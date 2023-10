Piastre e phon: fino al 50% sui grandi marchi. Le offerte imperdibili

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La Festa delle Offerte Prime continua con incredibili promozioni e offerte a prezzi super scontati. L’occasione giusta per togliersi qualche sfizio e, perché no, per rinnovare lo scaffale per l’haircare. Sul sito di e-commerce infatti solamente per pochissimi giorni si possono trovare offerte e sconti per phon, piastre e tantissimi altri prodotti per capelli.

Il modo perfetto per trovare l’affare che fa per te e per acquistare quella piastra o quel phon professionale che sognavi da tempo. Fai attenzione però, la Festa delle Offerte Prime dura pochissimo e ci sono alcune piccole regole da rispettare. Per accedere agli sconti ricordati di iscriverti ad Amazon Prime (puoi sfruttare il mese gratuito a disposizione se non l’hai ancora fatto) e scegliere tra tantissimi affari imperdibili.

Piastre, arricciacapelli e phon in offerta

Per una piega che sia realizzata a regola d’arte servono gli strumenti giusti, da acquistare possibilmente in offerta per testare performance e risultati. Su Amazon si possono trovare in sconto tantissimi accessori per realizzare lo styling e sentirsi favolose. Dagli arricciacapelli classici (da tenere sempre nel beautycase) a quelli automatici, ideali per chi non ha molta manualità, passando per le piastre super liscianti (che proteggono al tempo stesso la chioma dai danni del calore) e le spazzole che fanno tutto da sole, trasformandoti in una diva pronta a sfilare sul red carpet in pochi secondi. Senza dimenticare il phon, fondamentale per avere capelli favolosi dopo lo shampoo, da scegliere con cura per un risultato come quello del salone di bellezza.

Imetec Salon Expert P4 2500 Ion Asciugacapelli Professionale Phon con otto combinazioni di aria e temperatura e potenza 2000w

Partiamo dal phon, strumento indispensabile per realizzare una piega a regola d’arte. Se sogni uno styling come quello del parrucchiere questo phon di Imetec è quello che fa per te. Con un motore professionale e una potenza di 2000 W, asciuga velocemente e fissa la piega, mantenendo i capelli idratati e bellissimi. Per i clienti Prime cosa solo 42,99 euro. L’offerta scade oggi, perciò affrettatevi!

Remington Asciugacapelli Professionale Phon con griglia infusa con particelle di cocco

Con una griglia in ceramica infusa con particelle di cocco e filtro UV, questo phon è un toccasana per i capelli. Emette il 90% di ioni in più rispetto ad altri strumenti simili e presenta accessori super utili, dal diffusore al beccuccio largo sino a quello concentratore. Il prezzo è scontato del 20%: 39,99 euro.

ghd Gold Styler Piastra per capelli professionale GHD

Fra le piastre più desiderate c’è senza ombra di dubbio quella firmata GHD. Con le offerte Prime è possibile acquistarla a soli 159,99 euro, con uno sconto del 25%. Il modello è la Gold Styler con tecnologia Dual-Zone, due sensori del calore e temperatura di styling perfetta di 185°C, dalle radici sino alle punte.

Super scontata pure la piastra Bellissima Imetec Creativity. In ceramica, si può sfruttare anche per realizzare delle morbide onde. Si può acquistare con uno sconto del 30% e ha moltissimi vantaggi. Prima di tutto un sistema di riscaldamento rapido, per usarla immediatamente dopo l’accensione, cinque livelli di calore e piastre oscillanti che si adattano alle ciocche.

Non hai voglia di usare la piastra e cerchi uno strumento più veloce per fare la piega? Opta per la spazzola lisciante. Quella di Rowenta è in offerta a 29,99 euro. Le quaranta setole catturano i capelli dalla radice, mentre gli ioni evitano l’effetto crespo. Infine la Tecnologia Thermo-Control garantisce una diffusione del calore costante, omogenea, ma soprattutto sicura sul capello.

Bellissima My Pro Imetec Beach Waves Piastra Per Capelli A Onde Larghe e Strette

Sogni da sempre le onde? Niente paura, c’è unq soluzione anche per questo. Con le offerte del Prime Day infatti puoi acquistare il ferro by Imetec per realizzare favolose onde. Costa 37,90 euro e promette risultati eccezionali per beach waves da sfoggiare tutto l’anno.

Super scontato ed efficace, il ferro arricciacapelli BaByliss è un’offerta da non perdere. Scontato del 31%, costa solamente 19,99 euro su Amazon. Facilissimo da usare, offre dieci livelli di temperatura ed è l’ideale per chi sogna capelli ricci e stupendi in poche semplici mosse.

BaByliss BAB2665GE Miracurl Arricciacapelli Automatico, Rivestimento in Ceramica

Vuoi un prodotto automatico che faccia tutto da solo? Il Miracurl di BaByliss fa tutto da solo e consente di realizzare diverse forme di ricci. Scontato del 19% costa appena 84,49 euro ed è lo strumento di styling di cui hai bisogno se desideri una piega che sia perfetta e veloce, con ricci morbidi e definiti.

Se invece sei a caccia di un prodotto che ti consenta di passare dal liscio al riccio e viceversa, seguendo il mood del momento, ti consigliamo di acquistare il set Philips Shine Blowing Brush. In offerta costa 44,99 euro e comprende ben 5 accessori per rendere lisci i capelli, aggiungere volume oppure creare onde.

Prodotti per la cura dei capelli in offerta

Dallo shampoo al balsamo, passando per le maschere e i rimedi per lo styling: sono tantissimi i prodotti per capelli in offerta in occasione della Festa delle Offerte Prima da comprare, provare e acchiappare approfittando dei prezzi bassi!

Partiamo dallo shampoo Pantene con cheratina, ideale per rigenerare i capelli dopo l’estate e in vista del lungo inverno. Scontato al 30% (costa 9,49 euro), si può acquistare insieme al balsamo della stessa linea per un trattamento rinforzante completo!

Cerchi un set completo che non ti faccia perdere tempo e che costi poco? Allora acquista subito il set di L’Oréal Paris in offerta. Shampoo, Balsamo, Maschera e Siero Spray a soli 17,25 euro: assolutamente da non perdere! Arricchiti con acido ialuronico, questi prodotti donano una chioma morbidissima e setosa in pochissimi step.

Biopoint Miracle Liss Spray Capelli lisciante Senza Risciacquo 72h

Ricci o lisci, i capelli hanno sempre bisogno di un buon prodotto per lo styling. Quello di Biopoint ha un’azione anti-crespo e dona una chioma liscissima per ben 72 ore. Inoltre protegge dal calore di piastra e phon.

Biopoint Styling - Fluido Ravvivaricci Fluido che definisce e ravviva i ricci

Per i ricci c’è invece il fluido, firmato Biopoint anche questo, a soli 7,12 euro. Definisce e valorizza la chioma, evidenziando i ricci e cancellando l’effetto crespo particolarmente odiato. In più dona morbidezza e brillantezza.

Vorresti cambiare colore, ma non sai come fare? Sfrutta le offerte Prime per dare una scossa al tuo look. Le maschere di Wella infatti colorano la chioma in modo ottimale, nutrendo i capelli alla radice e regalando un risultato wow in appena 10 minuti. Se siete curiosi di provare questo prodotto è l’occasione giusta: costa solamente 8,40 euro.

