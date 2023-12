Capelli secchi: trattamenti, consigli e cura

I tuoi capelli sono secchi, sfibrati e spenti? Tra le cause: alimentazione scorretta e l’uso di prodotti non specifici

Cura e prodotti per i capelli secchi

Non solo problematica legata all’estate, avere i capelli secchi può essere molto fastidioso. Il loro aspetto arido e opaco è infatti uno dei principali inestetismi quando si parla della salute dei capelli. Ma perché ci troviamo con una chioma secche come la paglia? Tra le principali cause c’è la mancanza di idratazione e nutrimento. Utilizzare prodotti sbagliati o esageratamente purificanti può infatti portare a questa condizione, lasciando la chioma secca e arida. Prima di tutto è quindi fondamentale scegliere una corretta haircare routine per nutrire, idratare e ammorbidire i capelli.

Altri fattori che possono causare capelli secchi? Sole, cloro, salsedine – in estate- ma anche freddo e vento. Nei mesi invernali poi è l’umidità a dare fastidiose conseguenze ai capelli secchi, provocando l’effetto crespo. Come risolvere il problema? Grazie a trattamenti per capelli secchi specifici che contribuiscono a mantenere alto il livello di protezione e salute.

Capelli secchi: le principali cause

Caratterizzati da una struttura più porosa, i capelli secchi si fanno maggiormente influenzare dagli agenti esterni. La differenza sostanziale che hanno rispetto ad una chioma sana e nutrita è che il loro aspetto può apparire secco, crespo e arido. Il motivo? Il principale nemico dei capelli secchi è l’umidità dell’aria che tende ad essere assorbita rendendo però la chioma gonfia, crespa e ispida. La causa però non è unicamente degli agenti esterni ma anche da uno squilibrio interno alla fibra capillare e una scorretta haircare routine.

A causare i capelli secchi ci sono dunque diversi fattori: il primo come affermato precedentemente è rappresentato dal clima e dall’ambiente circostante, che può compromettere la salute del capello. Inquinamento, clima arido, eccessiva esposizione al sole possono infatti peggiorare la struttura capillare, rendendo la chioma più arida e difficile da gestire. Al tempo stesso esistono anche delle cause “interne” che possono determinare una chioma secca: in questo caso invece si parla quindi di squilibri ormonali, ridotta produzione di sebo, ma anche ad una dieta sbilanciata, povera di vitamine e sali minerali.

Tra i molti comportamenti che possono determinare la salute dei capelli, c’è anche la routine di bellezza che deve essere pensata per rispondere ai bisogni della chioma. Come? Utilizzando prodotti detergenti idratanti e nutrienti, evitando l’uso eccessivo di phon e piastra, limitando i lavaggi ed evitando di eseguire trattamenti troppo aggressivi, come ad esempio la decolorazione e la permanente che vanno ad intaccare la struttura dei capelli.



Trattamenti per i capelli secchi: come prendersene cura

Capelli secchi e sfibrati? Non basta usare uno shampoo o un balsamo specifici per risolvere il problema, spesso è necessario puntare su un trattamento professionale per agire in profondità per donare nuovamente forza e splendore ad ogni singolo capello. Molti sono pensati appositamente per contrastare l’effetto crespo, grazie ad ingredienti mirati come lipidi e antiossidanti. I primi infoltiscono e aiutano a mantenere inalterata la struttura, i secondi ritardano l’invecchiamento cellulare ed evitano che i capelli si indeboliscano e si spezzino.

Offerta Collistar Maschera-Impacco Capelli Ricostruttivo Riempitivo con Cheratina + Acido Ialuronico

Tra gli ingredienti da provare e integrare nella propria haircare routine capelli secchi non possono mancare poi: olio di jojoba, avocado, olio di mandorle, burro di karité e aloe vera. Altamente idratanti hanno la capacità di idratare e nutrire in profondità la fibra capillare, conferendo nutrimento alla chioma e proteggerla dagli agenti esterni.

Offerta Alama Professional Hydra Cristalli Liquidi Idratanti per Capelli Secchi

Se però si è alla ricerca di un trattamento più intenso (e da eseguire in salone) l’ideale per i capelli secchi è la cheratina, una proteina fisiologicamente presente, non solo nei capelli, ma anche nelle unghie e nella pelle. Principale componente del fusto del capello, lo protegge da agenti esterni e contribuisce a renderlo più resistente e vigoroso dall’interno. Col tempo, riesce a riparare i capelli perché li protegge efficacemente e, allo stesso tempo, li nutre. Oltre a questo ingrediente, tra i trattamenti più efficaci contengono anche oli vegetali, acidi grassi e pantenolo che rafforzano le ghiandole sebacee evitando che il capello si secchi.

Redken Olio professionale Argan-6 Oil All Soft

Shampoo, balsamo e siero

Sono quindi tre i prodotti che non possono mancare quando si parla di una corretta detersione capelli secchi. Primo tra tutti lo shampoo che deve essere delicato, idratante e arricchito da ingredienti naturali per ripristinare la corretta idratazione e migliorare l’aspetto della chioma.

Offerta L'Oréal Professionnel Paris Shampoo Professionale per capelli secchi e danneggiati

Successivamente bisogna applicare un balsamo per ripristinare la salute dei capelli e agire sul loro aspetto, rendendolo più morbidi e luminosi. Se la chioma è particolarmente danneggiata si può ricorrere ad una maschera nutriente e ristrutturante, che ha lo scopo di nutrire dalla radice alla punta. In questo caso, si fa un vero e proprio impacco da mantenere anche per dieci minuti per procedere col risciacquo.

Fab10 Maschera riparatrice professionale a base di Cheratina e olio di Babassu

Infine (ma non per importanza) tra i prodotti più utilizzati e consigliati in caso di capelli secchi e sfibrati ci sono i sieri, da applicare sul capello bagnato, lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare.

Offerta Kérastase Siero notturno per capelli secchi azione rivitalizzante

Capelli secchi: integratori e alimentazione corretta

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenere i capelli sani e lucenti. In questo caso infatti il consiglio è quello di avere sempre una dieta ricca di frutta e verdura. Tra gli alimenti consigliati? Broccoli, uova, cereali, noci, banane e arance tutti ricchi di Vitamina B7, che ha un ruolo fondamentale nella produzione di cheratina.

Equilibra Integratore a Base di Cheratina e Foltil 100 Complex

Insomma, seguire una dieta bilanciata e unire alcuni trattamenti specifici ti permetterà di raggiungere con successo il tuo obiettivo: far ondeggiare la tua chioma folta e lucente, lasciando tutti a bocca a aperta.

Bears With Benefits Ah-Mazing Hair Vitamin Con Biotina Senza Zucchero

I prodotti da evitare

Infine, esistono anche dei prodotti che potrebbero peggiorare l’aspetto dei capelli secchi e che quindi sarebbe meglio evitare.

Mousse, gel e lacche infatti vanno ad inaridire la chioma, meglio sostituirli con prodotti per lo styling in crema o siero, per migliorare e facilitare l’asciugatura senza però seccare la chioma. Da evitare anche quanto più possibile ferri e piastre per i capelli. Il calore infatti può disidratare i capelli e sarebbe meglio evitarlo in caso di secchezza e aridità. Se proprio però non si può evitare di utilizzare hairtool a caldo fondamentale è lo spray termorotettore, indispensabile per salvaguardare la salute dei capelli.