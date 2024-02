Sleek hair, il trend capelli lucidi e composti che ha conquistato Sanremo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

L’effetto sleek ha letteralmente conquistato il palco dell’Ariston: sono molti gli artisti che si sono esibiti sfoggiando un look che, per quanto riguarda i capelli, si è rivelato più elegante che mai. Ma che cosa sono gli sleek hair? Questo nuovo trend prevede un’acconciatura super lucida, perfettamente composta e di gran lunga molto raffinata. Scopriamo qualche ispirazione vip da cui trarre spunto e tutti i prodotti necessari per replicare questo stile.

Sleek hair, lo stile che conquista Sanremo

Potremmo quasi definirlo un mix tra pettinature lisce e wet hair: l’effetto sleek vede capelli lucidi e spesso tenuti ben fermi da gel, brillantina o lacca, per un tocco extra shining. Nella maggior parte dei casi si abbina ad un’acconciatura liscia, almeno nella parte delle radici, sebbene gli sleek hair possano essere accompagnati da morbide onde sulle lunghezze o da qualche ricciolo ribelle. Questo nuovo trend per i capelli ha fatto furore al Festival di Sanremo 2024, quando molti cantanti hanno optato per acconciature lucide e ben ordinate da accompagnare a look super glamour.

Emma Marrone, ad esempio, si è esibita con un messy bun alto sulla testa e radici tiratissime, con riga laterale e tanto gel per creare l’effetto lucido. Un risultato decisamente accattivante, per la star italiana.

Clara ha invece proposto una coda di cavallo alta, ben tirata sulla testa, e radici cosparse di brillantina: l’ideale per accompagnare un make up shiny e un abito effetto metallizzato che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Bellissima anche l’acconciatura di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, che è salita sul palco con una coda di cavallo altissima e le radici molto tirate, ben cosparse di gel per rendere i capelli ancora più lucidi.

Un altro esempio di sleek hair è quello di Rose Villain, che ha scelto un’acconciatura semplice ed estremamente elegante, tirando indietro i suoi capelli con riga centrale e un tocco di gel per l’effetto brillante.

Gli sleek hair saranno senza dubbio il trend per capelli più alla moda per tutta la stagione, quindi li rivedremo ancora per molti mesi. Perché non imparare a replicare questo look, così da sfoggiare una vera acconciatura sleek come quella delle star? In realtà è più semplice di quanto si possa pensare, l’importante è avere con sé gli strumenti e i prodotti giusti per trattare i propri capelli. Scopriamo come fare.

Come fare un’acconciatura sleek

Abbiamo visto che l’effetto sleek è dato da una pettinatura liscia e super lucida, quindi la prima cosa da fare consiste nel trattare i capelli per eliminare l’effetto crespo. Tutto ha inizio già dal momento dello shampoo: è infatti importante scegliere il prodotto giusto che aiuti a rendere i capelli più lisci. La linea Matrix è perfetta: il suo shampoo, arricchito con burro di karité, nutre a fondo la chioma e la rende subito idratata, inoltre contribuisce a contrastare l’effetto crespo proteggendo l’acconciatura dall’umidità.

Della stessa linea c’è anche il balsamo professionale, formulato per capelli crespi e ribelli: applicato su lunghezze e punte dopo lo shampoo, aiuta a prevenire l’effetto crespo e a gestire meglio la chioma, fornendo i giusti nutrienti e mantenendo l’idratazione più a lungo. Il balsamo va lasciato agire per alcuni minuti prima di risciacquarlo abbondantemente. In questo modo va a rinforzare il fusto del capello e a sigillare la cuticola, proteggendola dall’umidità.

Capelli danneggiati e spenti? Nessuna paura: l’olio riparatore Coconut Miracle Oil di OGX è perfetto per dare nuova vitalità alla tua chioma, proteggendola al tempo stesso dai danni quotidiani causati dalla spazzola. Si tratta di una miscela di olio di cocco, estratto di baccello di vaniglia ed essenza di tiare, un fiore tropicale di Tahiti. La formulazione aiuta ad ammorbidire il fusto capillare, svolgendo un’azione anti-crespo e migliorando notevolmente l’aspetto dei capelli.

Un altro requisito fondamentale per gli sleek hair è la lucentezza: come rendere i capelli ancora più brillanti? Con il siero fluido lisciante L’Oréal Paris Stylista Sleek, che ha un effetto levigante e lascia la chioma lucida più a lungo. Formulato con infusione di bacche di Acai, migliora visibilmente la salute dei capelli e li protegge dalle conseguenze dell’umidità, per contrastare quel fastidioso effetto crespo che tutte conosciamo molto bene.

Prima di passare allo styling, è importante proteggere i capelli dalle alte temperature che potrebbero danneggiarli. Il termoprotettore Biopoint è garantito fino a 230°C, per evitare che il phon e la piastra possano creare danni alla fibra capillare. Lo spray va usato sui capelli lavati e tamponati, distribuendolo uniformemente dalle radici alle punte, senza risciacquare. La sua formulazione non appesantisce la chioma e dona un controllo extra, per disciplinare anche i capelli ribelli.

Eccoci finalmente allo styling vero e proprio: per lisciare i capelli in maniera perfetta, serve una piastra eccellente. Puoi dunque far conto su Remington con la sua piastra Pro Sleek & Curl, l’ideale sia per stirare che per arricciare la chioma, così da avere la possibilità di creare look sempre diversi. Le piastre lunghe da 110 mm con rivestimento in ceramica e i lati smussati consentono un risultato eccellente in poco tempo, inoltre la temperatura è regolabile da 150° a 230°C, in modo da usare quella giusta per ogni esigenza.

Infine, serve qualcosa per tenere in posa i capelli e donare loro un effetto super brillante: la cera in stick di Samnyte è senza dubbio l’ideale. Contiene cera d’api, olio di avocado e altri ingredienti naturali, che nutrono i capelli e li idratano a fondo. Il prodotto garantisce una tenuta extra fino a 24 ore, per tenere a bada anche i ciuffi ribelli senza alcuna fatica. Può essere applicato direttamente sulla chioma oppure spalmato con le mani, per avere una texture uniforme e un’acconciatura non appesantita.

