Termocoperte: tutto quello che devi sapere prima di comprarle

Per un caldo inverno, non c'è niente di meglio di una bella termocoperta: ecco perché averla e quali sono i modelli migliori da acquistare

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come scegliere la termocoperta giusta

Con l’arrivo dei primi freddi non c’è niente di più piacevole che trovare il letto già caldo quando, la sera, ti prepari per andare a dormire. Come fare? La termocoperta è la soluzione migliore: facile da usare, costa poco ed è perfetta anche per il divano – è davvero bellissimo potersi rilassare un po’ nel tempo libero, magari con una tazza di tè caldo e un buon libro in cui tuffarsi. Scopriamo come funzionano le termocoperte e quali sono i modelli migliori da acquistare.

Cos’è la termocoperta (o coperta termica)

L’umidità ed il freddo sono nemici del riposo: trovare le coperte già calde quando si entra sotto le lenzuola aiuta a conciliare il sonno e a sentirsi meglio, in generale. La coperta termica, detta anche termocoperta o coperta termica scaldaletto, è una speciale trapunta dotata al suo interno di filamenti riscaldanti alimentati dalla corrente elettrica. Grazie ad un termostato sempre a portata di mano, è possibile gestire la temperatura in base alle proprie esigenze e preferenze. Si tratta quindi di una coperta pensata per tenere caldo anche tutta la notte, in totale sicurezza.

Nei negozi ed anche online è possibile acquistare diversi modelli di coperte riscaldanti: ma è importante saper optare per il prodotto giusto che sia anche sicuro. Vediamo quali sono le tipologie tra cui scegliere.

Le termocoperte migliori da acquistare

La prima cosa da guardare, nell’acquisto della termocoperta, è la sua dimensione: se hai un letto matrimoniale, puoi optare per la coperta elettrica Pranite, che misura 200X180 cm. È davvero comodissima e facile da usare, è realizzata con flanella di alta qualità e materiale Sherpa, per garantire un’esperienza di sonno eccellente e un calore extra. I comandi offrono ben 6 livelli di temperatura e 10 opzioni di timer con spegnimento automatico, inoltre è disponibile il sistema di sicurezza che si attiva da solo in caso di surriscaldamento.

Termocoperta matrimoniale Pranite Perfetta per il letto matrimoniale, non avrai più freddo durante la notte

Un altro ottimo modello di termocoperta matrimoniale è quello proposto da Anysun: si tratta di un plaid elettrico realizzato in morbido tessuto di flanella, disponibile nelle dimensioni 200X180 cm e in due splendidi colori, grigio scuro e rosso (l’ideale per un regalo di Natale!). Ha un flusso rapido e costante di calore, un controller con 6 livelli di temperatura e un comodo timer programmabile fino a 10 ore. Inoltre è facilmente lavabile in lavatrice, per un’igiene accurata in ogni situazione.

Termocoperta matrimoniale Anysun Morbidissima ed elegante, garantisce un sonno davvero ristoratore

Tra le termocoperte singole, la scelta è davvero ampia: il modello proposto da Disuppo è economico e perfetto per chi ama stare al caldo in inverno, non solo la notte. Grazie alle sue dimensioni (130X180 cm), può infatti facilmente essere spostata dal letto al divano regalando confort e calore in ogni occasione. Il controller dispone di diverse funzioni, avendo ben 10 livelli di riscaldamento e il timer (1-9 ore), oltre al sistema di sicurezza che previene il surriscaldamento. E il tessuto è in morbidissima flanella, disponibile anche nella variante con imbottitura Sherpa.

Termocoperta Disuppo L'ideale per un letto singolo o per il divano, un regalo perfetto

Pur essendo molto leggera, la termocoperta Beurer tiene davvero molto caldo: ha ben 6 impostazioni di temperatura tra cui scegliere, oltre al timer automatico che garantisce 3 ore di piacevole tepore. Essendo di dimensioni compatte, puoi portarla sempre con te anche quando sei in viaggio. Ed è molto facile da lavare, perché il controller manuale è rimovibile: ti basterà mettere la coperta in lavatrice a 30°C per una pulizia profonda.

Termocoperta Beurer Ottima da avere sempre con te, anche quando sei in viaggio

Se invece ami le coperte un po’ più pesanti e morbide, che sembrano avvolgerti come un sacco a pelo, allora puoi scegliere la termocoperta Eheyciga: ti offre 6 impostazioni di temperatura, garantendoti un riscaldamento rapido in appena 10 minuti, e un timer con spegnimento automatico (4-10 ore). Il tessuto è in caldissimo pile e imbottitura Sherpa, con entrambi i lati assolutamente piacevoli al tatto e morbidi.

Offerta Termocoperta Eheyciga La coperta elettrica perfetta per chi ama i tessuti più morbidi

Vuoi portare un tocco di colore in casa? La termocoperta CosiHome è perfetta per le tue notti invernali e per le fredde serata da trascorrere sul divano: è disponibile in tre bellissimi colori, tra cui un vivace giallo senape da abbinare con il resto dell’arredamento. La coperta elettrica è reversibile, con un lato in micropile e uno in morbidissimo Sherpa. Grazie al comodo telecomando, puoi scegliere tra 10 impostazioni di temperatura e 10 ore di timer per lo spegnimento automatico.

Offerta Termocoperta CosiHome Coloratissima e divertente, ti terrà caldo nelle notti - e nelle giornate - invernali

Se hai bisogno di una termocoperta più piccola, quella di Monhouse è l’ideale: con le sue dimensioni compatte (130X160 cm), è perfetta soprattutto per chi ama stare al calduccio sul divano. Puoi scegliere tra diversi colori e goderti subito il suo piacevole tepore. Il controller permette di regolare la temperatura con 9 impostazioni di riscaldamento, e il timer offre lo spegnimento automatico (1-9 ore) per riposare in tutta sicurezza.

Termocoperta Monhouse Più piccola e caldissima, è perfetta per affrontare l'inverno senza pensieri

Infine, non può mancare il CaldoPlaid di Imetec: l’originale termocoperta da tenere sul divano per le tue serate davanti al televisore. Il tessuto, molto leggero e morbidissimo, è realizzato in caldo pile effetto tartan e ha un’imbottitura Sherpa che garantisce il massimo calore. Il comando digitale a LED permette di impostare la temperatura (ne sono disponibili ben 6) e il timer automatico (1-3-9 ore), inoltre puoi contare sul sistema di sicurezza Electro Block in funzione ad ogni accensione.

Offerta CaldoPlaid Imetec L'iconica coperta da tenere sul divano, per serate caldissime

Quali sono i vantaggi della coperta termica

La coperta termica offre numerosi vantaggi ed è perfetta per le persone freddolose, per chi ha problemi di umidità in casa o, semplicemente, vuole risparmiare sul costo del riscaldamento:

aiuta a dormire meglio;

allevia i dolori legati all’artrite;

consuma meno rispetto al riscaldamento;

permette di trovare il letto già caldo, prima di coricarsi;

può essere utilizzata in altre occasioni, per esempio mentre si è sul divano o alla scrivania;

rimuove il freddo e l’umidità dalle lenzuola.

Come funziona una termocoperta

Il loro meccanismo è davvero molto semplice: dopo aver inserito la spina nella presa della corrente, grazie una sorta di telecomando basterà premere l’interruttore per avviare il calore. Per ottenere il massimo del beneficio, l’ideale sarebbe accenderla almeno 15/20 minuti prima di coricarsi e spegnerla pochi minuti dopo: in questo modo è anche possibile ridurre i consumi elettrici ed evitare i rischi di surriscaldamento.

Alcuni modelli permettono anche di scegliere il grado di calore desiderato impostandolo, per esempio, da 1 a 5 (dove 1 sarà il minimo e 5 sarà il grado massimo di calore). Generalmente questi apparecchi hanno dei sistemi di sicurezza che disattivano la funzione di riscaldamento dopo circa 30 minuti di utilizzo continuo per evitare surriscaldamenti e quindi possibili incendi.

Qual è la differenza fra termocoperta e scaldaletto?

Nonostante il funzionamento sia molto simile, la differenza è sostanzialmente una. La termocoperta funge da vera e propria coperta con funzione riscaldante: puoi metterla quindi sopra il lenzuolo, lasciandoti avvolgere con morbidezza. La termocoperta è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto versatile, da spostare all’occorrenza: puoi utilizzarla infatti anche mentre sei sdraiato sul divano oppure mentre sei seduto alla scrivania.

Lo scaldaletto invece si posiziona sopra il materasso, ma sotto il lenzuolo, e non può quindi essere spostato. Lo scaldaletto è più efficiente in quanto ti permette di godere appieno di tutto il calore emesso da questo prodotto durante il tuo riposo: il caldo, infatti, viene erogato dal basso verso l’alto, riducendo al minimo le dispersioni di calore che le coperte generano.

Vuoi provare la comodità dello scaldaletto? Se hai un letto singolo, puoi optare per il modello proposto da Medisana: è economico e funziona benissimo, per goderti calde notti invernali. Misura 80X150 cm e dispone di 3 livelli di temperatura, oltre alla comoda funzione che spegne lo scaldaletto in automatico dopo 180 minuti e il sistema di sicurezza che evita il surriscaldamento.

Offerta Scaldaletto singolo Medisana Goditi il piacevole tepore nelle notti invernali

Se invece hai bisogno di un modello che vada bene per il letto matrimoniale, prova subito lo Scaldasonno Imetec, una vera garanzia. Grazie alla tecnologia brevettata Adapto, fornisce un riscaldamento rapidissimo e confortevole: lo scaldaletto è compatibile con il materasso in memory foam e ha ben 6 temperature tra cui scegliere, oltre al timer per lo spegnimento automatico dopo 1,3 o 9 ore.

Offerta Scaldasonno matrimoniale Imetec Una garanzia per chi ama stare al caldo anche in inverno

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!