Gelato a casa come al bar: le migliori gelatiere da acquistare ora

Hai voglia di freschezza in questa torrida estate? Ecco le migliori gelatiere da acquistare, per un ottimo gelato fatto in casa - proprio come al bar!

Il gelato artigianale è un’ottima merenda per l’estate, che piace a grandi e piccini: perché non imparare a farlo a casa? Potrai così gustarti il tuo spuntino preferito quando lo desideri, scegliendo gli ingredienti più genuini e facendo contenti anche i bambini. Basta davvero poco: la gelatiera è lo strumento indispensabile per preparare gelati perfetti, proprio come quelli che acquisti al bar. Ce ne sono di tanti tipi e di prezzi diversi, non devi far altro che scegliere il modello più adatto alle tue esigenze. Scopriamo qualcosa in più.

Cos’è la gelatiera

Ma cos’è la gelatiera? Si tratta di un elettrodomestico che consente di preparate gelati, sorbetti, yogurt e molto altro: tutti spuntini deliziosi e rinfrescanti, che potrai servire ai tuoi ospiti alla fine di un pasto in compagnia o semplicemente gustare nei pomeriggi più afosi. Il gelato può infatti diventare una merenda salutare anche per i più piccini, purché preparato con ingredienti freschi e genuini, scegliendo soprattutto la frutta (che è molto meno calorica dei gusti a base crema). Inoltre, hai la possibilità di personalizzare al massimo il tuo dessert, un’ottima soluzione per chi soffre di intolleranze alimentari, celiachia o semplicemente ha esigenze nutrizionali diverse.

Come funziona la macchina per il gelato

Il funzionamento della gelatiera è davvero molto semplice, ed è alla base della principale distinzione tra i vari modelli. La macchina per il gelato auto-refrigerante è senza dubbio la più comoda e versatile, ma anche più costosa: ha un sistema di congelamento automatico che entra in funzione nel momento in cui si attacca la spina alla presa di corrente, quindi non ha bisogno di molto tempo di preparazione. Al contrario, la gelatiera con pre-raffreddamento ha un contenitore in cui si trova un liquido refrigerante: va messo in freezer per almeno 24 ore prima di poter iniziare a preparare il gelato.

In base al modello, la macchina per il gelato va preparata in anticipo: una volta che la temperatura è quella giusta, non dovrai far altro che mescolare gli ingredienti, seguendo le istruzioni riportate sul libretto – o le classiche ricette che si trovano facilmente su internet. Una volta fatta qualche prova, potrai divertirti nello sperimentare le combinazioni più gustose e fantasiose, osando con ingredienti che difficilmente si trovano in gelateria. E, se la tua macchina è dotata di funzionalità aggiuntive, potrai concederti anche dei deliziosi sorbetti, dei soffici yogurt e tanti altri dessert prelibati per l’estate.

Le migliori gelatiere a meno di 50 euro

Se non hai mai provato la gelatiera, puoi sperimentare almeno la tazza per frullati di DazzTime: non è altro che una tazza realizzata in silicone alimentare, lavabile e riutilizzabile all’infinito, nel cui rivestimento si trova del liquido refrigerante. Ti basterà lasciarla in freezer per almeno 3-6 ore e poi riempirla con la tua bevanda preferita, aggiungendo ingredienti come cioccolato, frutta e tutto ciò che preferisci. Una volta sistemato il coperchio, premilo per qualche minuto e gusta il tuo frappé rinfrescante.

Un’ottima gelatiera economica per i tuoi gelati fatti in casa è l’Ariete Ice Cream Maker Party Time, che ha una ciotola da pre-refrigerare con capienza da 1,5 litri. Il cestello interno rimovibile è a doppio isolamento, per funzionare a lungo e preparare decine di gelati squisiti, grazie anche alla spatola di miscelazione inclusa. E l’elettrodomestico ha una linea molto divertente, che si abbinerà perfettamente alla tua cucina.

Le migliori gelatiere tra i 100 e i 200 euro

Salendo un po’ di prezzo, potrai trovare moltissimi altri prodotti ancora più funzionali. Come la gelatiera Cuisinart Deluxe Ice Cream Maker, con un grande recipiente da 2 litri che deve essere refrigerato almeno 24 ore prima di preparare il gelato. Non dovrai far altro che aggiungere i tuoi ingredienti e mettere in funzione la macchina: nel giro di 25-50 minuti avrai un dessert rinfrescante, a scelta tra gelato o sorbetto.

La gelatiera Ninja Creami è il tuo alleato perfetto per l’estate: il cestello, riempito con i tuoi ingredienti preferiti, va messo nel congelatore per almeno 24 ore. A questo punto, non ti resta che scegliere uno dei 7 programmi preimpostati per preparare gelati, frullati, sorbetti, smoothie e molto altro. Puoi fare sino a 1,4 litri di gelato, scegliendo tre gusti diversi alla volta, grazie ai tre vasetti con coperchio da lavare facilmente anche in lavastoviglie.

Le migliori gelatiere a più di 200 euro

Se ami preparare importanti quantità di gelato, la gelatiera professionale H.Koenig fa sicuramente al caso tuo: è una macchina per gelato automatica, con refrigeratore ad alta potenza e un ottimo design in acciaio inox. Il cestello ha una capacità di 2 litri e puoi far conto sul display LCD per sapere sempre cosa fare. Sono inoltre disponibili molti accessori, per preparare il tuo gelato in tempi velocissimi – da 30 a 50 minuti.

Un’altra ottima alternativa è la gelatiera auto-refrigerante De’ Longhi, sempre pronta all’uso: puoi preparare fino a 700 grammi di gelato, sorbetto, yogurt e altri dessert freddi. Sono disponibili 3 diverse funzioni, per una maggiore comodità d’impiego, e il compressore incorporato è davvero molto efficiente. Scegli le tue ricette preferite, acquista gli ingredienti necessari e sbizzarrisciti con la fantasia.

Gelatiera, consigli per l’uso

Una volta scelto il tuo modello preferito, probabilmente non vedrai l’ora di iniziare ad utilizzare la gelatiera. Ecco allora qualche consiglio per l’uso: metti subito la ciotola da pre-raffreddare nel congelatore (a meno che non si tratti di una macchina auto-refrigerante), così da poter cominciare il prima possibile. Intanto, cerca qualche ricetta che fa al caso tuo: le prime volte potrai seguire facilmente i consigli inclusi sul libretto – o addirittura sui ricettari spesso forniti con l’elettrodomestico. Ma nel giro di poco tempo imparerai da solo a preparare i tuoi gelati preferiti in un batter d’occhio.

Fondamentale poi è una corretta manutenzione della gelatiera, per far sì che duri più a lungo. Non rimandare le operazioni di pulizia dopo aver preparato il gelato: rimuovi subito i residui dal cestello e dalle pale, prima che diventino difficili da eliminare. Puoi aiutarti facilmente con una spugnetta o un panno bagnato e ben strizzato. Se le parti sono rimovibili, è ancora più semplice: smontale e lavale accuratamente con acqua calda e sapone, risciacquandole bene e rimontandole solamente una volta che sono completamente asciutte.

