Come scegliere il materasso giusto per dormire bene

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Scegliere il materasso giusto per dormire non è cosa da poco! Il riposo infatti è essenziale per affrontare con la giusta grinta la giornata e gli impegni quotidiani, mantenendo un buon stato psicofisico. Se l’importanza del materasso è chiara, trovare quello perfetto è tutt’altro che semplice. Sul mercato infatti sono presenti numerose tipologie e spesso orientarsi risulta complicato.

Gli elementi da prendere in considerazione d’altronde sono molti a partire dai materiali usati e dal grado di rigidità. La scelta inoltre andrebbe fatta seguendo alcuni parametri come la statura, la posizione che si assume durante il sonno, la temperatura ambientale e il peso corporeo. Tutto per raggiungere il giusto comfort e dormire bene.

Ad esempio se abituato a dormire su un materasso tradizionale? Allora evita i modelli in lattice e memory che potrebbero risultare troppo soffici. Che posizione assumi nel sonno? I memory foam sono l’ideale per chi dorme di lato, mentre quelli rigidi sono sconsigliabili in questo caso perché il rischio potrebbe essere quello di risvegliarsi con un braccio indolenzito.

Quanto sudi e soffri il caldo? Ci sono alcuni materiali che provocano una sensazione di calore nei mesi estivi, ad esempio il memory foam, mentre i modelli in lattice hanno un’ottima traspirabilità. I migliori modelli per chi ha problemi di sudorazione restano quelli dotati di una lastra in gel refrigerante.

Il peso è un’altra discriminante importante. I prodotti in lattice infatti non presentano una buona portanza per chi ha una grossa statura, meglio optare per un materasso a molle oppure uno con gel rinfrescante di ultima generazione. Infine le misure. Grazie alle ultime tecnologie oggi si possono creare materassi di tutte le dimensioni e tipologie, da quelli singoli a quelli a una piazza e mezza, sino ai matrimoniali.

Materassi in lattice

Il lattice non è altro che un’emulsione naturale che deriva dalla pianta della gomma. Viene utilizzata per realizzare i materassi, mescolandola, se necessario, con altri materiali. Il materasso in lattice offre un ottimo sostegno in quanto è abbastanza rigido, ma al tempo stesso flessibile. Si adatta perfettamente ai contorni del corpo, avvolgendolo e distribuendo al meglio la pressione. Il materasso in lattice è perfetto per le persone che si muovono molto nel sonno e rischiano di svegliarsi. In questo caso la struttura e il materiale del materasso permettono di assorbire in modo efficace i movimenti del corpo, migliorando il sonno.

Ipoallergenico, il materasso matrimoniale Baldiflex è ortopedico e antiacaro. Realizzato in waterfoam, ha un’altezza di 15 centimetri ed è traspirante. In più è un prodotto artigianale e 100% Made in Italy. Il Poliuretano Waterfoam non è altro che una schiuma morbida ed elastica, composta da celle aperte che garantiscono una buona circolazione dell’aria, mettendo al riparo dall’umidità.

Il materasso matrimoniale Marcapiuma è 100% in lattice, ortopedico a 7 zone. Si tratta di un materasso composto da 1 lastra bialveolata alta 18 cm, anallergica e antibatterica, ad alta densità e con oltre 70 Kg al m3. Presenta una elevata ergonomia per adattarsi perfettamente al corpo e mantenere la colonna vertebrale nella posizione corretta.

Fra i migliori modelli di materasso in lattice c’è senza dubbio quello a portanza differenziata, compatto, ma in grado di adattarsi alle forme del corpo. Ha una eccellente traspirabilità e freschezza, inoltre protegge da batteri, acari e muffe. Il materasso possiede una sottofodera protettiva ed è sfoderabile grazie alla doppia cerniera.

Materassi in memory foam

I materassi in memory foam sono perfetti per le persone molto freddolose. Il materiale infatti tende a raccogliere il calore, tenendolo imprigionato. Si adatta ai contorni del corpo e garantisce un’ottima distribuzione del peso durante la notte. L’unica pecca? Non si adatta velocemente quando si cambia di continuo posizione. Una caratteristica che non tutti gradiscono.

Realizzato con una formula rinfrescante, questo materasso in memory foam promette un sonno riposante, ma soprattutto alla giusta temperatura. Il tè verde dà una sensazione di pulito durante la notte e permette di dormire e svegliarsi riposati. La tecnologia con cui è stato realizzato permette di comprimere velocemente il materasso, rendendo molto più facile il trasporto.

Offerta LUCID 20 cm Materasso in memory foam Materasso infuso con gel rinfrescante e carbone di bambù

Alto venti centimetri, questo materasso è l’ideale per chi dorme in posizione prona, supina o su un fianco. Gli inserti in gel permettono di regolare al meglio la temperatura e fanno sì che la superficie si adatti alla forma del corpo. Lo strato superiore, alto quattro centimetri e in gel, regala un riposo fresco, mentre la zona intermedia in schiuma dona stabilità e supporto a tutto il corpo.

materasso in memory foam da 10 pollici in una scatola materasso ibrido a grandezza naturale con sollievo dalla pressione e supporto

Realizzato con molle insacchettate singolarmente, questo materasso assorbe in modo efficace vibrazioni e suoni. Consente di distribuire in modo efficace il peso, regalando sollievo dalla pressione e un perfetto rimbalzo.

Materassi a molle

I materassi a molle sono senza dubbio i più conosciuti e tradizionali. Il cuore del materasso è costituito da molle che regalano solidità ed elasticità. La struttura inoltre permette una buona aerazione, l’ideale per chi durante la notte suda molto. Si adatta inoltre a tutti i pesi, distribuendo benissimo la pressione del corpo.

Offerta Materasso a molle insacchettate Materasso a molle con sette zone massaggianti

Di produzione italiana, questo materasso presenta al suo interno 800 molle insacchettate e uno strato memory a sette zone, massaggiante. Il tessuto di rivestimento è sfoderabile, ergonomico e massaggiante. Inoltre l’acquisto è detraibile – secondo le norme di legge – perché considerato un dispositivo medico.

Offerta Materasso matrimoniale a molle Materasso ibrido a schiuma per il massimo comfort

Novilla Independence è un materasso ibrido a molle, realizzato combinando tre materiali e studiato per ridurre la stanchezza. Il materasso è stato ideato mixando un tessuto a maglia morbido e traspirante, che dona un “effetto nuvola”, una schiuma fredda e molle indipendenti per garantire un sostegno. La schiuma a freddo rende la superficie traspirante, mentre le molle indipendenti regalano sostegno,, suddividendo il corpo in sette zone per proteggere spalle, ginocchia e fianchi.

A molle e memory, questo materasso è dotato di molle insacchettate e ben 5 centimetri di memory foam ergonomico, oltre a undici zone differenziate. Creato da artigiani e totalmente Made in Italy, con una garanzia di comfort assoluto.