con una nuova prospettiva, riflettendo sull’importanza della conservazione degli oceani.

The Amazing Walk

Uno scenario suggestivo realizzato dallo studio MAD Architects per Amazon, trasporta i visitatori in un percorso immersivo che esplora una vasta gamma di prodotti per la casa.

Travelogue on Mountain

Un’installazione che rappresenta l’interpretazione della natura secondo la filosofia e l’architettura orientale, ideata da Wu Bin per Yardcom.

Coccoloba

Un’esposizione curata da Bruno Simões per ApexBrasil, che celebra il design brasiliano e l’originalità delle sue creazioni.

Door is Love

Un’installazione provocatoria di Marco Nereo Rotelli per Bertolotto, che porta un messaggio di pace attraverso l’arte e il design.

House of Mirrors

Un gioco di specchi ideato da La Errería Architecture Office per Tile of Spain, che crea un’esperienza visiva unica e coinvolgente.