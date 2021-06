La dieta degli smoothie: dimagrisci, riconquisti l’energia e fai il pieno di antiossidanti

editato in: da

Buoni, sani, colorati, genuini. Bere succhi e smoothie non è solo una delle tendenze food del momento: queste bevande rappresentano degli integratori naturali per perdere peso, preparare la pelle al sole, ricaricarsi di energie e fare il pieno di antiossidanti. “Dei veri e propri sorsi di benessere – spiega il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch) – che possono essere inseriti all’interno di una sana alimentazione soprattutto in estate quando sale la voglia di qualcosa di fresco e salutare. Quando il caldo si fa sentire, quindi, un bicchiere di frutta e verdura insieme ad altri ingredienti sapientemente mescolati è l’ideale per rifornire l’organismo di nutrienti che vengono a mancare con l’attività e con il sudore”.

Proprietà e benefici per l’organismo

“Attraverso smoothie e centrifugati – continua l’esperto – assumiamo le vitamine e i sali minerali. Quando ne siamo carenti, spesso il corpo ci lancia segnali come senso di debolezza, malumore, pelle asfittica… aiutano dunque a mantenere l’equilibrio idro-salino regalando energia. Questi succhi vegetali e naturali ci aiutano anche a depurarci, contrastando i tanto pericolosi radicali liberi responsabili non solo dell’invecchiamento cellulare, con la comparsa di rughe, ma anche dell’insorgenza di patologie”.

Come si preparano

Gli accostamenti possibili sono poi infiniti, uno più goloso dell’altro. Lo sa bene la nota giornalista Angelica Amodei, autrice dei libri “Sorsi di benessere” e “Altri sorsi di benessere” (entrambi editi da Over Edizioni), che ogni giorno delizia i suoi lettori e follower con ricette sfiziose e salutari. “Sì, perché rispetto al nostro tradizionale frullato o milkshake, la parola d’ordine degli smoothie è l’aspetto salutistico”, racconta l’autrice. “Uno smoothie si prepara, infatti, con ingredienti che possano creare il giusto binomio tra gusto e benessere. Per cui saziano, dissetano, appagano il palato e al tempo stesso sono una fonte inesauribile di minerali e vitamine”.

“Si possono realizzare con vegetali diversi, non solo frutta, ma anche ortaggi, con l’aggiunta di ghiaccio, latti vegetali (soia, avena, riso, cocco, farro…), acque vegetali oppure yogurt senza zucchero o ancora il kefir”, spiega la giornalista. “Più il caldo si fa sentire, più aggiungiamo cubetti di ghiaccio nel frullatore, in modo da rendere il nostro drink della salute più appetitoso, capace di regalarci un’immediata sensazione di freschezza. Altra idea dissetante e gustosa: preparate dei cubetti di ghiaccio con succo di frutta fresco (anguria, limone, arancia, pompelmo… o anche con erbe aromatiche come la menta o il rosmarino), che una volta tritati insieme con gli altri ingredienti conferiranno un gusto unico. Il ghiaccio tritato deve sentirsi in bocca. Al nostro bicchiere vitaminico possiamo, infine, aggiungere semi vari, granella di frutta a guscio e pezzetti di frutta secca. Una vera delizia”, assicura Angelica Amodei.

La dieta degli smoothie

“Gli smoothie sono nutrienti e possono rappresentare una colazione per iniziare la giornata con il giusto sprint, ma sono anche delle preparazioni ideali, in base agli ingredienti utilizzati, per un pranzo leggero al mare o una merenda rigenerante, vitaminica e remineralizzante”, racconta il dott. Pierantoni.

Il consiglio? “Cerchiamo sempre di abbinare insieme frutta e verdura per non avere un eccessivo carico di zuccheri della frutta, che possono alzare la glicemia”.

Ricette di smoothie per l’estate

Gli ingredienti utilizzati possono poi aiutarci a preparare la pelle al sole, migliorare la circolazione che, specialmente con il caldo, tende a rallentare, depurarci. “Parola d’ordine – dice Angela Amodei – è la stagionalità. I mirtilli, per esempio, sono perfetti d’estate perché ricchi di antociani, potenti antiossidanti che combattono l’invecchiamento, anche cerebrale. Proteggono la vista e aiutano a mantenere l’elasticità della pelle. Apportano anta vitamina C, se consumati crudi (la cottura distrugge la vitamina C che è termolabile), alleata del sistema immunitario e altro aiuto contro lo stress ossidativo. Contengono poi minerali come ferro, fosforo, magnesio e calcio. Amici della microcircolazione, proteggono i capillari. Contengono anche una sostanza dal potere antiglicemico, la glucochina, quindi sono indicati a chi soffre di diabete o ha la glicemia alta. Abbiamo diverse varietà di mirtilli: quello nero e quello rosso, noto come cranberry. Ambedue sono noti come difesa naturale dalle infezioni urinarie”.

Coppa di crema allo yogurt, mirtilli e muesli

Ingredienti per 2 persone:

Yogurt intero greco, 150 ml

Mirtilli, 80 g

Muesli con frutta secca, 2 cucchiai

Prendete due coppe e sul fondo unite in ciascuna un cucchiaio di muesli e qualche mirtillo intero. Frullate lo yogurt greco con i mirtilli restanti e versate la crema densa nelle due coppe.

Smoothie Pesca, mela e yogurt alla vaniglia

Ingredienti per 2 persone:

Pesca, 1

Mela, 1

Yogurt alla vaniglia, 150 ml

Ghiaccio, abbondante

Lavate con cura la frutta e frullatela con la buccia, insieme con lo yogurt e il ghiaccio. Versate in due bicchieri e consumatelo fresco!

Smoothie Latte di avena, banana, fragole e semi di chia

Ingredienti per 2 persone :

Latte di avena, 200 ml

Banana, 1

Fragole, 3-4

Semi di chia, 2 cucchiai

Ghiaccio, q.b.

Preparazione:

Nel boccale versate il latte di avena e aggiungete la banana e le fragole. Unite del ghiaccio e frullate in modo da ottenere un composto spumoso e cremoso. Versate nei bicchieri e unite i semi di chia. Fateli riposare all’interno del frullato per qualche minuto e bevete.

Smoothie albicocche e mandorle

Per 2 persone

Albicocche, 4

Mandorle, 10

Latte di mandorle, 200 ml

Ghiaccio, q.b

Frullate tutti gli ingredienti, servite in due calici e bevete fresco.

Estratto Carote, pesca, zenzero, arancia

Ingredienti per 2 persone

Carote, 4

Pesca, 1

Zenzero radice, 2 cm circa

Arancia, 1

Preparazione:

Lavate le carote e spazzolatele bene, senza sbucciarle. Sceglietele possibilmente di origine biologica. Lavate bene la pesca e tagliatella a pezzi e inseritele nell’estrattore o nella centrifuga, a seguire la radice di zenzero, le carote a pezzi e l’arancia sbucciata e a spicchi. Versate in due bicchieri e bevete subito.

Estratto melone, cetriolo e zenzero

Ingredienti per 2 persone

Melone, 4 fette

Cetriolo, 1

Zenzero fresco, 1 pezzetto

Semi di lino, 2 cucchiaini

In un estrattore unire il melone, con il cetriolo e lo zenzero. Una volta ottenuto il succo, versare in due bicchieri e unite un cucchiaino di semi di lino ciascuno.

Frullato melone, arancia e menta

Ingredienti per due persone

Melone, 2 fette

Arancia, 1

Menta fresca, 6-7 foglioline

Pistacchi, 7-8

Acqua minerale, un bicchiere

Frullate tutti gli ingredienti insieme e servite freschissimo in due bicchieri.

I menù della settimana

LUNEDÌ

COLAZIONE: Smoothie Latte di avena, banana, fragole e semi di chia

SPUNTINO MATTINA: 2 prugne

PRANZO: Insalata di carote alla julienne; miglio con ceci e verdure al curry

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 fetta di anguria; 1 tazza di tè verde

CENA: Insalata mista; involtini di zucchine e ricotta; 1 fetta di pane integrale tostato

MARTEDÌ

COLAZIONE: 1 yogurt HD (senza lattosio); 2 gallette di riso con un velo di marmellata; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 2 albicocche

PRANZO: Insalata di pomodori; risotto con pomodorini, basilico e scaglie di mandorle

SPUNTINO POMERIGGIO: Estratto Carote, pesca, zenzero, arancia

CENA: Insalata di radicchio; pesce spada con fagiolini e olive; 1 fetta di pane integrale tostato

MERCOLEDÌ

COLAZIONE: 1 centrifugato di cetriolo, carote e ananas; 1 fettina di pane tostato con olio extravergine di oliva; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: Smoothie albicocche e mandorle

PRANZO: Insalata mista; pasta con pesto

SPUNTINO POMERIGGIO: 30 g di prosciutto crudo magro; 2 fette di ananas

CENA: Insalata fredda di patate con uova in camicia e peperoni

GIOVEDÌ

COLAZIONE: 1 yogurt vegetale; 1 cucchiaio di crusca di avena integrale; 4 fragole; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 1 tazza di ciliegie

PRANZO: Insalata di pomodori e cetrioli; Smoothie Pesca, mela e yogurt alla vaniglia

SPUNTINO POMERIGGIO: 2 fette di melone

CENA: Crema di piselli con chips di prosciutto crudo; 1 fetta di pane tostato

VENERDÌ

COLAZIONE: 1 bicchiere di latte HD; 2 biscotti integrali; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: Estratto melone, cetriolo e zenzero

PRANZO: Insalata di lattuga e radicchio; insalata di riso

SPUNTINO POMERIGGIO: 2 prugne

CENA: Insalata di gamberoni, cipolla rossa di Tropea e pomodori; lenticchie tiepide; 1 fettina di pane tostato

SABATO

COLAZIONE: 1 kefir; 2 biscotti secchi integrali; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 1 tazza di ciliegie

PRANZO: Involtini di pollo con pesto fresco di zucchine; melanzane grigliate condite con prezzemolo e aglio; 1 fettina di pane tostato

SPUNTINO POMERIGGIO: Frullato melone, arancia e menta

CENA: Insalata mista; 1 pizza vegetariana con verdure

DOMENICA

COLAZIONE: 1 tazza di granita al limone; 1 fetta di pane tostato

SPUNTINO MATTINA: 1 fetta di anguria

PRANZO: Insalata di lattuga e rucola; coppa di crema allo yogurt, mirtilli e muesli

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 tazza di macedonia mista

CENA: Insalata di radicchio e noci; pasta “carbonara” di zucchine