Addio insonnia: il topper per il materasso è il tuo alleato per un sonno di qualità

Fonte: iStock Come scegliere il topper per il materasso

Il riposo notturno è fondamentale per il benessere fisico e mentale: dormire bene la notte ci aiuta ad essere più attivi e in forma durante il giorno, garantendoci anche un’ottima salute psicologica. Ma cosa fare quando il sonno fatica ad arrivare o semplicemente non si riesce più a riposare correttamente? Tra i tanti problemi legati al sonno, ce n’è uno che è decisamente facile da risolvere: un materasso poco confortevole. Che sia frutto di un acquisto impulsivo (e sbagliato) oppure del trascorrere del tempo e dell’usura del materasso stesso, basta un topper per risolvere la situazione. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono i migliori modelli da acquistare.

Che cos’è il topper per il materasso

Può capitare che il materasso non garantisca più un corretto riposo notturno: ciò accade soprattutto quando si fa un acquisto sbagliato, magari dettato dalla fretta e dalla necessità di spendere poco. Oppure, semplicemente, quando il materasso ha ormai compiuto il suo “dovere” per tanti anni e inizia ad essere usurato, non sostenendo più il peso del corpo nel modo corretto. Prima di cambiarlo – ed effettuare un’altra spesa importante – puoi provare con il topper. Diventato famoso soprattutto negli ultimi anni, potrebbe essere il tuo nuovo alleato per avere un sonno di qualità.

Il topper non è altro che un materassino alto solitamente dai 3 ai 10 cm, il quale viene sistemato sopra il normale materasso e tenuto in posizione dal coprimaterasso. Ne esistono di tantissimi modelli: dalla versione matrimoniale a quella singola, realizzati in materiali diversi per offrire il massimo confort anche in situazioni molto differenti tra loro. Se in molti casi il topper è semplicemente uno strumento per sentirsi più coccolati nel proprio letto, sempre più spesso diventa invece un’esigenza per il proprio benessere psico-fisico. Scopriamo quali sono i suoi benefici.

Tutti i benefici del topper

Il topper nasce per fornire al materasso un maggior confort, così da regalare un riposo notturno di qualità senza bisogno di spendere troppo. In molti casi, in effetti, si tratta solamente di una scelta di comodità: il topper permette di dormire su un’imbottitura particolarmente morbida, in grado tuttavia di sostenere correttamente il corpo in ogni occasione. In questo modo, il sonno sarà molto più piacevole e riposante. Senza contare che, al bisogno, basterà togliere nuovamente il topper per tornare a dormire sul proprio materasso.

Ma in molte altre situazioni il topper si rivela un vero e proprio alleato per il benessere notturno. Il materasso, soprattutto quando non è adatto alle nostre esigenze o è ormai troppo vecchio, può comportare notevoli problemi. Innanzitutto, il riposo non è più soddisfacente e ci si risveglia la mattina ancora assonnati, soffrendo poi di stanchezza per tutta la giornata. Inoltre, se il materasso non riesce più a sostenere nel modo corretto il corpo, si possono iniziare a provare sintomi spiacevoli quali mal di schiena e dolori cervicali. Ecco dunque che un buon topper può aiutare ad alleviare questi fastidi senza bisogno di comprare subito un materasso nuovo.

Come scegliere il topper giusto

Hai deciso di acquistare un topper per rendere il tuo materasso più confortevole? Non ti resta che provare a districarti tra i tantissimi modelli disponibili sul mercato. Sembra una vera e propria impresa: per fare una scelta consapevole, dovrai basarti sulle tue personali esigenze. Innanzitutto, seleziona il tipo di materasso da ricoprire, se singolo o matrimoniale. Quindi scegli il topper più adatto tra quelli realizzati in diversi materiali e di diverso spessore, che possa garantirti un sonno ottimale in ogni situazione.

Topper per letto matrimoniale

Disponibile in diverse misure per coprire ogni tipo di materasso matrimoniale, il topper Eheyciga ha uno spessore di 5 cm ed è realizzato in memory foam nel suo strato superiore. Questo materiale garantisce il massimo confort, adattandosi perfettamente al tuo corpo e sostenendolo nella maniera corretta. Il topper è inoltre dotato di bordo elastico, per fissarlo comodamente al materasso anche senza bisogno di coprimaterasso. Facile da pulire, può essere lavato a basse temperature (persino in lavatrice).

Topper matrimoniale in memory foam La scelta perfetta per chi cerca il massimo confort

Il topper Novilla è un vero must have in fatto di confort e benessere notturno: realizzato in schiuma di fibra di bambù, assorbe in maniera ottimale l’umidità e garantisce la massima traspirabilità, per una corretta circolazione dell’aria all’interno dei tessuti. Puoi scegliere la misura che meglio si adatta al tuo materasso, sfruttando anche le comode cinghie elastiche agli angoli per impedire al topper di spostarsi durante la notte.

Topper per letto singolo

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il topper Amazon Basics per materasso singolo è davvero l’ideale per un sonno ristoratore. È realizzato in schiuma memory ad aria a 7 zone, che riducono la pressione esercitata dal corpo e migliorano il riposo notturno. Inoltre, il topper è dotato di comodi elastici agli angoli e di rivestimento sfoderabile, che può essere lavato anche in lavatrice. Sono disponibili diversi modelli, in base alle misure del materasso.

Topper singolo in schiuma memory Il miglior topper per rapporto qualità-prezzo su Amazon

Vuoi un sonno davvero di qualità? Il topper singolo Bedecor 3D sfrutta la tecnologia avanzata delle fibre chimiche 3D per garantire il massimo confort durante il riposo notturno. Il materiale in cui è realizzato, oltre ad essere morbidissimo, è dotato di traspirabilità, elasticità e resilienza: l’imbottitura in microfibra, inoltre, è anallergica e antiacaro.

Topper singolo in fibre 3D La migliore tecnologia a disposizione per un sonno di qualità

Topper per divano

Anche il divano letto merita un topper di qualità per migliorare il sonno: quello proposto da Flowen è disponibile in molte misure diverse, per adattarsi alle tue esigenze. Realizzato in poliuretano di alta qualità, è davvero fresco e morbido – qualità importanti per un divano letto, che spesso tende ad essere piuttosto rigido. Ha una federa in poliestere antiacaro e ipoallergenica, facile da rimuovere per il lavaggio.

Topper per divano letto in poliuretano Scegli il massimo confort anche per il tuo divano letto

Un’altra ottima scelta è il topper Dailydream, realizzato in schiuma viscoelastica che ha come caratteristiche un’elevata morbidezza e una perfetta distribuzione della pressione del corpo. Ergonomico e adatto in ogni situazione, favorisce così un sonno ristoratore e allevia i piccoli disturbi dovuti ad un vecchio materasso. Il topper è inoltre dotato di cinghie elastiche per fissarlo al divano letto e di rivestimento sfoderabile.

Topper per divano letto in schiuma viscoelastica Morbidezza e traspirabilità, per un sonno ristoratore anche sul divano letto

