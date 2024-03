Milano Design Week 2024: date, novità e appuntamenti

Fonte: 123rf Milano Design Week 2024: tutto quello che c'è da sapere

Il mondo del design è già in fermento per uno degli eventi più attesi dell’anno: il Salone del Mobile di Milano si terrà dal 15 al 21 aprile 2024, nella sua 62esima edizione. Come ogni anno, in contemporanea ci sarà anche il Fuorisalone, una serie di eventi snodati per tutta la città. Questa settimana straordinaria promette di essere un’immersione completa nell’universo del design, con iniziative, mostre e installazioni che riflettono l’impegno verso una cultura del progetto consapevole.

Milano Design Week: Orari di apertura e prezzo del biglietto

Con orari di apertura dalle 9.30 alle 18.30, Il Salone del Mobile è un appuntamento imperdibile sia per gli operatori del settore che per tutti gli appassionati o semplicemente curiosi, desiderosi di scoprire le ultime tendenze nel mondo del design.

Come da tradizione, la fiera è principalmente rivolta ai professionisti che hanno a che fare col mondo dell’architettura e del design, ma quest’anno ci saranno due giornate aperte al pubblico, cioè il 20 e 21 aprile, mentre gli studenti avranno accesso il 19, 20 e 21 aprile.

Esistono distinzioni sui tipi di visitatori anche per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti online e la registrazione in fiera. Per gli operatori del settore, che includono architetti, designer, buyer, distributore e molti altri, è stato introdotto un nuovo tipo di biglietto da 6 giorni, consentendo l’ingresso durante tutti i giorni della manifestazione. Il costo del biglietto per la Milano Design Week varia da 50 euro, acquistabile online fino al 12 aprile, a 70 euro per l’acquisto diretto in fiera.

Per il pubblico, il costo del biglietto sarà di 40 euro con la prevendita online fino al 12 aprile; sale poi a 55 euro con l’acquisto direttamente in cassa. Nota dolente: non saranno disponibili biglietti omaggio o gratuiti per il Salone del Mobile.

Una buona notizia per gli studenti è il prezzo ridotto del biglietto, che sarà di 20 euro se verrà esibita la tessera universitaria o un documento che attesti lo status di studente, o 15 euro se acquistato prima dell’inizio della manifestazione.

Le principali novità del Salone del mobile

Una delle principali novità riguarda il tracciato ad anello nei padiglioni 2-4 (EuroCucina + Ftk) e 6-10 (il Salone Internazionale del Bagno), che permetterà ai visitatori di seguire un percorso simmetrico lungo le pareti perimetrali esterne. Questo nuovo layout, sviluppato utilizzando tecniche tipiche delle neuroscienze, riduce il tempo di percorrenza del 10%, e dovrebbe aumentare contemporaneamente il senso di orientamento del 15% e la memorabilità del 40%.

Uno dei punti focali di questa edizione sarà l’installazione Interiors by David Lynch. A Thinking Room, curata dal celebre regista statunitense David Lynch, creatore di capolavori come la serie tv Twin Peaks. Situata nei padiglioni 5-7, questa installazione offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo onirico e misterioso, dove il velluto blu e le forme suggestive creano un’atmosfera unica e avvolgente. Attraverso un’enorme sedia di legno e altri elementi sorprendenti (ma che ci saremmo aspettati da un regista del genere), i visitatori saranno invitati a esplorare e riflettere sul significato del design e degli interni.

Un’altra installazione artistica degna di nota sarà Under The Surface, situata nel Padiglione 10 e legata al Salone Internazionale del Bagno. Questo straordinario paesaggio sommerso, composto da montagne sottomarine e raggi di luce filtrati dalla superficie del mare, offrirà ai visitatori un’esperienza emozionale e interattiva, permettendo loro di esplorare il rapporto dell’uomo con l’elemento vitale dell’acqua.

Oltre alle installazioni artistiche, il Salone del Mobile di Milano ospiterà una grande mostra curata da Beppe Finessi, che racconterà la storia della manifestazione ideata da Marva Griffin Wilshire 25 anni fa. Questa mostra non sarà solo un’esposizione di oggetti, ma un viaggio attraverso i prototipi, i documenti e le fotografie che testimoniano il legame speciale tra il mondo della produzione e i giovani talenti che hanno contribuito al successo del Salone Satellite.

Inoltre, quest’edizione 2024 del Salone del Mobile di Milano presenterà una serie di talk e tavole rotonde curati da Annalisa Rosso, che affronteranno tematiche attuali e innovative come l’uso dell’Intelligenza Artificiale nel design, il rapporto tra design e settore dell’ospitalità, e molto altro ancora.

Con questi nuovi progetti e attrazioni, il Salone del Mobile si conferma come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di design.

Il Fuorisalone 2024 è dedicato alla natura

Il tema principale scelto per il Fuorisalone 2024 è Materia Natura, un invito a esplorare a fondo la connessione tra questi due concetti fondamentali. Curata da Nicola Ricciardi e concepita da Ex (Andrea Cassi, Michele Versaci) e Giorgio Ferrero (Mybosswas), la campagna visiva si articola attraverso un’opera composta da cinque soggetti, che enfatizza il ruolo cruciale della natura e della materia nel design contemporaneo. Questo tema non solo affronta le sfide attuali come l’economia circolare, il riuso e la sostenibilità dei materiali, ma ci invita anche a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante.

Il Fuorisalone Award fa il suo ritorno nell’edizione 2024, riconoscendo i contenuti e gli allestimenti più memorabili presentati durante la Milano Design Week. Curato da Studiolabo, questo progetto autoriale premia la migliore creatività e le idee più d’impatto di aziende e designer, sia italiani che internazionali. I progetti in competizione per ottenere i voti del pubblico saranno quindici, tutti visibili su una sezione dedicata della piattaforma Fuorisalone.it. Ogni progetto sarà dettagliatamente presentato attraverso schede evento, arricchite da contenuti e fotografie delle installazioni, consentendo al pubblico di esplorarli in modo approfondito.

Un’altra novità di questa edizione è l’introduzione della Menzione Speciale Media Partner. Questo premio della critica invita i media partner di Fuorisalone.it a esprimere il proprio giudizio basandosi sulla shortlist dei 15 progetti più memorabili. Questo riconoscimento si affiancherà al premio votato dal pubblico, creando una sinergia tra la valutazione degli esperti e il parere del pubblico.

Quest’anno, per la prima volta, lo Ied (Istituto Europeo di Design) offre agli studenti di design under 30 l’opportunità di partecipare al progetto The Glitch Camp. Questo campeggio urbano, che si svolgerà dal 15 al 21 aprile, accoglierà gratuitamente fino a 100 giovani a notte presso il numero 5 di Piazza Caduti del Lavoro, a pochi passi dai Navigli. Il campo da calcio sarà convertito in un animato punto d’incontro per giovani studenti, fornendo un alloggio all’aria aperta che fungerà anche da luogo di condivisione durante la Milano Design Week.