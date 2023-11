Caldo inverno: col Black Friday lo Scaldasonno Imetec è a un prezzo mai visto

Approfitta dell'occasione per regalarti notti caldissime: oggi puoi acquistare lo Scaldasonno Imetec ad un prezzo stracciato, per il Black Friday di Amazon

Fonte: iStock Lo Scaldasonno Imetec in offerta, ad un prezzo stracciato

Le lunghe notti invernali sono troppo fredde? Niente paura, il rimedio è a portata di mano – e ora è anche scontatissimo: si tratta dello Scaldasonno Imetec, il coprimaterasso elettrico che permette di avere un letto caldo in pochi minuti. Ne esistono diverse versioni, da quello singolo a quello matrimoniale, passando per lo scaldaletto in lana merino e il plaid elettrico per le giornate da passare ad oziare sul divano. Oggi puoi acquistare il tuo preferito ad un prezzo stracciato, grazie alle offerte del Black Friday di Amazon.

Lo Scaldasonno Imetec matrimoniale

Se sei sempre stata freddolosa e non ami dover andare a letto imbottita con pigiami troppo pesanti, lo Scaldasonno Imetec è proprio quello che fa per te: si tratta di un coprimaterasso elettrico che va posizionato sotto il lenzuolo con angoli, facendo attenzione a lasciare libero il posto per il cuscino. Una volta collegato alla presa di corrente, potrai impostare la temperatura che preferisci e avere un gradevolissimo tepore che ti avvolge per tutta la notte. Inoltre, nella maggior parte dei casi questi prodotti sono facilmente lavabili anche in lavatrice, per la massima comodità.

Lo Scaldasonno Imetec matrimoniale misura 150cm x 160cm, quindi si adatta a tutti i tipi di letto. È realizzato in morbido tessuto anallergico in fibra riciclata, che fa del bene all’ambiente e offre la maggior efficienza possibile in quanto a calore emanato. Sono disponibili ben 6 temperature tra cui scegliere, e c’è un comodo timer di autospegnimento a 1, 3 e 9 ore: non dovrai più preoccuparti di addormentarti con lo scaldasonno acceso. Inoltre, il sistema di sicurezza Electro Block controlla automaticamente più volte durante ogni utilizzo che sia tutto in regola.

Puoi ancora approfittare delle offerte incredibili del Black Friday di Amazon, che dura fino al 27 novembre: lo Scaldasonno Imetec in versione matrimoniale è in vendita a soli 129,99€, con uno sconto del 30%.

Offerta Scaldasonno Imetec matrimoniale Mai più letto freddo: riscalda le tue notti con il coprimaterasso elettrico

Lo Scaldasonno Imetec singolo

Dotato di tutte le caratteristiche che abbiamo già visto, lo Scaldasonno Imetec singolo è l’ideale per chi dorme ancora da sola: misura 150cm x 80cm, adattandosi quindi a tutti i letti singoli. Puoi regolare la temperatura che preferisci e funziona anche a risparmio energetico, quindi non dovrai restare con il pensiero di una bolletta troppo alta: potrai goderti le tue notti al caldo senza alcuna preoccupazione. Ora puoi acquistarlo online a soli 79,99€, approfittando dello sconto del 9%.

Offerta Scaldasonno Imetec singolo Un'offerta incredibile per affrontare l'inverno in tutta serenità

Lo Scaldasonno Imetec in lana merino

Sei alla ricerca di una dose di calore extra? Lo Scaldasonno Imetec in lana merino è morbidissimo: disponibile in versione matrimoniale, ha un doppio comando a 2 temperature ed è dotato del comodo dispositivo di sicurezza Electro Block. Il rivestimento 50% lana merino offre una piacevole sensazione di tepore già pochi istanti dopo aver acceso il coprimaterasso elettrico. E anche in questo caso puoi lavarlo in lavatrice (max 30°C). Acquistalo subito a soli 104,99€, sfruttando lo sconto del 10% per il Black Friday.

Offerta Scaldasonno Imetec in lana merino Una coccola extra per le tue notti invernali

Il CaldoPlaid Imetec

Se durante le fredde giornate invernali ami concederti un po’ di relax sul divano, prova il CaldoPlaid Imetec: è una coperta elettrica con fantasia tartan, perfetta per oziare durante il tuo tempo libero. Misura 150cm x 110 cm ed è dotata di un comando con 6 temperature, timer di autospegnimento e dispositivo di sicurezza Electro Block. Se si sporca, nessuna paura: la coperta è lavabile sia a mano che in lavatrice. Oggi puoi averla a soli 79,99€, grazie allo sconto dell’8%.

Offerta CaldoPlaid Imetec Una coperta elettrica per le tue serate invernali sul divano

