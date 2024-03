Minimo storico sulla spazzola lisciante e sconti sulle piastre GHD con le offerte di primavera Amazon

Fonte: iStock In offerta di primavera Amazon, la piastra elettrica GHD rosa pesca

Bella la primavera: i fiori, il tepore del sole, il vento leggero… e le offerte di primavera Amazon con offerte da urlo!

Cinque giorni di sconti irresistibili su una vasta gamma di prodotti, tra cui articoli per la casa, prodotti di bellezza, moda e tecnologia tra cui scegliere, mettere nel carrello e acquistare (a gran velocità).

Centinaia di prodotti sono ora disponibili a prezzi scontati, ma affrettati, perché l’evento termina lunedì 25 marzo a mezzanotte.

Spazzola elettrica GHD in offerta

La spazzola elettrica lisciante più chiacchierata del web è finalmente scontata grazie alle offerte di primavera Amazon. Stiamo parlando della spazzola lisciante GHD in questa splendida Limited Edition color pesca, un rosa tenue di cui ti innamorerai a prima vista.

Cosa fa? Trasforma i tuoi capelli in poche passate ed elimina l’effetto crespo con la tecnologia in ceramica a ioni. Tutto ciò è possibile grazie alla combinazione e l’alta concentrazione di setole corte e lunghe permettono di lavorare su sezioni di capelli ampie. La spazzola GHD Assicura uno styling ottimale alla temperatura di 185°C su tutta la spazzola per risultati meravigliosi senza temperature estreme. E se sei sbadata… GHD ha pensato anche a te. La funzione sleep automatica ti permette di non dimenticarla mai accesa, così da svolgere con una maggiore tranquillità lo styling.

Usala dove vuoi grazie al cavo professionale di 2,7 m per un maggior comfort durante lo styling ovunque ti trovi.

Offerta Spazzola lisciante GHD Offerta GHD solo con le offerte di primavera Amazon

Tutti i prodotti GHD in offerta

Cosa non può mancare mai quando fai styling? Il termoprotettore, chiaro!

Sviluppato dai migliori fisici e professionisti dello styling, GHD Bodyguard contiene l’esclusivo sistema di protezione dal calore ghd che consente di creare look impeccabili con strumenti per lo styling a caldo, senza preoccuparsi dei danni. Con una formula leggera e invisibile adatta a tutti i tipi di capelli, consente di massimizzare la piega riccia, mossa o liscia.

Approfitta degli sconti primavera e acquista il re dei termoprotettori per il tuo styling perfetto, senza rischi.

Offerta Termoprotettore spray GHD GHD Bodyguard, scontato solo con le offerte di primavera Amazon

Sogni il liscio perfetto per i tuoi capelli ribelli?

Allora grazie alle offerte di primavera Amazon, è il momento per concederti la piastra per capelli ghd Gold in Edizione Limitata Oro Champagne: la piastra ti permette di creare look lisci e setosi ogni giorno grazie a una tecnologia Dual-Zone che permette uno styling veloce e semplice, qualsiasi sia il tuo tipo di capello o la lunghezza. I risultati ogni volta sono impeccabili: ogni lamella permette di mantenere la temperatura di styling ottimale di 185°C, dalle radici fino alle punte.

GHD Gold Styler - Piastra per Capelli Professionale Con le offerte di primavera Amazon, la piastra GHD limited edition

E se sei sempre in viaggio o hai i capelli corti? GHD ha pensato anche a te. La piastra professionale GHD Mini ti permette di creare look lisci e setosi ogni giorno sui capelli corti o le frange. È caratterizzata da un design semplice ed iconico, con lamelle basculanti lisce e sagomate di 12,7 mm per un finish professionale. Le lamelle più strette permettono di creare un finish morbido su capelli corti, ciuffi ribelli e frange.

Lo sai che per chi ha Prime ci sono degli sconti davvero speciali che cambiano ogni 24 ore?

