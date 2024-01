Lunga vita al materasso! Ecco come proteggerlo da acari e macchie

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Avere un materasso di qualità permette di riposare bene e quindi di essere energici e produttivi durante la giornata.

Il materasso però, anche se il più delle volte è sfoderabile e lavabile, deve essere protetto dalla polvere e dall’uso quotidiano, per mantenere igiene e comfort nel tempo. Questa protezione è garantita da un prodotto non sempre utilizzato, ma essenziale: il coprimaterasso. Vediamo come scegliere il migliore per ogni esigenza.

Come scegliere il coprimaterasso

Acquistare un materasso è solitamente una spesa piuttosto importante, perché non proteggerlo con un prodotto low cost che ti permetta di farlo durare più a lungo? In commercio sono disponibili veramente tante tipologie di coprimaterasso: antiacaro, impermeabili, ignifughi, e ancora tipologie imbottite, con fibre naturali e potremmo continuare veramente all’infinito con la lista di caratteristiche. Come scegliere quello più adatto? Vediamone insieme alcuni dei migliori, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il primo modello è quello perfetto davvero per tutti: appartiene alla linea Amazon Basics e ha un prezzo alla portata di ogni tasca, un fattore da non sottovalutare. Si tratta di un lenzuolo con angoli in microfibra di poliestere al 100%, molto leggero e morbidissimo. Il tessuto antipiega è resistente e traspirante, ottimo anche in estate. Puoi lavarlo in lavatrice a 40°C, per una corretta igiene e una massima durata nel tempo.

Il coprimaterasso Utopia Bedding è morbido e confortevole, per un sonno ristoratore in ogni stagione: è realizzato con materiale traspirabile, grazie ad una tecnologia di flusso d’aria che permette a quest’ultima di circolare. Inoltre presenta un top impermeabile che consente di mantenere il materasso asciutto anche in caso di incidenti. La superficie è in spugna, che offre una sensazione piacevole a contatto con la pelle.

Il livello premium è il coprimaterasso Utopia Bedding in bambù, che aderisce perfettamente al letto e permette all’aria di circolare, respingendo però i liquidi. Il lenzuolo con angoli è realizzato con una miscela di 20% di viscosa di bambù e 80% di poliestere ultra-tecnologico, per garantire il massimo confort possibile. Inoltre è totalmente impermeabile, per evitare che il materasso si bagni.

Blumtal propone invece un coprimaterasso con bande elastiche, impermeabile e ipoallergenico: è un’ottima barriera contro acari e altri microrganismi, protegge dallo sporco e impedisce ai liquidi di bagnare il materasso. Certificato OEKO-TEX, è realizzato in cotone sul lato superiore e in poliestere isolante su quello inferiore, per offrire maggior delicatezza dalla parte in cui è a contatto con la pelle.

Infine, il coprimaterasso Flowen: anch’esso ha un’ottima adattabilità, per proteggere materassi di qualsiasi spessore grazie alle sue bande elastiche. È composto in un misto di cotone e poliestere, per garantire confort e freschezza in ogni stagione. Il tessuto è estremamente traspirante e al tempo stesso impermeabile, inoltre è ipoallergenico: è davvero perfetto in ogni situazione.

Perché acquistare il coprimaterasso

Probabilmente hai sempre pensato che non fosse una cosa indispensabile, ma forse non sai che il materasso raccoglie veramente molta polvere e sporcizia, oltre a permettere la sopravvivenza degli acari, causa frequente di allergie. Basterebbe avere la possibilità di guardare al microscopio la superficie del tuo materasso, anche solo dopo un mese di utilizzo, per comprendere a pieno di quanto sporco stiamo parlando.

Anche se protetto dal lenzuolo, infatti, nel tempo il materasso raccoglie polvere e capelli e assorbe il sudore e lo sporco, perdendo freschezza e costellandosi di antigeniche macchie. E qui entra in scena il coprimaterasso. Si tratta di un lenzuolo rinforzato con angoli elastici che si mette tra il materasso e le lenzuola e che può essere lavato ad alte temperature e quindi sterilizzato profondamente. Inoltre, il coprimaterasso, ti garantisce un riposo migliore perché favorisce la dispersione dell’umidità corporea e, se hai bambini o animali domestici, aiuta anche a proteggere il materasso da “incidenti” che possono capitare nella quotidianità.

