Salone del Mobile 2024, come e quando acquistare i biglietti

Salone del Mobile 2024

Manca poco alla nuova edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, la più importante fiera del settore dell’arredamento a livello internazionale: sono già passati 62 anni dalla prima volta che la città lombarda accolse la manifestazione, e da quel momento è sempre stata la protagonista di uno degli eventi più famosi al mondo, frequentato da milioni di operatori e semplici curiosi. Ecco quando si terrà il Salone del Mobile 2024 e tutti i dettagli utili per acquistare i biglietti.

Salone del Mobile 2024, i dettagli

Dal 16 al 21 aprile 2024 si svolgerà la 62esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, durante la Settimana del Design: la location è, come al solito, il polo fieristico di Rho, alle porte della città lombarda. In contemporanea, andranno in scena altri due appuntamenti molto importanti. Il primo è il Fuori Salone, che coinvolge decine di espositori e si snoda tra i più bei quartieri di Milano: è l’occasione perfetta per scoprire le nuove tendenze in fatto di arredamento, i migliori materiali e le tecnologie più innovative. L’altro evento da non perdere è EuroLuce, la biennale dedicata all’illuminazione.

Insomma, il Salone del Mobile è ricco di appuntamenti che portano operatori del settore, studenti e tantissimi interessati al mondo dell’arredamento e del design ad affollare la Fiera di Rho e poi la città di Milano, il luogo ideale dove prendersi un aperitivo al tramonto, approfittando di qualche evento urbano. Per poter accedere al polo fieristico, in occasione di questa manifestazione annuale, è importante acquistare il biglietto. Meglio farlo con largo anticipo, per assicurarsi un prezzo ridotto. Scopriamo come fare.

Come e quando acquistare i biglietti

Acquistare i biglietti per il Salone Internazionale del Mobile di Milano 2024 è davvero facilissimo: bisogna andare sul sito ufficiale della manifestazione e compilare l’apposito form, come vedremo subito. Ma prima è bene ricordare che l’accesso alla fiera è riservato agli operatori del settore (in cui rientrano architetti, designer, decoratori d’interno, buyer, distributori, rivenditori e molti altri). Gli studenti possono visitare il Salone nei giorni di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile, mentre l’ingresso al pubblico è aperto soltanto sabato 20 e domenica 21 aprile.

Dopo esservi collegati al sito del Salone del Mobile, dovrete selezionare la vostra categoria di appartenenza (operatore o pubblico), registrarvi al portale e scegliere il giorno in cui volete visitare la fiera. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito e con i wallet digitali Google Pay e Apple Pay. Il biglietto sarà inviato via e-mail: è personale e non cedibile, ma dal sito è possibile cambiare il giorno in cui si vuole effettuare l’ingresso. Le vendite sono aperte a partire da martedì 20 febbraio 2024. Quali sono i prezzi?

Anche quest’anno, il Salone del Mobile permette di risparmiare un po’ sul prezzo del biglietto, prenotandolo online con un po’ di anticipo. L’accesso per un singolo giorno alla fiera costa 40,00€, se acquistato in prevendita fino al 12 aprile 2024. Comprando invece il biglietto dopo tale data, si pagano 45,00€. Infine, chi volesse acquistare il biglietto in cassa il giorno stesso della manifestazione, dovrà pagare il prezzo pieno di 55,00€.